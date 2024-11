«Natalia Trenchi en Salto: La importancia de una crianza consciente y prioritaria»

Disertó en la sede Salto Udelar

Natalia Trenchi “La crianza es una prioridad en nuestras vidas. Si se asume la responsabilidad de criar hijos, se tiene que dedicar”

En el marco del Día Nacional del Bebé, se realizó días atrás en la sede Salto de la Universidad de la República, una jornada académica y formativa organizada por la Mesa de Primera Infancia de Salto, con la participación de Natalia Trenchi.

Médica psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, y psicóloga cognitivo-conductual. Trenchi dialogó con radio La Regional, en el marco de su presencia en la sede universitaria local.

“El buen trato hoy: una necesidad de la primera infancia, una responsabilidad compartida», fue el lema de la actividad académica, y en esa línea conversamos con la destacada especialista.

“Primero acordarnos que la crianza, la maternidad y la paternidad, es una prioridad en nuestras vidas. Si se asume la responsabilidad de criar hijos, se tiene que dedicar. Esto no quiere decir dejar de vivir ni pasarla mal, ni estresarse; porque es una actividad disfrutable y maravillosa si uno la quiere hacer y lo hace con corazón y cabeza en su lugar. Criar hijos no es para cualquiera, y para hacerse tiene que hacerse muy bien, porque eso nos evitaría muchos problemas. Y esto no es tan difícil. Estamos en una época que tiene un montón de cosas fantásticas. Hoy al niño se le da un lugar muy preponderante en relación a generaciones atrás. Hoy el niño es sujeto de Derechos, y antes no lo era. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se empezó a denunciar el maltrato, se hacía bajo la Ley de Protección Animal. Hemos avanzado en un montón de cosas pero también el mundo se ha complejizado mucho y hoy quienes crían se ven frente a desafíos muy importantes. Antes era otra la rutina. Hoy están en una realidad atroz, que los invade, que a veces los contamina, y es más complicado el balance de criar a hijos con pies en la tierra y protegerlos de lo que no corresponde para su edad y capacidad de entender. Ya no se puede criar con instinto como lo hicieron nuestros padres. Hay que pensar y problematizar la cultura, pensar si estoy de acuerdo con esto o no; qué quiero hacer como padre y como madre. Yo soy una defensora de qué quiero yo, de que tenemos la capacidad de crearnos nuestra propia burbuja en mi casa, con mi familia, y ahí yo determinar qué clima y ambiente vivir. Pero para ello es muy importante pensar, decidir, y mantener esas relaciones”, comenzó compartiendo con nuestra audiencia.

En cuanto al tiempo a dedicar en la crianza de niñas y niños, Trenchi considera que es muy importante generar tiempo de calidad, tiempo que permita conectar mente a mente. “El ingrediente fundamental para criar personas sanas , fuertes, y buenas , es la conexión mente a mente. El estar conectado con el interés de entender y comprender al otro, interesarte, interpretar señales, y responder adecuadamente . Eso que parece tan básico, es en definitiva lo que nos humaniza. Mientras vemos que hay una tendencia al estímulo, a estimular todo el tiempo a los niños; es crucial prestarles atención, generar un intercambio presente y consciente. Esto quiere decir: cuando estés con tu hijo que te preocupe si está bien, cómo se siente, y olvídate de todo lo demás. Ese tiempo que tenemos para él o para ella, ese tiempo que sabemos que muchas veces es poco: es necesario que sea de calidad, de conexión para humanizar, para compartir, y así transmitir valores”, expresó.

En cuanto a la incidencia y a la presencia de las pantallas, de la tecnología en la vida de los más pequeños, la especialista considera que hay que hacer un uso adecuado y fructífero. “Amo la tecnología, me parece fantástica, y no quiero volver el tiempo atrás en este sentido. Pero aprendamos a usarla bien. Cuando miro la tele, el celular, me divierto, entretengo, y eso es genial; pero cuando estoy con la familia, los hijos, todo eso debe quedar de lado. Charlo, comparto un rato, disfruto del encuentro, de la comedia; lejos de la tecnología durante este rato. Disfruto el aquí y ahora.

Otro de los elementos importantes a considerar según Trenchi, tiene que ver con los límites. Mucho se ha hablado, se habla, y se discute en torno a ello. Y en este sentido, expresa que “poner límites saludables es enseñar a pensar y a actuar. Queremos enseñar los caminos que quieres, aspirando no a conseguir la obediencia a ciegas; sino asegurándonos que entendió y aprendió, y que cargó su GPS interior que luego lo va a orientar solo. Los límites los ponemos durante unos años. Luego esos niños salen al mundo con su guía interna. Los límites se ponen con convencimiento no con enojo. Por eso es tan importante con convencimiento dedicar tiempo, tomar decisiones, y estar convencidos de lo que hacemos, dotarlo de sentido común, coherencia y firmeza”, enfatizó.

Consultada sobre el rol del Estado, sobre la atención a las infancias a través de diferentes políticas públicas, Trenchi expresó que “en nuestro país tenemos cosas fantásticas, como por ejemplo el sistema CAIF. Y lo que es aún mejor, allí trabaja gente fantástica y comprometida. Algo similar sucede con el programa Uruguay Crece Contigo. Nuestro país no sería lo que es sin el trabajo silencioso, comprometido, y tantas veces mal pago, y con tantas cuidadoras y trabajadoras que yo defino como descuidadas. Se valora tan poco a estas trabajadoras muchas veces. Y ahora, que justo estamos en época electoral; escucho hablar mucho, mucho de Salud Mental, de políticas, de ideas, etc. Lo que yo puedo decir como trabajadora de décadas en estas temáticas , me duele que se manosee el concepto de Salud Mental como si fuera sólo una clínica. Sí, es clínica, pero también es cultura, educación, salud, trabajo. Es una cuestión de todos, de todos los días. La salud mental se siembra en escuelas, en el barrio, en las familias. El Estado tiene muchísima injerencia y me encantaría que se pudieran generar acciones humanas que aporten a la salud mental como valorar la decencia y los buenos gestos.

Finalmente, expresó que “las familias para poder tener la disponibilidad mental de brindar tiempo de calidad tiene que tener resueltas cuestiones como la vivienda, el saneamiento, el trabajo; cuestiones básicas y ahí sí poder generar la conciencia de cuestiones básicas como no gritar, brindar ambientes de armonía y de tranquilidad. Tenemos un país fantástico y con una población bastante culta; no debería ser tan difícil generar todas estas condiciones, concluyó.

Esta nota se realizó en la «Radio La Regional Udelar Salto»