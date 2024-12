MENTIRAS VERADERAS Edición Año XVII N° 931, domingo 8 de diciembre de 2024

MENTIRAS VERDADERAS

La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla José Martí

SIGUEN. La interna blanca luego del balotaje se transformó en un polvorín. Parecía que el cruce mediático entre el Intendente de Paysandú Nicolás Olivera y el Senador Sebastián da Silva ya había pasado, pero Olivera volvió a acordarse del Senador de la 40.

VEDETISMO. “Nicolás Olivera reeditó el cruce con Sebastián Da Silva tras la derrota: ‘Le gusta el show, el vedetismo’. El intendente de Paysandú dijo que quien tenga responsabilidades parlamentarias o de gestión debe preocuparse por ‘qué puede hacer por su gente’ y no estar ‘para las marquesinas» (El País, 4.12.24).

LA FRASE: “Para mí no es fácil hablar hoy. El resultado me golpeó, me llenó de dolor e impotencia. Pero junto con ustedes tenemos la conciencia tranquila de haber dejado todo en la cancha, menos los principios y la dignidad” (Álvaro Delgado, excandidato presidencial del P. Nacional, reapareció ayer en despedida del año de la agrupación D Centro, 7.12.24).

RESUCITÓ. Esta semana reapareció Ernesto Talvi, analizando el resultado del balotaje de nuestro país. En un artículo publicado en el Real Instituto Elcano, donde se desempeña como investigador, Talvi destacó el «peso de la economía de bolsillo» como uno de los factores clave que explican la victoria del Frente Amplio frente a la coalición oficialista.

VOTO CASTIGO. “Para Talvi, aunque las encuestas ya lo anticipaban, el triunfo de Orsi en la segunda vuelta ‘sorprendió’ por su contundencia. Según el exministro, este resultado refleja una tendencia tanto regional como global: el aumento del voto castigo hacia los gobiernos en ejercicio, incluso cuando los indicadores macroeconómicos son favorables y la aprobación presidencial es alta” (Fuente: Debate Uruguay, 4.12.24).

ROJOS. La calentura también se aprecia en la interna colorada, sobre todo en los sectores no proclives a Bordaberry, o sea el Ojedismo (Ojeda + Zubía + Robert Silva). A la acusación de parte del hijo de Jorge Batlle de parecerse cada día más a su padre, ahora es Bordaberry quien responde demostrando su poderío interno. Son pocos y todavía se pelean.

LA FRASE 2: “Haber recorrido el territorio nos dio 13 diputados contra dos de Ojeda y dos de Silva” (Pedro Bordaberry, Senador electo Partido Colorado, en Montevideo Portal, 5.12.24).

ACERTIJO: Los cambios en el gabinete de la Intendencia de Salto registrados esta semana, ¿implican un acomodamiento de cara a las próximas elecciones departamentales?

LA DEL ESTRIBO. Esta semana el Frente Amplio tendrá el desafío de resolver el tema de sus candidaturas a la Intendencia de Salto y lo más complicado, explicarlo.

Tilo pa’la barra!