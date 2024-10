No los motivan Robert Silva y Horacio de Brum

Dirigentes de la lista 1 abandonan ese sector para impulsar el senado de Bordaberry

En las últimas horas se dio a conocer la salida de dirigentes de la lista 1 del Partido Colorado, que lleva a Horacio de Brum como candidato a diputado y a Robert Silva al senado, por diferencias internas en el manejo político, así como con las candidaturas que están impulsando hacia la elección nacional del 27 de octubre. Esto significó la adhesión a la lista 10 de estos dirigentes que entienden que la mejor propuesta está con el senado de Pedro Bordaberry.

NO SE ELIGE INTENDENTE

Liliana Filonenko, ex edil y referente política de las localidades de Campo de Todos y Laureles, manifestó que están confundiendo a la ciudadanía, ya que ahora no se estará votando intendente, sino que lo que si se elige es a los senadores y los diputados. En esa línea, dijo que no la motiva militar el senado de Robert Silva -impulsado por la lista 1-, como si lo hace el que lidera Pedro Bordaberry, donde la única forma de votarlo es con la lista 10.

NO ACLARARON COMPRA DE DIRIGENTES

Conocida la noticia de que Filonenko daría el pase, corriéndose en la interna del Partido Colorado, otro dirigente que manifestó su postura y decidió sumarse a la lista 10 es Mario Berriel, quien en su amplia trayectoria política manifestó que no estaba de acuerdo en la forma de cómo se estaban manejando las cosas en la lista 1. Recuerda el episodio sobre la compra de dirigentes por miles de dólares, indicando que en la interna del sector nunca se aclararon esos episodios. Manifestó que ese tipo de política no lo inspira a militar.

AHORA NO VA MALAQUINA

Estos referentes políticos señalaron que es importante que la gente tome conocimiento de lo que se está votando. La lista 1 lleva el senado de Robert Silva con la candidatura a diputado de Horacio de Brum, resaltando que Marcelo Malaquina no es candidato a nada en esta elección. Por su parte, la lista 10 lleva a Andrés Ojeda a la presidencia, a Pedro Bordaberry al senado y a Mariano Casola como candidato a diputado.

ÚNICA RENOVACIÓN CON LA 10Manifestaron que dentro de los postulantes colorados, Mariano Casola es el único que representa algo nuevo y renovador. Por lo que saldrán a militar con fuerza por su candidatura.