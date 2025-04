NACE UNA NUEVA ESPERANZA: LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD

La libertad no se implora de rodillas, se conquista de pie José Gervasio Artigas

El pasado viernes 28 de marzo de 2024 se lanzó oficialmente en Uruguay la Plataforma por la Libertad, una nueva opción política liderada por el Dr. Fernando Doti, que viene a desafiar el modelo agotado de la vieja política.

No se trata de una corriente más dentro del sistema tradicional: es un movimiento que nace desde la convicción profunda de que el país necesita un giro hacia la libertad, hacia el protagonismo del ciudadano y el respeto por sus derechos individuales.

Es una herramienta política que intenta ser el centro de la unión, ante la fragmentación que tiene la derecha y el movimiento liberal en el Uruguay.

- espacio publicitario -

Frente a un Estado cada vez más invasivo, ineficiente y costoso, la Plataforma propone algo tan revolucionario como sensato: devolverle el poder a la sociedad. Apostar por una comunidad civil libre, organizada y empoderada, en la que el Estado sea un servidor y no un amo. Que proteja los derechos, no que los administre. Que libere las fuerzas productivas, no que las asfixie.

El liberalismo que encarna esta Plataforma no es una moda importada ni un experimento ideológico: es una respuesta racional, moral y necesaria al estatismo que ha dominado la vida pública uruguaya durante décadas. Es una defensa activa de los pilares de toda sociedad próspera: la vida, la libertad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley.

Desde la PPL se tiene la plena convicción de que hay que decir las verdades incómodas a riesgo de generen malestar al principio. No se canjean las ideas por un voto. Estamos dispuestos a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarnos el aplauso de los débiles.

El proyecto también se planta firme contra los tentáculos del globalismo que pretenden imponer agendas ajenas a nuestra realidad, que atacan nuestras tradiciones, debilitan nuestra soberanía y empobrecen a nuestros productores y emprendedores. Apuesta a la cooperación entre naciones libres, no en la sumisión a organismos internacionales que nadie eligió.

La Plataforma por la Libertad promueve un mercado verdaderamente libre, donde las transacciones voluntarias y el esfuerzo individual sean los motores del crecimiento. Rechaza el modelo de impuestos confiscatorios y regulaciones asfixiantes que han transformado a los ciudadanos en esclavos fiscales, mientras unos pocos con conexiones políticas se benefician de los privilegios del poder.

Además, apuesta por la libertad de pensamiento y expresión, la transparencia en la gestión pública, el fin de la corrupción, y una educación descentralizada, libre de adoctrinamientos, que forme ciudadanos críticos, creativos y responsables.

En un tiempo donde las ideas parecen ser reemplazadas por consignas vacías y las promesas por el clientelismo, esta Plataforma viene a encender una luz de esperanza. No promete dádivas ni subsidios. Promete libertad. Y con ella, la posibilidad de que cada persona, cada familia, cada emprendedor, cada trabajador, pueda construir su propio destino sin ser obstaculizado por burócratas ni por políticos profesionales.

Porque cuando la libertad florece, la dignidad humana también.

Este es solo el comienzo. El futuro de Uruguay no está escrito. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podamos empezarlo a escribir nosotros mismos.

La libertad no se pide, se ejerce. Y hoy, más que nunca, se defiende.

Quienes crean que es posible otro país, donde el Estado no sea un patrón sino un servidor, donde la educación libere en vez de domesticar, donde la economía sea un terreno de cooperación voluntaria y no de privilegios, están invitados a sumarse a esta causa. Porque la libertad no es una utopía: es un camino. Y está en marcha.

Todos son bienvenidos a sumarse a esta noble causa y emprender el camino de la libertad, pueden hacerlo a través de su página web: https://plataformaporlalibertad.org.uy/

Tenemos el deber de hablar más claro aun a riesgo de arriesgar nuestra popularidad y el peligro que nos llamen con nombres desagradables. Si las demandas son altas, es porque lo que está en juego es mucho más alto aún. Esta es una batalla por la Libertad y por ella, se puede y se debe aventurar la vida.