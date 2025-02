«Nico» Sánchez desde el arco y ese derecho conquistado

«Cuando le das al fútbol, el fútbol te lo devuelve»

-Atajaste a todas!

«Hubo dos pelotas complicadas. Una desde Mascarañas y otra por Vidiella. La que va contra el palo, bien abajo… esa fue brava. Pero bueno… ahí llegué».

-La certeza en el juego aéreo no es un tema menor.

«Lo que pasó fue eso. La insistencia de Paysandú en pelotas llovidas. Cuando uno sale, porque cree que están dadas las condiciones, no se puede dudar. Hay que llegar. O quedarse con la pelota y dominar a partir del rechazo».

- espacio publicitario -

-Se te ve confiado. Hasta bien ganador. Y la respuesta tuya, es lo que ratifica.

«Yo digo que estoy sereno y feliz con este momento. Porque además nada le llega a uno por casualidad, porque esto también es consecuencia del laburo que uno le mete. Fueron dos años de suplente del «Coti» Regueira. A veces, en eso de ‘comer banco’ uno también aprende. Observa lo que pasa. Las cosas como suceden, como se plantean. No dejo de creer en lo que puedo dar. Creo en lo que puedo».

DESDE ESE ARCO DEL «NICO»

Antes de iniciar la disputa del Campeonato del Litoral Norte, la confesión de Rony Costa no faltó: «Porque esto es bien concreto: saldrá atajando quien esté mejor. Llegará el momento de elegir, pero sabiendo que si los tres fueron convocados, por algo fueron convocados».

La decisión transformó a NICOLÁS SÁNCHEZ en titular. Ayer lunes, en La trastienda del fútbol de Radio Arapey, el mismo Rony dejó el apunte: «Porque por ahora esto es claro: no me equivoqué».

Cuesta en el clásico de Paysandú y Salto rescatar a alguien mejor que el «Nico» en el plano de la individualidad. Trascendió por jerarquía. Por aptitud.

«Cuando dije que pasé dos años en el banco, eso también sirvió. Tengo la ventaja de estos 22 años para seguir aprendiendo y no limitarme en ese fin, porque además es un fin que me hace bien tenerlo presente. Con los dos compañeros restantes, tenemos a quien nos entrena. Eso suma, porque es una manera de ser calibrado y si hay que corregir, se corrige. De hecho lo hacemos».

-Llegar a ser titular de la selección, ¿para que la constancia en el dar también se plantee?

«El año pasado, cuando el técnico era Junior Aliberti, en un momento me dijo: ‘Cuando le das al fútbol, el fútbol te lo devuelve’. Y bueno… yo le doy al fútbol la entrega en cada entrenamiento, en cada partido. Cuando me citan, siempre algún revuelo se arma, por eso de mi padre estando al frente del estadio. No habría que confundir las cosas, pero yo tampoco puedo defenderme siempre a ese nivel. Lo mejor que puedo hacer es esto: responder de la mejor manera a la hora de jugar. Estoy convencido de que nadie me regala nada.

Soy parte de una selección de Salto que juega un campeonato de mayores y tengo 22 años. Aferrarme a esta realidad y esto que me pasa. Y eso, me hace bien».

NICOLÁS SÁNCHEZ. El «Nico» de la selección.

El derecho conquistado. Es el arquero desde hace 270 minutos.

Después de Paysandú y antes de Rivera, este Salto.

El que nace en el «Nico». El que le da al fútbol.

Porque además, el fútbol… es el que devuelve.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«Jugamos juntos y por eso nos entendemos»

-No es tan complejo reconocerlo. El gol de la deuda pendiente.

«Nos ha faltado gol, es cierto. Pero lo bueno es que llegamos al partido de Rivera, con la chance intacta y que eso de clasificar para las semifinales, depende de nosotros».

-¿Cuesta tanto la aplicación de la idea general?

«Yo creo que nos vamos aceitando como equipo. No somos por ahora lo que seguramente el técnico pretende, pero hay que meterle laburo a todo lo previo, para que después el resultado mejore».

-Vos al arco, Junior y Richard Rodríguez. Solidez de respuesta que le dicen.

«Lo que ocurre es que en Universitario jugamos juntos, conformamos ese triángulo final. Por eso nos entendemos».

-En lo individual, no podría negarse la aptitud de cada uno.

«En el caso de Junior, está entre los mejores zagueros centrales del medio, si no es el mejor. Y todos sabemos lo que significa Richard Rodríguez«.

-Rivera está ahí. Es el rival que llega.

«No va a ser fácil. Nadie va a ser fácil. Rivera tampoco. Ellos no están clasificados y si pierden es un riesgo que corren».

-¿Es posible un Salto mejor?

«Nadie de nosotros piensa lo contrario. Eso queremos. Ese es el fin».

La crisis del gol

Tacuarembó lidera la tabla en el Torneo de la Confederación del Litoral Norte, pero además es la selección más goleadora con 4 anotaciones. Es la excepción en la regla, porque las restantes selecciones presentan una deuda pendiente en esa dirección:

Selección Goles anotados Tacuarembó 4 Artigas 3 Salto 2 Rivera 1 Paysandú 1

En un total de 8 partidos jugados en cuatro fechas, solo 11 goles fueron convertidos. Un gol cada 65 minutos, o el estallido mismo de la impotencia ofensiva.