Henry Correa, funcionario público, quiropráctico, comunicador y bartender

Este martes se presentará en Salto un Curso Habilitante de Kinesiología

Henry Correa de lunes a viernes a la mañana trabaja en el Liceo 5, durante las tardes ejerce la profesión de quiropráctico, los jueves a la noche conduce el programa “El Don de Adán” en Premium FM y los fines de semana es bartender. Pero además, ha estado trabajando desde hace más de un año en organizar para Salto un curso habilitante de kinesiología de acuerdo a la reglamentación de OFI. Con el conversó EL PUEBLO.

– ¿De qué se trata el curso de kinesiología que se va a desarrollar en Salto?

– Se trata de un curso de seis meses que comenzará en el mes de marzo, pero ahora en diciembre comenzamos la preinscripción. Lo hacemos de esta forma porque el curso tiene un costo que debemos cubrir con las inscripciones. Este martes realizaremos una conferencia de prensa y luego haremos otra en el mes de febrero. Tendremos clases teóricas y prácticas, y aparte de eso me haré cargo de que haya clases de campo para apoyar parte del fútbol y toda actividad deportiva donde los que están cursando puedan tener una práctica más firme de lo que es el oficio de la kinesiología.

Esto lo hacemos porque hace un año y medio se tomó la decisión, como en su momento se hizo con los técnicos de fútbol y con algunos árbitros, de seguir un régimen de OFI para quedar habilitados. Entonces me puse a buscar cómo solucionar este tema. En un momento intenté traer a un grupo de la AUF, pero no encontré apoyo. Seguí insistiendo y ahora encontré un instituto, que es el que va a venir con el curso. Para eso tuvimos el apoyo de la Casa de Deportes a través de su coordinador, Rafael Sosa Pintos, para poder tener infraestructura. Hablé también con el Presidente de la Liga (Salteña de Fútbol), quien nos dijo que nos daría una mano. De esta manera y con este curso, aquellas personas que no entran a la cancha, ahora podrán hacerlo para obtener una habilitación con este curso. Es increíble, porque hay gente que tiene 25 años de kinesiología pero no tiene el título de kinesiólogo.

– Para entender un poco más este tema, ¿qué atiende la kinesiología?

– Estamos hablando de kinesiología deportiva donde se atiende las lesiones musculares y articulares, trabajando además en la prevención de lesiones y en la recuperación del deportista lesionado. Pero ahora, para poder entrar a una cancha te piden un certificado habilitante, porque antes de esta reglamentación podía ingresar a la cancha cualquiera. Pero se generaron situaciones insólitas, por ejemplo, en el caso de Fandango Correa, que tiene 30 años como kinesiólogo pero no tiene título. Él entró con su bolsito acompañando el cuadro, de la misma manera que pasó conmigo. Yo no soy kinesiólogo certificado, soy de todo menos kinesiólogo. Lo que hacía era ir, te presentabas y te ponían kinesiólogo en el papelito de la Liga y entrabas a trabajar a la cancha. Así trabajé en Dublín, en la IASA y en Deportivo Artigas femenino. Ahora estoy dando una mano en la Unión Don Atilio, con el que hace unos días fuimos a Flores a jugar.

– ¿Estamos hablando de la persona que ingresa a la cancha para atender a un jugador cuando se lesiona en pleno partido?

– Así es. En el caso de la AUF, por ejemplo, quienes ingresan ya son médicos, pero como en la mayoría de las veces se trata de un trabajo honorario o que paga muy poco, entraba cualquiera para dar una mano que aprendía algo haciendo un tallercito, porque no había ningún tipo de exigencia por parte de la OFI. Bueno, ahora lo hay. En mi caso tengo cuarenta certificaciones en total de lo que puedo hacer acá, pero la que no tengo es la de kinesiología, porque ese curso de kinesiología deportiva hace rato que no llega a Salto. Para que se haga una idea, soy masoterapeuta, soy instructor en quiropraxia japonesa, terapeuta en moxibustión, en ventosaterapia, en aurículoterapia y un montón de cosas más por las que puedo tratar una lesión, pero de todas maneras, nada de eso te habilita para ingresar a la cancha, que es la situación de varios acá en Salto.

– ¿Por qué es importante que el kinesiólogo pueda ingresar a la cancha en caso que un jugador se lesione?

– Es importante estar capacitado y poder ingresar al terreno de juego para saber diferenciar bien cuál es la lesión y si sigue o no trabajando en la cancha. Es importante estar capacitado porque también se trabaja con la parte psicológica por la que sos confidente del atleta para poder conocerlo y saber si está drogado, si salió los días anteriores, si el rendimiento es el mismo, si se recuperó de la lesión, y si está lesionado, ver si puede jugar o no, o podrá rendir o no en el próximo partido o competencia y ser parte importante en la decisión que deba tomarse en la conformación del equipo. Por eso entendemos que es trascendental hacer este curso de kinesiología y aprobarlo, para así estar capacitado en todas estas áreas.

En este mundo del deporte solemos encontrarnos con padres que acompañan, la idea es que ellos también puedan hacer este curso para que puedan seguir acompañando, por eso es un curso abierto. También nos hemos encontrado con preparadores físicos que no tienen la preparación en kinesiología, y no es lo mismo saber preparar físicamente a alguien que saber recuperarlo ante una lesión, son dos cosas totalmente diferentes. La idea es poder ocuparnos de esa carencia que tiene.

– Mencionó recién alguno de los cursos que ha realizado, ¿es lo que se conoce como medicina alternativa?

– Hoy preferimos hablar de medicina complementaria. Se trata de medicinas que vienen de otros países. Por ejemplo, tengo una Certificación en México de Acupuntura para el Dolor y una Especialización en Acupuntura para Parálisis Facial. Me dediqué más a la investigación luego de la muerte de mi padre ya que me era imposible creer que los dolores del cáncer se le fueron con unas sesiones tratadas con un terapeuta. En el proceso formé un Protocolo en Acupuntura que llamé Henry-Favaloro (mi nombre y el famoso Dr. Favaloro), el que presenté en una Conferencia en Punta del Este. Además, participé en el cierre de dos conferencias, una en Salto y otra en Paysandú. También presenté unas técnicas quiroprácticas en seminarios, las que hacen que la terapia sea más rápida e indolora. Luego de una recopilación, algunos colegas me consideran el Padre de la Quiropraxia Uruguaya.

– ¿Por qué ha hecho ese tipo de cursos? ¿A qué se debe su interés?

– Como mencioné, mi viejo tenía cáncer y no se le iba el dolor nunca. Yo en ese momento era terapeuta masajista porque es algo que me gusta, pero cuando conocí a Pepe Rosas Barceló que hacía biomagnetismo y atendió a mi viejo, dejó de sentir dolor en los últimos días antes de fallecer. Eso despertó mi curiosidad y me empecé a interiorizar en esa área. Hice biomagnetismo. Al tiempo conocí la quiropraxia japonesa, que mi viejo también la hubiera necesitado por el tema postural. Del río Negro al norte soy el único instructor en quiropraxia japonesa, a lo que sumé la acupuntura china. Para dar un ejemplo de cómo sirven esta medicina complementaria, hay una muchacha que vive en calle 25 de Agosto que tuvo un accidente hace diez años que estuvo tres años en coma, hace siete años que no caminaba, comencé a trabajar con ella y en cuestión de un año pudo volver a caminar.

– Volvamos. ¿Por qué decidió tomar la posta para organizar este curso de kinesiología?

– Porque nadie lo hizo. Conocí a Hugo Collazo, instructor de árbitros de dilatada trayectoria, a quien le pregunté qué pasaba con los kinesiólogos y cuándo habría ese curso que nos habilitaría a poder seguir trabajando, porque con esta reglamentación varios nos quedamos sin poder trabajar como kinesiólogo. Ahí me dijo que alguien iba a tener que armarla, por eso es que me puse en este tema.

– ¿Quiénes pueden hacer este curso?

– Todos aquellos que lo deseen por el hecho de tener 25 años de trabajo de campo y como kinesiólogo ya está acostumbrado al estrés pero hay ciertos requisitos que necesita y no tiene, por ejemplo, 3° año de Ciclo Básico de Liceo, que es algo necesario en el programa de Biología, acá se van a dar los conocimientos de biología dentro de unos de los módulos. Ahora, si por ejemplo, venís con un bachillerato de deportes, que tenés todos los conocimientos pero no tenés el estrés del trabajo de campo, porque no es lo mismo trabajar en un consultorio que adentro de una cancha con el ruido y el griterío, acá también lo vas a tener a través de las prácticas de trabajo de campo. El programa que traemos se armó en forma exclusiva para equilibrar a quien ya tiene trabajo pero que no tiene cierta certificación y para quien tiene cierta certificación pero no tiene trabajo de campo. Pero además, este curso va a incluir a todas las ramas del deporte para que puedan participar, incluso a aquellos que son considerados menores. Estoy pensando en las artes marciales, en el remo y en el running, que ahora parece que está de moda.

– ¿Cómo se financia este curso?

– Parte del curso se autofinancia con la matriculación de quienes lo hagan. Pero además, la infraestructura la pone la Casa de Deportes, hay una empresa que nos hace un precio en lo que es la indumentaria que se va a necesitar y hay otra empresa de Montevideo que nos va a regalar los implementos que vamos a necesitar, como cinta, vendajes, todo lo que se necesita. Hay cupos, por eso estamos arrancando temprano con la promoción.

– ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse al curso?

– Este martes a las 10 horas en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno ya va a haber una preinscripción. Después quedaré yo como intermediario acá en Salto y se podrán comunicar en forma directa con el Director de CIKAU (Centro Integral de Kinesiología Avanzada del Uruguay), Álvaro Durante. Dejo mi contacto para cualquier planteo o inquietud, es el 098 493 661.

– ¿Quién más es la cara visible de este curso, además de usted?

– Ya mencioné a Álvaro Durante, de CIKAU, que es la empresa que va a venir a dar el curso. Álvaro es expresidente de la Asociación de Kinesiólogos del Uruguay. Este es un curso que en otras partes de Uruguay ya está aprobado por la OFI. En este curso también habrá docentes salteños, que están dando clases en otras partes del país, menos acá porque no estaba este curso.

