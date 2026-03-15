Nacional y un triunfo histórico en Paysandú

Nacional derrotó 96-75 a Paisas de Colombia en Paysandú y avanzó al Final Four de la Basketball Champions League Américas, con gran actuación colectiva y de Connor Zinaich.

Nacional se enfrentó anoche en el Estadio 8 de Junio de Paysandú a Paisas de Colombia y lo venció ampliamente por 96 a 75 por el segundo partido de ida y vuelta en cuartos de final de la Basketball Champions League Américas.

El bolso dominó de principio a fin el encuentro, con grandes momentos de Ernesto Oglivie, Gianfranco Espíndola y la figura de este partido que fue Connor Zinaich, buena defensa y grandes ofensivas, lograron sacar el partido adelante y meterse en el Final Four final que posiblemente vuelva a Paysandú o se vaya a Río, Brasil.

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Primer tiempo que se iba al descanso el tricolor arriba por 44 a 36 en un cierre ajustado y varias transiciones en ofensivas muy buenas, con buena base de su capitán Patricio Prieto, alternando con el sanducero Luciano Parodi y Marcos Cabot.

El segundo tiempo fue un vendaval y un gran juego del Albo, que fue dueño y señor de este partido de principio a fin, que ilusiona mucho al hincha y puede dar un paso gigante al básquetbol nacional. Aunque, en el segundo tiempo fueron expulsados Bell en Nacional y Augustín en el equipo colombiano por gresca entre ellos, tumulto, pero no pasó a mayores y pese a eso, el bolso siguió firme en el encuentro.

Diario El Pueblo charló post partido con el único salteño en filas tricolores Agustín Méndez que expresó: “Fue un lindo partido, estoy muy contento, es una cancha que ya conocemos y seguimos haciendo historia para el club y para Uruguay”.

El ex Nacional de Salto agregó: “Mucha gente de Paysandú, mucha gente de Montevideo, mi familia de Salto, amigos y conocidos, muy contento estoy realmente. Además, he visto el desarrollo del TLN y la OBL, pero estoy muy aislado de lo que pasa en la zona. Méndez, finalizó: “Vengo sintiendo que es importante sumar varios minutos y vengo jugando bastante, Ahora, de acá a más, a pensar en la Liga y a pensar en un mes en el Final Four. Ahora estamos enfocados en el juego, jugamos con el Hebraica y ahora la Liga”.

Parciales

Nacional – Paisas

1C 22 – 17

2C 44 (22) – 36 (19)

3C 74 (30) – 53 (18)

Final 96 (22) – 75 (18)

Iniciales:

Oglivie, Parodi, Prieto, Espíndola y Zinaich (Nacional)

Tabb, Reaves, Weatherspoon, Augustin y Roque (Paisas)

Goleadores: Zinaich 17puntos (Nacional) Reaves 26 puntos (Paisas)

Árbitros: Juan Fernández (ARG), Krishna Domínguez (MEX) y Franco Anselmo (ARG).

Espectadores: 3000 personas aproximadamente.

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