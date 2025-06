Motociclistas rechazan chips en chalecos y restricciones “Somos trabajadores, no delincuentes”

- espacio publicitario -

El Movimiento Nacional “Somos Motociclistas, No Delincuentes” expresó su firme rechazo a la intención del gobierno uruguCon una marcha realizada ayerayo de implementar sistemas de identificación digital (TAG) en motocicletas, cascos y chalecos, así como a la eventual prohibición de circular con dos personas en moto. Desde varios puntos del país, motociclistas se están movilizando para exigir el respeto a sus derechos y rechazar medidas que consideran ineficaces, invasivas y estigmatizantes.

En Salto, la movilización se realizó en la tarde de ayer.

Uno de los referentes de la movida en nuestro departamento, Oscar Rodríguez, subrayó a EL PUEBLO que estas medidas “no van a tapar la delincuencia que hay”. Aunque reconoció que existe delincuencia en moto, enfatizó: “no somos todos iguales”.

Rodríguez criticó especialmente la propuesta de implementar chips en los chalecos de los motociclistas. “Parece que nos quieren guiar como animales, ¿no? Pero yo pienso que no funciona, porque es peor. El delincuente si quiere robar, roba igual”, afirmó. Para él, la solución no está en rastrear a los ciudadanos honestos, sino en “poner más control en las calles” y fiscalizar efectivamente a quienes andan sin patentes, sin luces o cometiendo infracciones graves.

El manifiesto del movimiento a nivel nacional califica de “peligrosamente simplistas” los argumentos oficiales que respaldan el uso obligatorio de tecnología de rastreo. “Los que incurren en actividades delictivas ya operan fuera de la ley: no portan matrículas, no respetan normas, y no muestran interés alguno en sistemas de identificación”, señala el documento. En ese sentido, implementar TAGs no afectaría a los delincuentes, sino a los ciudadanos que sí cumplen con las normas.

“Pensar que adoptarán voluntariamente un sistema de rastreo digital es, como mínimo, ingenuo”, afirma el manifiesto, que denuncia que la verdadera consecuencia sería la creación de una “base de datos masiva sobre los movimientos diarios de ciudadanos que no han cometido delito alguno”.

Los motociclistas temen que esta información pueda ser mal utilizada. “Si cae en manos equivocadas, como redes delictivas o incluso actores políticos con fines represivos, se corre el riesgo de que sea utilizada para seguir y hostigar a individuos”, sostienen. Comparan el sistema con una tobillera electrónica, ya que implicaría un rastreo permanente “sin orden judicial, sin garantías, y sin ser sospechoso de delito alguno”.

Oscar Rodríguez refuerza esta preocupación desde su experiencia local. “Hay gente que no tiene ni para comprar una lamparita para la moto. Tienen que controlar los que andan sin libreta, los que van en una rueda sola por la costanera… y no les dicen nada”, señaló. A su juicio, muchas de estas medidas, lejos de brindar seguridad, “perjudican” a los motociclistas que sí cumplen con la ley.

La movilización convocada para este viernes fue con fines pacíficos, según explicó Rodríguez. “Queremos una caravana silenciosa, pasiva, que no moleste el tránsito, solidaria para todos. Vamos a tratar de buscar la zona del autódromo, costanera… sin cortar calles”, detalló. El objetivo es visibilizar el reclamo sin generar molestias a la población.

Rodríguez también aclaró que el grupo salteño está en coordinación con otros colectivos a nivel nacional. “Montevideo, Paysandú, Soriano… todos se movilizan este viernes, (por ayer) en distintos horarios por razones laborales, pero con el mismo mensaje”, dijo. La actividad incluirá recolección de firmas para respaldar el reclamo ante las autoridades.

Otro de los puntos que genera indignación en el colectivo es la propuesta de prohibir la circulación de dos personas en una moto. “Eso castiga injustamente a la población más vulnerable. Rodríguez añade: “Un padre que lleva a su hijo a la escuela, o una madre que necesita moverse con su niño… si no puede llevarlo en la moto, ¿cómo hace?”.

Finalmente, el Movimiento Nacional solicita una instancia formal de diálogo con autoridades del Ministerio del Interior, UNASEV, intendencias y el Parlamento. “Estamos dispuestos a colaborar activamente en la construcción de soluciones que protejan tanto la seguridad como la dignidad de todas las personas que integran nuestra sociedad”, concluye el manifiesto.