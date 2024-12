Contrapunto: Marziotte / Rocca

Es un gobierno que se ha enfocado en lo electoral y no en hacer lo que tiene que hacer Facundo Marziotte, Edil por el Partido Nacional

Esta semana la Intendencia de Salto anunció movimientos en el equipo de trabajo del Intendente Andrés Lima en cargos de particular confianza. En todos los casos la fundamentación de la Intendencia de Salto aduce que se busca mejorar la gestión. ¿Se esperaban estos cambios luego del acto eleccionario? ¿Es para mejorar la gestión o se trata de un tema político? Algunas de las preguntas que trasladamos al Edil Facundo Marziottedel Partido Nacional.

– ¿Qué lectura hace de los cambios que anunció esta semana el Intendente Lima en su equipo de trabajo en la Intendencia de Salto?

– Creo que es más de lo mismo. En realidad, lo que hace el Intendente es cambiar fichas, no es que saca a nadie, excepto el caso de (Regino) López que es una renuncia pero por una cuestión personal. La verdad que no soy demasiado optimista con respecto a esos cambios, porque lo que no se hizo en casi diez años dudo que se haga en los últimos meses. Tendrá que ver con alguna cuestión política interna, seguramente, puede ser que venga por ahí el cambio sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un Intendente que básicamente ha pensado casi siempre en lo electoral y no en hacerse cargo del gobierno. Así que no tengo mucho más comentario para hacer, salvo que se trata de más de lo mismo porque son los mismos nombres y la misma danza de siempre en cambios que no se ven reflejados en la gestión. Lo ha hecho así a lo largo de estos diez años, la gestión siempre ha sido igual, Salto sigue con las calles rotas, con dificultades enormes en la recolección de la basura, con el alumbrado público que es una complejidad.En definitiva, con el ABC, lo básico del departamento que sigue estando mal y que dudo se pueda revertir en poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del final de su gestión.

– ¿Sorprendió que los cambios en el gabinete municipal se realizarán luego de las elecciones?

– No, por eso mismo, porque tengo la convicción que se debe al proceso electoral, teniendo en cuenta que el Intendente se ha manejado priorizando los procesos electorales o su grupo político, seguramente tenga que ver con eso, en esta oportunidad y en otras. En realidad, poca cosa me sorprende del Intendente, de su gobierno y de su forma de actuar a esta altura, así que no nos sorprende. Soy poco o casi nulo optimista en el sentido que esto vaya a cambiar algo que tenga que ver con la gestión en pos de los salteños.

– Justamente, la fundamentación que hace el Intendente en la resolución de los nombramientos refiere a la búsqueda de una mejor gestión, ¿usted no lo ve así?

– Creo que no, porque entre otras cosas uno analiza los nombres y ve que la visión política es la misma, estamos hablando de los mismos nombres que vienen actuando hace muchos años. Y desde el lugar parte técnica, Descentralización a Obras, por ejemplo, no veo ninguna variable, es más, a quien pone hoy en Obras tendrá una representación política del Intendente, será hombre de confianza, eso no lo voy a poner en duda, pero sustento técnico en cuanto a un lugar que debe tener, no lo tiene. Entonces, ¿en qué vamos a mejorar la gestión? ¿De qué manera? ¿Con qué argumento? La visión política es la misma, la parte técnica es prácticamente la misma, por eso no veo la posibilidad de un cambio en la gestión, sobre todo por el enfoque, ha sido un gobierno que se ha enfocado en lo electoral y no en hacer lo que tiene que hacer. Un gobierno que ha tenido diez años prácticamente llevando el departamento, y Salto está igual o peor. Es más, creo que está peor porque no se ha hecho ni siquiera lo básico.

-¿Piensa que los cambios están relacionados a la próxima campaña electoral?

– No tenga dudas, creo que tiene que ver más con eso. Obviamente que la mía es una opinión subjetiva, de alguien que está en la oposición y que tiene su visión, pero esto es algo que venimos manifestando desde el primer día, no es que haya cambiado ahora porque estamos previo a una campaña electoral, es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Obviamente que la Resolución de los nombramientos no va a decir lo que nosotros estamos diciendo, tiene que decir algo más lindo, por eso se habla de la gestión, pero esa gestión no la vi nunca, ese es el problema, Salto no ha tenido gestión, por eso estamos como estamos.Es solo salir a la calle para ver cómo está Salto, es solo hablar con alguien que viene de otro departamento y nos pregunta qué le pasa a Salto, ¿por qué está tan roto y sucio? ¿Por qué no cortan el pasto en las plazas? ¿Por qué llegas a La Gaviota y aquello parece a veces una selva? Y porque la gestión es nula, porque el Intendente prefirió darle un enfoque electoralista a su gobierno y no de gestión, que es lo que debería hacer, por eso nosotros apostamos a cambiarlo.

– La última palabra es suya sobre este tema.

– Esto demuestra el cambio que Salto necesita, nosotros estamos trabajando en pos de ese sentido desde hace mucho tiempo. Por eso ahora nos estamos enfocando a lo que será la campaña de mayo con la candidatura de Carlos Albisu y el trabajo en conjunto de la coalición. Las cosas hay que cambiarlas desde adentro, la gente tiene que ser parte e involucrarse en ese cambio. Y básicamente con cambiar el enfoque electoralista al de gestión porque se piensa en todos los salteños, no solo en los que nos votaron, ahí veremos un cambio generalizado, y ese es el proyecto de la Coalición Republicana que aspira a ser gobierno a nivel departamental y que le vamos a presentar a los salteños.

Estos cambios van a fortalecer al gobierno y el vínculo que se tenga con la población Juan Pablo Rocca, Edil por el Frente Amplio

Esta semana la Intendencia de Salto anunció movimientos en el equipo de trabajo del Intendente Andrés Lima en cargos de particular confianza. Cubrió la vacante que dejó Regino López en la Dirección de Desarrollo Social con Fernando Ferrari, que venía de la Coordinación de Presupuesto Participativo, dejando en su lugar a Daniel Cattani. Luego hizo un enroque en dos Direcciones, pasando a Manuel de Souza a Descentralización y a Álvaro Gómez a Obras. Pero además, dentro de Descentralización nombró en la Coordinación de Municipios a Alberto de Mora. En todos los casos, la fundamentación de la Intendencia de Salto aduce que se busca mejorar la gestión. ¿Se esperaban estos cambios luego del acto eleccionario? ¿Es para mejorar la gestión o se trata de un tema político? Algunas de las preguntas que trasladamos al Edil Juan Pablo Rocca del Frente Amplio.

– ¿Qué lectura hace de los cambios que anunció esta semana el Intendente Lima en su equipo de trabajo en la Intendencia de Salto?

– Dentro de las potestades que obviamente tiene el Intendente de rearmar el equipo, siempre son bienvenidos los cambios, sobre todo la población en general es la que está atenta a todo lo que son obras. Así que el cambio estratégico de que pueda ponerse un cuadro político de confianza como es Álvaro Gómez va a permitir otro contacto y cercanía. Llega en un momento importante que permitirá justamente dar ese empujón final de cara a lo que se nos viene con el cierre de período. Con esos cambios el Intendente puede reordenar el gabinete a lo que queda de período, y como siempre, brindamos el respaldo a las decisiones que se tomen.

– La designación de Fernando Ferrari como nuevo Director de Desarrollo Social, ¿es un avance del Partido Socialista en el gobierno departamental?

– Se da en el marco de un proceso de confianza y de reafirmar que esta alianza que se ha trabajado durante estos cinco años ha tenido sus frutos. Claramente hemos cosechado confianza no solo en la Intendencia, también en la Junta Departamental y en el Frente Amplio, es algo que ha sido bastante importante y que si todo continúa bien orientado en breve tendremos la oportunidad de apoyar al compañero Álvaro Lima de cara a la Intendencia de Salto. Por lo tanto, no creo que sea casualidad, como decía, es parte de un proceso de trabajo donde continuamos asumiendo responsabilidades, que ha sido parte también del crecimiento que ha tenido el partido y que obviamente nos obliga a seguir asumiendo responsabilidades, pero sobre todo no perder el foco de lo que implica estar a cargo de una Dirección con la importancia que lleva una de las Direcciones más importantes que tiene la Intendencia, que nada más y nada menos tiene que estar atendiendo a las necesidades de la población más vulnerable, saliendo del esquema en el que nos encontrábamos antes dentro del área del Presupuesto Participativo.

– La Intendencia fundamenta los cambios realizados en la búsqueda de una mejora en la gestión. La oposición sostiene que al producirse justamente luego de las elecciones implica que se comienzan a preparar para la siguiente campaña electoral del mes de mayo, ¿cómo lo ve usted?

– Claramente, y como bien lo dice la Intendencia, no creo que ambas cosas sean contrapuestas. Es importante algo que el Intendente ha dicho en más de una oportunidad, sobre que siempre en estas etapas se hacen balances, y cuando se hacen este tipo de ajustes, es porque uno tiene que responder a la población. Por eso digo que estos cambios van a terminar fortaleciendo al gobierno y por tanto, también se fortalecerá el vínculo que se tenga con la población. Al fin y al cabo los cargos de confianza política son para eso, que tengan esa finalidad de mantener el contacto con la población, de ejecutar un programa de gobierno y cumplir con las expectativas de por qué se le ratificó la confianza al Frente Amplio y por qué va en la búsqueda de un cuarto gobierno en el departamento de Salto. Todo eso entiendo que va en armonía y no creo que haya ningún tipo de contradicción entre ambos puntos de vista.

– La última palabra es suya sobre este tema.

– Nosotros como Partido Socialista, ni qué hablar la bancada del Frente Amplio, siempre va a brindar el respaldo a lo que haga el Ejecutivo. Siempre es bienvenida toda acción que permita el fortalecimiento del gabinete y de aquellos cambios que van a permitir generar confianza con la población. Los cambios en el gabinete no solo fueron en Desarrollo Social y en Obras, sino que también se dio en la Coordinación de Municipios dentro del equipo de Descentralización. Se trata de cambios que seguramente consigan buenos resultados en la gestión y que esto redunde en una mejora para la población.