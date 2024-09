Cumplir 100 años es un acontecimiento extraordinario para cualquier institución. Es una ocasión para celebrar su historia, su impacto en la comunidad y los logros alcanzados a lo largo de un siglo.

Este aniversario puede servir como un momento de reflexión sobre los desafíos superados, las innovaciones introducidas y las vidas que ha tocado. También es una excelente oportunidad para reconocer a las personas que han sido parte de su trayectoria, desde fundadores hasta empleados y beneficiarios.

Además, celebrar un centenario puede fortalecer la identidad y el compromiso de los miembros actuales, mientras se inspira a las nuevas generaciones a seguir contribuyendo a la misión de la institución. Sin duda, ¡no se cumplen 100 años todos los días

Un día como hoy, hace exactamente 100 años, se inauguraba la “Escuela Industrial de Salto”. Dictaba en ese momento cursos de Mecánica y Carpintería. Su primer Director fue el Arq. Armando I. Barbieri. Aquí apenas una pincelada de esa rica historia:

Se suman luego cursos de “Blanco, lencería y bordados” (“cursos femeninos”), más tarde de “Cestería” y después de “Encuadernación”. En 1934 toma el nombre “Escuela Agraria-Industrial”. Poco después se instala la “Escuela Industrial de Citricultura” a cargo del Ing. Agr. Julio De Soto. En un predio donado por la Intendencia, a unos 9 km de la ciudad, se realizan las prácticas de Citricultura.

En 1945 comienzan cursos de “Comercio” a cargo de Atilio Irrazábal. Interinamente es Director Alcides Casenave (hasta marzo del 51).

En 1950 se forma la Comisión Pro-fomento, con el objetivo de obtener recursos para instalar una moderna clínica odontológica para atención gratuita de los alumnos

De 1951 a 1955 ocupa la Dirección el Prof. José Portela Ortiz; desde el 56, el Prof. Atilio Irrazabal hasta 1960; de 1961 a 1971 el Prof. Homero Guglielmone (quien vuelve posteriormente a ocupar el cargo más de una vez).

El 25 de Agosto de 1962 se inaugura el local actual, donado por Catalina Harriague de Castaños, junto a modernas maquinarias y una camioneta último modelo.

En 1968 se designa a esta Escuela como Instituto Politécnico de Salto y queda habilitado para dictar el segundo ciclo de Mecánica y Electrotecnia con carácter regional. Tres años después se compra el local de 18 de Julio 159, para cursos de Carpintería. El Prof Manuel Álvarez se hace cargo de la Dirección hasta julio del 74.

En 1976 se instala el Ciclo Básico y Bachilleratos Técnicos. La Directora era la Prof. Maria Fassana y luego el Prof. José E. Villar. Años 1977-1978: ocupan la Dirección sucesivamente Ricardo Nieves, Darío Favier y Pablo Casap.

En 1979 pasa a denominarse “Centro Docente Urbano” y se hace cargo de la Dirección Edgar Gallo (hasta 1983). En 1981 se designa a la Escuela “Catalina Harriague de Castaños”.

1981: Se instalan los primeros cursos Móviles y Especiales. 1983: Se inaugura una moderna aula de prácticos de Ciencias. 1984: Por los 60 años, se homenajea a Armando I. Barbieri y a Catalina Harriague de Castaños. La Prof. Maria Cristina Stipanicic ocupa la Dirección hasta 1985. El Prof. Luis Cayetano alterna como sub-Director y Director en los años 83-84-85. Años 1988/89 ocupa la Dirección Ceáar Verdún Machado. 1989: se hace cargo de la Dirección la Prof. Elizabeth Realini Guglielmone.

1990: Se inician cursos de Hortifruticultura. 1991: Se instala un anexo en la localidad de San Antonio.

1992: Asume la Dirección el Prof. Martín Ariel Achigar (hasta 1996). 1996: Se desempeña como Director el Mtro. Técnico Juan José Sanguinetti hasta 1998. Luego asume la Dirección el Prof. Miguel A. Fernández Martirena.

1999: Se conmemoran los 75 años y se inaugura la nueva biblioteca, videoteca, sala de lectura, gabinetes higiénicos y la remodelación del salón de actos.

Año 2000: Se inician cursos de Diseño y Tecnología de la Construcción. Se construyen nuevos laboratorios, nuevas salas de Informática y talleres de Mantenimiento Informático, salones para Belleza y Cocina y aulas teóricas. Se inaugura laboratorio de Alta Tensión para los cursos de Ingeniero Tecnológico en Electrotecnia.

Año 2001: Se presenta la oferta de nivel terciario en Diseño Gráfico. Se firma un convenio con la Intendencia y se inauguran cursos de Instalador Gasista.

En 2003 comienza a dictarse Maquillaje Integral, Formación Profesional Superior. Año 2004: se crean espacios como cantina y barbacoa. horarios de Internet. Comienzan cursos de Tecnicaturas en Construcción y Redes y Telecomunicaciones.

2009: Se designa la Escuela como “Instituto Tecnológico Superior Catalina Harriague de Castaños”.

La actual Directora de la Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños, que hoy 29 de setiembre cumple 100 años, es la profesora María Mercedes Almeida, docente de Geografía. Con ella conversó EL PUEBLO para este informe.

-¿Qué significa para usted estar al frente de esta institución en una fecha tan especial?

La verdad que es un gran desafío y lo vivo con mucha alegría. Es un honor y un privilegio poder estar en este momento de los 100 años como Directora Efectiva de esta Escuela, acompañando y trabajando con este equipazo que tenemos, tanto de docentes, adscriptos, administrativos, auxiliares…Es impresionante el equipo que tiene la Escuela Catalina Harriague de Castaños. Es gente que de verdad tiene puesta la camiseta de la UTU y esa frase que dice “Sentimiento UTU” la verdad que nos representa y nos refleja. Estar hoy en estos días previos a los festejos, al acto protocolar, es una gran euforia, una mezcla de alegría y otros sentimientos encontrados. La verdad es que me siento orgullosa de pertenecer a esta Escuela, de pertenecer a la UTU. Es totalmente diferente, es muy especial lo que uno siente. Esto es un verdadero Sentimiento UTU.

-El acto protocolar es este lunes 30, pero hay varias actividades que iremos difundiendo oportunamente, por ejemplo una cena…

Sí, hoy (viernes) se realiza una cena show con más de 300 personas, con mucha gente que pasó por acá, ex alumnos, funcionarios, docentes, y además los actuales. Un momento muy especial de reencuentro, de compartir anécdotas, vivencias…La verdad que escuchar a la gente que pasó por acá tantos años, tanta lucha, es admirable y nos impulsa a seguir, nos motiva a no rendirnos y continuar trabajando por la institución.

-¿Con cuántos alumnos cuentan este año?

Estamos con 1.500 alumnos en todos los niveles, por ejemplo, entre otras carreras, en Educación Básica, donde contamos con FPB (Formación Profesional Básica), que son cursos para estudiantes extraedad, mayores de 14 años, de 14 a 20 años aproximadamente. Allí tenemos orientación Deporte, Robótica, Alimentación, Mecánica y Audiovisual.

-¿En cuanto al personal?

Tenemos 291 funcionarios, docentes y no docentes.

-Hablemos de usted…¿Desde cuándo en UTU?

Trabajo en UTU desde hace 25 años y desde el año 2012 trabajo en gestión. Comencé en la Escuela Técnica de Belén, ahí fueron mis primeros pasos o mi inicio en cargos de Dirección escolar. Quedé con el cargo de Dirección de la Escuela porque en ese momento era una de las docentes efectivas con mayor grado y me ofrecieron el cargo. Lo asumí al principio con un poco de miedo, pero si hay algo que me caracteriza es no hacerle mucho caso a los miedos, porque te van frenando en la vida y uno siempre tiene que avanzar. Me acuerdo que mi abuela me dijo: “Dale, Mercedes, tenés que tomar el cargo, vos podés”. Esa fue la palabra de aliento que me permitió tomar nuevos rumbos en mi carrera. Igualmente en ese momento seguía dando clases de Geografía en Secundaria y, como digo, trabajaba como Directora en la Escuela Técnica de Belén. Una escuela hermosa, un equipo de trabajo maravilloso que me acompañó, y así fui aprendiendo.

-¿Cómo continuó esa trayectoria hasta hoy?

Después surgió la posibilidad de hacer el curso de Directores, y lo hice porque la verdad que me gustó lo que había comenzado y la idea obviamente siempre es capacitarnos, prepararnos para estar a la altura, y trabajar y brindar lo mejor de uno. Ese curso de Directores lo aprobé. En el año 2017 había un cargo de Subdirector acá en la Escuela Catalina Harriague, así que me trasladé y seguí trabajando. Era la primera vez que trabajaba en esta Escuela, nunca había dado clases acá ni nada, y la verdad que esta Escuela me atrapó, me sentí muy bien. Formamos en aquel momento un equipo de gestión con Gabriela Lorda en la Dirección y José Álvarez en la otra Subdirección. En 2019 concursé, me efectivicé primero en la Subdirección, y después como que intercalamos, algunos años quedé yo en la Dirección por Artículo 20 (docente efectivo de mayor grado) porque la Directora Efectiva era Myriam Souza, el año pasado Myriam se efectiviza en la Inspección Regional y yo me traslado a la Dirección de la Escuela y aquí quedo efectiva, donde estoy ahora.

El profesor Guillermo Da Silva trabajó muchos años en la UTU, como docente de aula y en varios roles más. Especialmente para este informe de EL PUEBLO, en el día en que la institución cumple sus 100 años, realizó el siguiente aporte:

La Escuela Técnica “Catalina Harriague de Castaños”, dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay, hoy Dirección General de Educación Técnica. 29/09/1924-29/09/2024

Al cumplir 100 años de fecunda labor, se ha constituido en un centro de educación y formación técnica y tecnológico de referencia para Salto y la región.

Es un orgullo para mí haber sido parte de este destacado proceso de crecimiento y consolidación durante más de 30 años en forma continua y desempeñándome desde diferentes roles.

Egresado de formación docente en 1974, paso a integrar esta comunidad educativa -en 1975- desde la docencia directa dictando clases de Matemáticas en distintos niveles: Ciclo Básico, Formación profesional, cursos comerciales, así como también en diferentes áreas ya que una de las principales características de la educación tecnológica, radica en la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones concretas y reales en diferentes campos: Electrónica, Carpintería, Gastronomía entre otros.

Ocupé también cargo de profesor adscripto y me desempeñé como director en carácter de suplente, teniendo así la posibilidad de aportar valores y conocimientos desde diferentes espacios, en forma integrada y colaborativa con escuelas técnicas de departamentos vecinos.

Durante todos estos años de trabajo de docencia directa e indirecta compartí tareas con diferentes colegas en instancias de coordinación, cursos de actualizaciones, representando a la institución y colaborando en instancias en las que se proyectan nuevos y diferentes cursos a impartir en nuestra Escuela, lo que conocemos en la interna como “planillado”.

Participé también como representante en comisiones de becas ante la Intendencia de Salto y otros organismos, así como en el departamento de matemáticas, junto a otros destacados docentes del área.

Hacia el año 2011, al cumplir 35 años de labor, ceso en estas actividades retirándome, para ingresar un año después por concurso al Proyecto de Unidades Regionales de Educación Permanente (UREPS), en el que trabajé con un equipo de 15 personas en todo el país, apostando en esa oportunidad a la actualización de los colegas docentes en busca de interactuar y actualizar las prácticas áulicas.

Muchas de estas actividades implicaban mediar en distintas situación problemáticas, negociación en diversos conflictos entre alumnos, docentes, familia, situaciones que hacen a la educación integral y van mucho más allá de impartir conocimientos; la mayoría de las veces con resultados exitosos, de los que quedan interesantes y divertidas anécdotas en mi memoria.

Todo esta serie de tareas y actividades me hicieron sentir muy cómodo habiendo sido apoyado y reconocido siempre por mis compañeros y colegas docentes, así como por las autoridades de la Institución en todo momento, siempre.

Guillermo Da Silva