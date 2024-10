“No es porque el no quiera….”

Al respecto, Claudio Husaín, ex futbolista de Vélez Sarsfield y la selección argentina, dirigido por Marcelo Bielsa en ambos lugares, respaldó al entrenador en Mobile Sports: “Lo tuve cinco años: uno en Vélez y cuatro en la selección. Salvo que haya cambiado, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. Para mí, es imposible. Lo pueden decir los chilenos también. Te firmo un cheque en blanco”. Y argumentó el Turco: “Él no tiene trato cercano con los futbolistas; nunca lo tuvo. Sin embargo, en los últimos años, ha cambiado eso y se ha acercado más a los futbolistas. No es porque él no quiera, sino porque es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Tiene esos principios”.