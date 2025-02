MULAMBÉ LA GRAN CAMPEONA

El pasado 7 y 8 de febrero se realizó el concurso de las escuelas de samba en Costanera norte, donde cada escuela dejó todo por obtener el título de campeona en este carnaval 2025.

Durante la hora 19 de este miércoles 12 de febrero en el Palacio Córdoba se llevó a cabo el fallo de las escuelas de samba, en donde la escuela de sambas ‘Mulambé’ se llevó el primer premio con 228 puntos. El sgundo premio le fue otorgado a ‘Tropi juniors’ con 214 puntos, seguido por ‘Escuela de Ceiba’ con 209 puntos, ‘Unidos de la zona sur’ con 197 puntos, ‘Belleza real’ con 188 puntos y finalmente ‘La estrella’ con 140 puntos.

De esa forma quedaron los puntajes de las escuelas de samba, dándole el título de campeona a Mulambé.

Dialogamos con su presidente, Sergio de Mattos, quien se encontraba muy emocionado.

«Muchas gracias, la verdad que todo el sacrificio y el trabajo que hicimos todo el año con la barra de los gurises se vio reflejado en la venida y por suerte se pudo obtener el premio a lo que vinimos a buscar. Sabemos que todas las escuelas estuvieron parejas, fue un carnaval de todos, pero nos tocó a nosotros este año.»

«Esto es un trabajo de todo el año, en los últimos meses nos dedicamos mucho más, dejamos muchas veces a nuestras familias de lado, las actividades por el carnaval sólo por amor a la escuela, porque la verdad que es puro amor y, como te digo, se vio reflejado el trabajo de todo el año.»

¿Imaginabas este resultado? «Lo esperaba por el trabajo, por lo que vi en la venida de la escuela, fue emocionante las dos noches, lo que el público salteño me hizo llegar al rato de terminar de desfilar la primer noche, todos estos días eran todos de aliento y vieron la escuela y no me esperaba menos.»

¿A quién le dedicas el triunfo? «Primero que nada le dedico esto a mis hijos, porque yo pierdo tiempo de estar con ellos por la escuela, entonces les pido disculpas, les pido perdón, pero es lo que amo y a veces espero que sigan mi legado. Quiero dedicarle a ellos el triunfo y después a toda la familia Mulambe, así como yo dejo tiempo de mis hijos, ellos también dejan de estar con los suyos y todos dejamos algo, sin duda que nadie gana en lo económico, nada acá, se pierde mucho más, pero la gratitud de ver el trabajo y después conseguir el resultado es lo mejor.»