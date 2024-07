Miss Salto Guadalupe Rodríguez aspira a ser Miss Uruguay CNB

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 4 +1 1 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La Miss Salto Guadalupe Rodríguez estará participando del Certamen Miss Uruguay CNB.

El evento será este próximo domingo en la capital del país, para lo cual la representante salteña se ha venido preparando.

Recordemos que Guadalupe fue electa en el evento llevado adelante el 16 de febrero pasado bajo la organización de Adriana Bentancur, Evangelina Lechini y Sofía González, quienes actualmente continúan asesorando a la Miss salteña.

Guadalupe recordó a EL PUEBLO como llegó al título de Miss Salto y se refirió a su próximo certamen.

“Yo como muchas de todas las chiquilinas que participamos en Miss Salto, pasamos por un casting primero, fuimos seleccionadas trece, y después de ahí fuimos a unas cuantas clases para prepararnos tanto en pasarela como en oratoria, porque no solo se trata de pasarela. El certamen conlleva un montón de cosas más, por eso estuvimos fuimos preparando hasta que llegó el día del certamen, y bueno, todas lo dimos todo”

Guadalupe destaca el grupo de aspirantes y la organización.

“Fue un grupo hermoso por suerte, tanto la organización de Miss Salto integrado por Evangelina Lechini, Sofía González, y Adriana Bentancur, un equipo que nos re apoyaron a todas, nos aconsejaron un montón, estuvieron siempre atrás nuestro apoyándonos, y el grupo de todas las chiquilinas fue hermoso. Llegó el día y para mi sorpresa salí electa, y la verdad que fue un orgullo.”

Ahora nuestra representante se prepara para el importante evento Miss Uruguay CNB.

“Ahora mismo me estoy preparando para el concurso CNB Uruguay, para el que estoy teniendo también clases con Sofía González que me está preparando en pasarela y en oratoria para poder representar a Salto.”

El certamen corona a la Miss Uruguay que será seleccionada entre siete participantes entre las que estará la belleza salteña.

“Somos siete participantes, la mayoría son de Montevideo y después somos dos del interior, una representante de Paysandú y yo las que estaremos participando este próximo domingo 28, en el Hotel Esplendor y yo estoy con unas cuantas expectativas.”

Guadalupe Rodríguez – Miss Salto 2024

Una buena preparación

“Si bien yo no me esperaba ser electa, creo que ahora tengo como que más idea, estoy más preparada, gracias al apoyo de toda la organización de Miss Salto, me siento mucho más preparada” nos afirma Guadalupe.

“También en CNB Uruguay nos han brindado charlas para la parte oral con Lola de los Santos y Stephanie que nos estuvieron dando muchos tips y aconsejándonos y clases de pasarela con Jorge, nos estuvieron preparando muy bien para ese momento.”

Sobre el evento que se realizará en Paysandú de Miss Uruguay para Miss Universo, nuestra representante salteña dice que la invitaron pero tuvo sus motivos para no participar.

por suerte tengo el apoyo de mi familia que van a estar conmigo en todo momento y bueno, de la organización de Miss Salto que también están conmigo apoyándome siempre.

“A mí me invitaron, pero bueno, yo decidí rechazarlo, no porque no quisiera presentarme, sino que sé la responsabilidad que estoy teniendo, que estoy portando en este momento, porque haber sido electa para representar a Salto no solo conlleva una corona y una banda, sino que es representar a un departamento entero, representar su cultura, sus valores. Entonces me parece que voy a tomar un certamen a la vez. Ahora como yo ya me había inscripto en este, me parece que voy a dar todo de mí, voy a poner todo mi esfuerzo y quería concentrarme en una cosa a la vez, un paso a la vez.

Guadalupe nos comenta que los nervios ya se empiezan a sentir, “pero por suerte tengo el apoyo de mi familia que van a estar conmigo en todo momento y bueno, de la organización de Miss Salto que también están conmigo apoyándome siempre.”

Finalmente la representante salteña invita a todos los que no puedan estar en Montevideo a que sigan a CNB Uruguay en Instagram “que van a estar transmitiéndolo, así no se lo pierdan.”

Desde nuestras páginas acompañamos a la representante salteña con el deseo de los mayores éxitos en esta instancia que sin duda es de suma importancia su carrera de pasarela.