Nicolás Barla inicia un nuevo desafío: toma las riendas de Wanderers de Paysandú como DT de primera…

La idea del club Wanderers sanducero es apostar a los juveniles, con todos los jugadores del club sumado a la experiencia que aportará el “pita” López y Nacho Suárez (el año pasado jugó en Nacional de Fray Bentos). La sub 16 de Wanderers estará disputando el Final Four de OBL y es candidata. El campeonato arranca el 17 de setiembre.

Es un desafío nuevo que me afrontará Nico, se encuentra con muchas ganas de hacerlo y con la convicción que los últimos 5 años al lado de Martín Biassini le dieron un importante cimiento para lo que se viene, Biassini fue una gran guía y soporte para Barla en estos primeros pasos como entrenador.

Desde ya que desde AlAro estaremos apoyando y siguiendo lo que acontece con Nico Barla en tierras sanduceras… Vamos arriba!!!