No más: Richard Usuca y Daniel Moreira renunciaron a Gladiador

Si Gladiador hubiese empatado frente a Libertad, igualmente Richard Usuca y Daniel Moreira renunciarían a la Dirección Técnica de Gladiador. El hecho es que Gladiador perdió frente a Libertad, por eso el alejamiento de ambos se concretó después del partido. La comunicación a los directivos y el saludo de despedida a cada uno de los integrantes del plantel superior.

Tras siete fechas, la primera renuncia en la “A”. En la carpeta del mando de Gladiador no faltaban nombres para suplir a la dupla renunciante, entre otros, los de Emilio Silva (ex Universitario), Martín Barreto (campeón de ascenso con Sud América) y Rodolfo Aguirre, de última en Deportivo Artigas. De todas maneras, una puntualización: no eran los únicos.