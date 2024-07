“NO PODEMOS FALLAR”

¿Se logra alguna meta sin trabajo, sin ideas, sin orden?….no. Por eso es que pusimos en nuestro equipo técnico estas características, las vinculadas al trabajo, a la responsabilidad y por supuesto, la confianza que es capaz de plantearse en quienes son parte de la misión Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL

Al fin de cuentas el partido de mañana ante Universitario, no es un partido más para el Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL. Frente a la aplicada sanción para Fabricio Bassa (expulsado ante Nacional en la primera fecha), el rol se transfiere al “Pato”, de los DT que ahora están habilitados para ejercer tras el ciclo desarrollado y la habilitación que no falta.

El Escribano será el estratega y en EL PUEBLO admitirá este tiempo de la franja. Presente que convoca y el mañana que llama.

“Es verdad que Ferro es parte de la buena cosecha de resultados. En cuatro partidos de esta serie en OFI, tres victorias y un empate, 8 goles a favor y 2 en contra. El trabajo técnico liderado por Bassa, la razón física con un profesor como Matías Piñeiro que impuso una característica bien especial y todo un grupo humano, médicos, utileros, kinesiólogos, delegados. Los imprescindibles a la hora de aportar su conocimiento en cada una de las disciplinas del grupo, más lo que supone una dirigencia donde el apoyo no deja de ser puntual”

LA MIRA EN TIEMPO ROJO

Barracas pasó y Universitario llega.

Es el fin que surge a la vuelta de la esquina. El reparto de puntos de Ferro Carril frente a Nacional. Lo mismo a la cuenta de la “U” ante El Tanque. Equilibrio en el despegue. Es esa historia reciente….

“Todos los partidos importan, en todos nos jugamos tres puntos. Pero con Universitario es una instancia particular. Llegamos confiados en la respuesta, mentalmente preparados, porque en el caso de Ferro se trata de un plantel parejo y eso otorga tranquilidad y credibilidad respecto al fin. Del equipo que entra a los cambios que surgen en Ferro la posibilidad de respuesta no deja de plantearse. Las escuelas futbolísticas de Ferro y Universitario pueden ser distintas, pero el objetivo nos iguala”.

-Al fin de cuentas los objetivos van y vienen. Porque se trata del Torneo Salteño, pero también de lo que exige la Copa de OFI y este protagonismo que se torna transparente. A favor de búsquedas que no faltan.

“Sin dudas. Nosotros con Universitario y Arsenal en la serie “A” y en la próxima temporada se suma Nacional. Me alegra profundamente el ascenso de Nacional. Resultado propio de un gran esfuerzo económico y de trabajo. Me alegra además por gente amiga como Alejandro Torrens, Cano y “Jhon” Gracés que están en la primera fila, con los cuales nos une un sentimiento especial”

-Ferro Carril. Eso del plantel. Y de las decisiones pendientes, ¿de acuerdo?

“A partir de ese plantel parejo del que hablaba. A veces no es fácil dar nombres en lo previo. Tabárez y Cabrera vienen marcando, los excelentes complementos de Vera y Lima. En el medio campo el trabajo a destajo de Iriarte, Chasampi y cuando les toca jugar, Silva y Panza. Brillante lo de Romero, la vuelta del “Tato” Viera, lo que suponen Grieves y Nahuel Machado como carrileros indiscutibles. Diego González aportando lo suyo, Dos Santos en el arco afirmándose y varios más que han alternado y aportado. No hay dudas: estamos en buen camino”.

-El partido de mañana, pero las definiciones que se vienen a nivel de OFI. Las horas demasiado señaladas. Inevitablemente.

“Estamos entre los ocho mejores. No podemos fallar, porque ahora es mano a mano. El apoyo de la dirigencia, de la hinchada y el trabajo que realizamos, más esa responsabilidad del plantel, es parte de la suma de la confianza frente a las etapas que se vienen. No se responde desde la casualidad: se responde desde la convicción que se tiene. Y a Ferro, convicción, no es lo que le falta”.

El culto por el conocimiento

Cuando la exigencia se planteó y para dirigir, los entrenadores deben disponer de la habilitación básica. Para el Esc. Luis Alberto Avellanal, junto a otros DT del medio, les llegó esa posibilidad. No hicieron más que capitalizarla.

“La verdad es una: las circunstancias me llevaron a realizarla. Antes no se exigía. El hecho es que ahora OFI la legaliza y la hizo obligatoria. Asumí lo correcto: desarrollar el ciclo y culminar. Me habilita sólo para el Campeonato Salteño, no a nivel de OFI. Debo complementarlo con otro curso y lo haré”.Cuando se ven las caras

Será mañana, el complemento de la segunda fecha en la “A”. En el complejo rojo y en el estadio. No es poco lo que está en juego. Trasciende. Impacta.

PARTIDOS

Miércoles 31 de julio a las 20:00hs

Campo de juego: UNIVERSITARIO

Universitario – Ferro Carril

Árbitros: Andrés Píriz, Ruben Ferreira, Cristian Fagúndez.

Parciales de Universitario ingresan al sector Oeste(principal), los de Ferro Carril al sector Este.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON

Nacional – El Tanque.

Árbitros: Fernando López, Sebastián Hernández, Belén Robaina.

Parciales de Nacional ingresan a la tribuna España, los de El Tanque a la tribuna Irazoqui.