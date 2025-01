No hay caso Dublín Central: con Piegas es creer o creer

El próximo período de pases en la Liga Salteña de Fútbol no está lejos en el tiempo. Los primeros días de febrero marcarán uno de los hechos claves en la temporada. Por eso, enero no es un mes para dormitar ni conceder ventajas. Igualmente, para resolver Direcciones Técnicas. En el caso de Dublín Central, se resolvió en tiempo y forma, desde el momento que Gustavo Piegas será nuevamente el DT por cuarto año consecutivo. No es común que un estratega permanezca en un plantel superior por cuarta temporada al hilo. Pero en el caso de Gustavo y Dublín Central, es creer o creer. Por eso, la Comisión Directiva le confió otra vez el mando.

Desde aquel ascenso

Gustavo Piegas llegó a Dublín Central en el año 2022, obteniendo el ascenso a la Divisional «A». En el 2023, el descenso a la «B». En el 2024, a Dublín no le faltó persistencia y orilló el avance a la zona de play off. Hay que tener en cuenta que Dublín Central perdió OCHO PUNTOS EN LA LIGA (Tribunales), como consecuencia de protestas. Si la resignación de puntos no se habría producido, el impacto a ese nivel pudo haber llegado más alto. Claramente.

El 21 con la mira en la asamblea

Si de la entidad de la calle Rivera se trata, la asamblea anual ordinaria está pactada para el próximo 21 del mes en curso. Todo apunta a que los miembros de la actual Comisión Directiva permanezcan en funciones. A su vez, parece definida la continuidad de Héctor Coronel en la presidencia. En el plano deportivo, restará saber en qué medida el plantel puede reforzarse. Dublín necesita potenciarse en algunos puestos para sostener ambiciones de ascensos. Cinco fechas del Torneo de la «B» se jugarán antes de la Semana de Turismo. El equipo de Gustavo Piegas, como uno más.

La selección en cuenta regresiva

Gabriel Tabárez, el que se metió entre los once. La idea de que dos integrantes del Cuerpo Técnico de la selección mayor vieran en directo a Tacuarembó jugando frente a Artigas, en el inicio del Campeonato de la Confederación del Litoral Norte. Para Rony Costa, «nada mejor que eso. Es una manera de no ir a ciegas, aunque de años a esta parte no es tarea tan compleja tener datos del rival de turno».

La marcada evolución

El hecho es que mañana lunes el combinado retornará al Parque Dickinson, en plena cuenta regresiva, con los sentidos puestos en el juego del sábado frente a Tacuarembó. La evolución en quienes padecían lesiones. Por lo tanto, la chance inmejorable es que el DT disponga de todo el plantel.

Desde la razón a la definición

Rony Costa tiene en la mente el once titular y de los partidos amistosos, más las sesiones de fútbol entre semana, aparecen conclusiones. Como los sistemas que podrá manejar el combinado, la condición del delantero más adelantado en el caso de Gabriel De Souza. Jugando de titulares, Nicolás Fagúndez y Alan Aranda, mientras la novedad no falta: Gabriel Tabárez (Universitario), tiene todo el horizonte despejado para meterse entre los 11 titulares.

«Tití» Leguísamo: ¿el que llega para Cerro?

El lunes 3 de febrero, para iniciar el período de pases a nivel de la Liga Salteña de Fútbol. No tan lejos en el tiempo. Menos de un mes. Más que especulaciones, son gestiones, tramitaciones, búsquedas, que no faltan. Y cuando un equipo asciende de categoría, es natural la pretensión de nuevos ingresos para fortalecer la plantilla. El caso de Sportivo Cerro es concreto y tiene un nombre agendado: LUIS «Tití» LEGUÍSAMO. En la pasada temporada en Arsenal, pero en el 2025 con nuevo rumbo. Que llegue a tiendas albicelestes, es algo más que una posibilidad. Un hecho cercano. Cerro será equipo de la Divisional «B», después de la consagración en la menor de las divisionales.

Nacional, Aguada, Peñarol, Urunday: los que ganaron

Nacional sigue imparable y sumó su décimo segundo triunfo consecutivo en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Los dirigidos por Álvaro Ponce aún no conocen la derrota en lo que va de temporada. El tricolor se impuso por 101-88 a Hebraica y Macabi en el Polideportivo del Gran Parque Central con un segundo tiempo espectacular. Aguada no le pierde pisada a Nacional y volvió a ganar, aunque esta vez un poco más apretado: 85-89 sobre Defensor Sporting en cancha de Welcome. Peñarol tampoco se queda atrás y sigue prendido en la lucha. Viajó hasta Pando y venció a Urupan por cifras de 83-105. El partido más emocionante de la noche fue el que protagonizaron Trouville y Urunday Universitario en Chucarro, que se definió sobre el cierre y que terminó siendo triunfo 68-71 del Estudioso, que supo reponerse a la remontada del Rojo de Pocitos en los segundos finales.

