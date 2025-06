Ministerio de Trabajo planteará en Consejo de Salarios que inicia en julio reducción de jornada de trabajo

- espacio publicitario -

“La idea es disminuir el tiempo de trabajo pero manteniendo la productividad”

Así lo manifestó a EL PUEBLO Marcela Barrios, Directora Nacional de Trabajo, en reciente visita a nuestra ciudad, quien además expresó cuáles serán los lineamientos de su oficina, tras mantener reunión con el PIT CNT y el Centro Comercial e Industrial de Salto.

– ¿Cuáles son las directivas que le dio el Ministerio de Trabajo a su oficina?

- espacio publicitario -

– La Dirección Nacional de Trabajo tiene a su cargo lo que es la negociación colectiva, los consejos de salarios y lo que es atender a trabajadores que llegan al Ministerio consultando diversas cuestiones vinculadas al vínculo laboral, al mundo del trabajo y negociaciones individuales entre trabajadores y empresas cuando el trabajador no tiene sindicato. Actualmente estamos trabajando fuertemente en construir los lineamientos para la próxima ronda de consejos de salarios pensando en que es un trabajo conjunto con el equipo del Ministerio de Economía. Estamos pensando en que sean lineamientos accesibles, fáciles de comprender, a veces se llevan algunas fórmulas de algunas cosas que no terminaban siendo amigables para los trabajadores o para los que negociaban después o para que un trabajador los comprenda. Estamos pensando en que los acuerdos duren dos años, que sea una ronda corta que pueda empezar y terminar y que de repente haya otros temas que sean propios de la negociación colectiva que se aborden luego de haber resuelto lo específicamente salarial.

Lo propuesto por las bases programáticas del Frente Amplio y los compromisos asumidos por el Presidente Orsi, es mirar a los trabajadores que ganan menos de $ 25.000 líquidos, la idea es impulsar el crecimiento de esos salarios, eso también iría acompañado por una política del Salario Mínimo Nacional para que los trabajadores más sumergidos crezcan en relación al resto. También sería que todos los trabajadores tengan algo de crecimiento, salvo los que verdaderamente ganan mucho, que ahí sería mantener el salario real, pero sí pensar en crecimientos diferenciales dando un fuerte impulso a los que están por debajo de 25.000, eso cuidando el empleo y cuidando la informalidad.

- espacio publicitario -

Tampoco es la idea generar una situación que las empresas no puedan sostener desde el punto de vista que se fijen laudos que sean difíciles de cumplir y que termine generándose situaciones que en la vida real van por un lado diferente de lo que es la normativa. Entonces la idea es tener esa política diferencial pero mirando qué pasa con el empleo y qué pasa con los aportes a la seguridad social.

Después, otro de los temas que estamos trabajando, que está el compromiso del gobierno y en las lineamientos que el Ministro ha marcado, pero que no son específicamente para la ronda de consejos de salarios, como es el tema de la reducción de la jornada. Hablamos de reducción del tiempo de trabajo, partiendo de la base que en Uruguay la normativa habla hasta de 48 horas semanales, entonces eso no necesariamente es ir hacia las 6 horas, sino que es reducir el tiempo de trabajo, eso puede ser 44, 40, puede ser distribuir la cantidad de días en la semana que se trabaja, puede ser aumentar la cantidad de descanso. O sea, la apuesta en principio es introducirlo en el Consejo Superior Tripartito para que se puedan pensar como lineamientos marco que después vayan a los grupos de negociación buscando introducir el concepto, buscando de repente mirar modelos de otros países y buscando también que se adecue a cada realidad de cada sector. Por eso decía capaz que en algún sector es trabajar de lunes a viernes y lo que se ahorra es no trabajar el sábado. La idea es disminuir el tiempo de trabajo pero manteniendo la productividad, porque la idea no es afectar a los empresarios sino cuidar a todos.

Otra de las líneas con la que también hemos asumido nuestra gestión, es siempre dentro de la búsqueda de la ecuanimidad apostar al diálogo como mecanismo de solución de los conflictos, y siempre pensar que con el diálogo, que la mejor forma es que las partes vinculadas en el mundo del trabajo sean las que encuentren la solución acompañados del Ministerio de Trabajo, que tiene los conocimientos para llevar adelante esas negociaciones.

– ¿Tiene en agenda reunirse con el PIT CNT y con las cámaras empresariales de Salto?

– Sí, precisamente acabamos de tener una reunión con el PIT CNT y ahora vamos para la reunión con las cámaras empresariales. La Dirección Nacional de Trabajo como la palabra lo dice tiene competencia en todo el territorio nacional, y es una dirección nacional si bien funciona en Montevideo lo que es la negociación colectiva, los consejos de salarios. La idea es darle una impronta nacional, saber un poco qué está pasando en los territorios, cuáles son las demandas, cuáles son los problemas, estuvimos hablando con los trabajadores del PIT CNT que nos plantean con preocupación la situación de la industria frigorífica. Precisamente este miércoles tenemos en DINATRA una negociación con el frigorífico Somicar y su sindicato. Entonces, se trata de conocer en territorio las preocupaciones, las diferencias.

– ¿Cuándo comenzaría la primera ronda de los Consejos de Salarios?

– A partir del 1° de julio vamos a tener un periodo que vamos a estar bastante concentrados en Montevideo porque son 183 las mesas de negociación que empiezan que se vencen sus acuerdos de consejo de salarios, abarcando todo lo que es comercio, servicios, salud, transporte, industria láctea, muchas de los sectores privados. La mayoría estará negociando sus acuerdos de consejo de salarios, entonces vamos a tener como mucho trabajo concentrado, pero la idea en el periodo es trabajar estando en los lugares donde pasan las cosas y no siempre recibiendo la realidad a través de otros interlocutores.