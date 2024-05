Carlos Canobbio, director técnico de Progreso, reclamó un lugar para Franco López, delantero gaucho que encabeza la lista de goleadores del Torneo Apertura junto a Octavio Rivero, de Defensor Sporting, con nueve conquistas.

“El goleador del campeonato, Franco López de Progreso, ¿no está citado a la selección local? (Raro)”, escribió el entrenador del equipo de La Teja en una historia de Instagram, seguido por “Jajaja es mejor reírse y no calentarse”.

“Cada vez apuntan más para abajo, ¡mucho amiguismo ya aburre!”, agregó. “No jueguen con la ilusión de los que se rompen el lomo para lograr sueños. No sean mediocres, no sean interesados”, añadió Canobbio, quien reclamó que “dejen crecer a las personas, ayuden y no les pongan palos en la rueda”.