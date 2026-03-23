Nicolás Arbiza: el de la chance abierta

– Río Negro: Viene con el ánimo por las nubes después de despachar a Paysandú con un global de 5-2, demostrando un fútbol sólido y mucha contundencia en los primeros tiempos.

– Salto: Por su parte, Salto también selló su clasificación en el Estadio Ernesto Dickinson, donde enfrentó a Zona Oeste de Maldonado. Aunque la ida había sido complicada (0-1), logró revertir la situación en casa para meterse entre los cuatro mejores del país.

EL TIEMPO QUE VENDRÁ

– Instancia: Semifinales de la Fase Nacional (OFI).

– Rivalidad: Es un duelo con historia y peso en el fútbol del Interior. Río Negro buscará mantener su racha goleadora, mientras que Salto intentará hacer valer su localía en el Dickinson y su chapa de candidato. En la edición pasada, Salto llegó a semifinales, para ser eliminado por Lavalleja,

– Fechas: Según el calendario de OFI, los partidos de ida de las semifinales están previstos para el próximo fin de semana (28 o 29 de marzo).

Dato para el análisis: Río Negro llega con algunas bajas por las expulsiones en el accidentado cierre contra Paysandú, lo que obligará al DT Ricardo Olivera a mover el banco para el primer choque contra los salteños. En Salto y por ahora la duda de Tabáres, mientras Arbiza respondió desde lo físico tras la lesión. Por lo tanto, chance abierta para ser titular.

Young, alerta con ellos

La selección de Young volvió a derrotar a Paysandú, en esta oportunidad por 3 a 1, jugando como local y es semifinalista de la 22° Copa Nacional de Selecciones en la categoría, instancia en la cual se enfrentará a Salto, buscando un lugar en la final del evento. La sorpresa del día, la dio Soriano, que derrotó 2 a 0 a Federación Colonia, jugando en el Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia, y por penales clasificó a SEMIFINALES, luego de imponerse cinco a cuatro.

En el estadio Luis Koster de Mercedes, había ganado la “rojita federada” por lo que se preveía que iba a estar entre los cuatro mejores, sin embargo Soriano sorprendió a todos y enfrentará a Flores o Maldonado. Young será el rival de Salto, abriendo el fuego de las semifinales.



EN EL DETALLE TOTAL

Young 3 Paysandú 1.

Campo de juego: Estadio Juan Antonio Lavalleja de Young.

Árbitros de Tacuarembó: Santiago Gómez, Erik Da Silva y Gerardo Rodríguez.

RESULTADO ANTERIOR: Young 2 Paysandú 1

Clasificado: Young.

Goles: Elías Silveira a los 29´, Fabricio Ricca a los 50´y Gonzalo Fredo a los 80 minutos para Young; Thiago González a los 41 minutos para Paysandú.

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FEDERACIÓN COLONIA 0 (4) SORIANO 2 (5)

Campo de juego: Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia, hora 20:30

Árbitros de Guichón y Young:

Lucas López, José Rodríguez y Joaquín Baéz (Young)

RESULTADO ANTERIOR: Federación Colonia 3 Soriano 1

Goles: Jonathan Da Silva y Kevin Tarragona para Soriano.

Por penales ganó Soriano 5 a 4

La lluvia de goles en el Fútbol Sala; 13 -12: Universitario se quedó con el partidazo y los favoritos no perdonan



La actividad del Fútbol Sala local no da tregua. Entre el jueves y el sábado se completó una jornada cargada de emociones tanto en la Divisional A como en la B, con marcadores abultados que empiezan a perfilar a los candidatos de cara a la definición de la temporada.

Divisional A: El «Rojo» mandó en el duelo de la fecha

La máxima categoría dejó claro que la brecha entre los de arriba y los de abajo se está estirando, aunque el espectáculo sigue siendo total.

– El Clásico de los Goles: El partido de la fecha se lo llevó Universitario, que en un encuentro no apto para cardíacos venció a Almagro por 13 a 12. Fue un duelo de golpe por golpe donde la efectividad en los últimos minutos le permitió al «Rojo» sumar tres puntos de oro.

– Contundencia Total: Ceibal y Rowing no tuvieron piedad. El equipo «Ceibaleño» despachó a Tigre con un contundente 13-3, demostrando solidez defensiva y transiciones rápidas. Por su parte, Rowing dio la nota de la jornada con la máxima goleada: un 17-2 inapelable sobre Sol de América.

DE PARTIDO EN PARTIDO

📊 Resultados

Partido Resultado Almagro vs Tigre 5 – 5 Barrio Artigas vs Barcelona 7 – 1 Universitario vs Rowing 11 – 3 Albión vs Fénix 10 – 6 Sub 21 vs Arsenal 5 – 3 CAAS vs Juventus 8 – 7 Ceibal vs Parque Solari 7 – 7 Palomar vs River Plate 14 – 10 Ferro Carril vs Sol de América 13 – 4 Huracán vs Paso del Bote 9 – 2



Divisional B: Los punteros marcan el paso

En el ascenso, la segunda fecha de la primera rueda mostró mucha disparidad en los niveles, con equipos que ya sacan chapa de protagonistas.

– Palomar arrasa: Se llevó todas las miradas tras golear 14-2 a Paso del Bote. El equipo celeste mostró un volumen de juego muy superior y se posiciona como el rival a vencer.

– Victorias claras: Fénix hizo los deberes ante Barcelona ganando 8-3, mientras que Huracán se impuso con autoridad 7-3 frente a Albión, en un partido que se resolvió gracias al mejor resto físico del «Globo» en el segundo tiempo.

¿Qué dejan estos números?

Promedio de gol altísimo: En la Divisional A se promediaron más de 16 goles por partido. Esto habla de defensas que sufrieron mucho o de ataques extremadamente inspirados.

-La paridad de la «A»: Mientras Ceibal y Rowing ganaron caminando, el cruce entre Universitario y Almagro demuestra que en los puestos de vanguardia cualquier error se paga caro.

-Crisis en el fondo: Equipos como Sol de América y Paso del Bote deberán ajustar piezas urgentes, ya que la diferencia de goles en contra puede ser un factor determinante para el resto del torneo.

-Nota destacada: La jerarquía individual en Universitario fue la llave para destrabar el 13-12 final, en lo que ya se postula como uno de los mejores partidos del año en el gimnasio local.

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