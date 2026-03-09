Mes de la Francofonía: agenda cultural gratuita en Salto

Salto celebra el Mes de la Francofonía con cine, exposiciones y charlas sobre arquitectura. Las actividades se realizarán durante marzo con acceso gratuito.

Variada agenda para celebrar el Mes de la Francofonía

En el marco del Día Internacional de la Francofonía 2026, el Gobierno de Salto anunció una agenda de actividades culturales abiertas al público que se desarrollarán durante el mes de marzo. La propuesta busca promover la diversidad lingüística, el intercambio cultural y el acercamiento de la comunidad a las expresiones artísticas vinculadas al mundo francófono.

La programación es impulsada por las coordinaciones de Cultura y Cooperación Internacional del gobierno departamental, en conjunto con la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la representación diplomática de distintos países y organizaciones culturales locales. Participan además el Consulado Argentino en Salto, la Embajada de México, la Alianza Francesa —que este año celebra sus 90 años de presencia en el departamento— y la Mesa Audiovisual Salto.

El coordinador de Cultura, Pablo Bonet, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a Salto como un espacio de encuentro cultural y de cooperación internacional. Según señaló, la agenda integra propuestas audiovisuales, académicas y artísticas que buscan facilitar el acceso de la comunidad a bienes culturales de calidad.

Programación audiovisual y académica

Desde la Mesa Audiovisual Salto, Marilina Alves valoró la posibilidad de acercar producciones cinematográficas a la comunidad a través de proyecciones abiertas. En ese marco, la cónsul argentina en Salto, Carola del Río, informó que el miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas, en la sede de la Universidad de la República, se realizará una función especial con la proyección del cortometraje mexicano “Colmillos”, seguida de la película “Un rey para la Patagonia”.

Este largometraje relata la historia de Orélie Antoine de Tounens, un ciudadano francés que en el siglo XIX se proclamó monarca de la Patagonia, episodio que forma parte de uno de los capítulos más curiosos de la historia de esa región sudamericana.

Por su parte, el presidente de la Alianza Francesa de Salto, Paul Bitencourt, explicó que las actividades se integran al calendario de celebraciones por los 90 años de la institución en el departamento. En ese marco, el miércoles 11 de marzo a las 19:30 horas se inaugurará en la sede local de la Alianza una exposición de humor gráfico de la prensa francófona, que permanecerá abierta al público durante varios días.

Arquitectura e identidad local

La programación del Mes de la Francofonía tendrá su cierre el 27 de marzo a las 19:00 horas en el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas “María Irene Olarreaga Gallino”. Allí se desarrollará la charla titulada “La inspiración francesa en la arquitectura urbana local”, a cargo de la arquitecta salteña Paula Durán.

Durante el encuentro se abordará la influencia del pensamiento y la estética arquitectónica francesa en la configuración urbana de Salto, una impronta que puede observarse en distintos edificios y espacios de la ciudad.

Desde la organización se subrayó que todas las actividades serán de acceso gratuito, resultado de la articulación institucional entre organismos públicos, representaciones diplomáticas y actores culturales del departamento, con el objetivo de fortalecer los vínculos culturales entre Salto y las naciones del mundo francófono.

