MEI acompaña a la generación 2026 de la Facultad de Derecho

El Movimiento Estudiantil del Interior (MEI) recibe a la generación 2026 de Derecho con apoyo académico, entrega de constituciones y actividades para nuevos estudiantes.

Con el inicio de un nuevo año académico y la llegada de una nueva generación de estudiantes, el Movimiento Estudiantil del Interior (MEI) de la Facultad de Derecho vuelve a asumir su tradicional rol de acompañamiento para quienes comienzan su vida universitaria. Para muchos jóvenes que llegan desde distintos puntos del país, el ingreso a la universidad representa un cambio significativo, por lo que contar con orientación y apoyo entre compañeros resulta clave para transitar los primeros pasos.

En diálogo con este medio, Key Pereira, integrante de MEI y estudiante de tercer año de la carrera de Derecho, explicó que el objetivo del gremio es brindar un espacio de referencia para los estudiantes. A través de redes sociales, grupos de WhatsApp y diferentes instancias de encuentro, los integrantes del movimiento mantienen un contacto permanente con los alumnos, especialmente con quienes recién ingresan y deben adaptarse a un sistema académico distinto al del liceo.

“Es un gremio de la Facultad de Derecho. Nosotros lo que hacemos es ayudar, guiar y estar para el estudiante. Tratamos de que la instancia académica sea lo más amena posible y estamos todo el tiempo respondiendo mensajes, ya sea por WhatsApp o por Instagram”, señaló Pereira.

Una tradición para los nuevos ingresos

El año lectivo 2026 comienza con la llegada de una nueva generación que iniciará clases el lunes 9 de marzo. Como ya es tradición en los últimos años, MEI prepara una bienvenida especial para quienes comienzan la carrera.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la entrega de ejemplares de la Constitución de la República, una acción que el movimiento impulsa desde 2023 mediante gestiones ante el Parlamento, que dona los ejemplares para ser entregados a los estudiantes de primer año.

“Desde 2023 ya es una tradición de MEI que a los nuevos ingresos se les regalen constituciones. Nosotros las solicitamos al Parlamento y ellos nos las donan para entregarlas a los estudiantes”, explicó Pereira.

Se trata de un material fundamental para quienes cursan los primeros años de la carrera, especialmente en asignaturas como Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y posteriormente Derechos Humanos. Además, el gesto busca aliviar algunos gastos iniciales de los estudiantes, muchos de los cuales provienen del interior del país.

“La Constitución es la carta magna, está por encima de las leyes dentro de la jerarquía normativa. Para un estudiante que recién comienza es muy importante tenerla y además no tener que gastar en comprarla. Hay gente que viene de otros lugares y ese ahorro también cuenta”, agregó.

Acompañar el proceso universitario

El inicio de clases suele generar dudas frecuentes entre los nuevos estudiantes, particularmente en relación con horarios, inscripciones y organización académica. Según explicó Pereira, ese es uno de los temas que más consultas genera al comienzo de cada año.

“Con el comienzo de clases nos piden mucho los grupos de WhatsApp y los horarios. Las nuevas generaciones se confunden bastante con eso porque es un cambio grande pasar del liceo a la facultad”, comentó.

Para este año se espera una generación cercana a 290 estudiantes, un número importante que requiere organización tanto en materia académica como en el uso de salones y espacios dentro de la facultad.

Ante eventuales inquietudes o planteos de los estudiantes, MEI también cumple un rol de intermediación. “El gremio no está solo para regalar cosas. También estamos para recibir las inquietudes de los estudiantes y tratar de resolverlas o canalizarlas de la mejor forma posible”, explicó.

Un gremio que prioriza el estudio

Sostener el funcionamiento de un gremio estudiantil implica compromiso y organización. Pereira, quien actualmente se desempeña como secretario del centro de estudiantes, destacó el trabajo colectivo que realizan quienes integran el movimiento.

“Para mí MEI es muy importante. Somos compañeros, somos amigos y siempre estamos cuando alguien necesita algo. Este año aprendí mucho sobre lo que significa ponerse la camiseta y trabajar activamente dentro del gremio”, señaló.

Sin embargo, remarcó que el estudio siempre es la prioridad. “Todos somos estudiantes y nunca vamos a dejar de lado el estudio. Si alguien tiene clase, lo primero es ir a clase. Eso siempre está por delante”, explicó.

Actividades durante el año

Además de la asistencia cotidiana a los estudiantes, MEI organiza diversas actividades a lo largo del año académico. Entre ellas se encuentran jornadas académicas, encuentros de intercambio de libros y espacios de integración entre estudiantes.

Una de las fechas más destacadas suele ser el Día del Libro, que se celebra en mayo con un intercambio abierto donde los estudiantes pueden llevar y retirar materiales de estudio.

“Es una actividad muy linda porque siempre hay alguien que necesita un libro y otro que ya no lo usa. Entonces se genera ese intercambio entre estudiantes”, comentó Pereira.

El movimiento también suele organizar varias jornadas académicas mensuales, e incluso intensifica las actividades durante el mes de mayo.

De la teoría a la práctica

Actualmente cursando el tercer año de Derecho, Pereira también compartió su experiencia personal en esta etapa de la carrera, que marca un cambio importante en la formación de los estudiantes.

“Se está poniendo muy seria la carrera. En primero y segundo todo es más teórico, pero cuando llegás a tercero empezás con la práctica profesional y es como un choque”, explicó.

Entre las novedades académicas que se implementarán este año se encuentra el regreso de instancias prácticas que se habían suspendido durante la pandemia, como pasantías en juzgados y participación en audiencias.

“Ahí es cuando decís que realmente estás dentro de la carrera. Es exigente, pero también es muy interesante”, señaló.

Una comunidad que se renueva

Desde MEI destacan que el movimiento se construye generación tras generación. Muchos de sus integrantes se incorporan desde el primer año y continúan participando a lo largo de la carrera, transmitiendo la experiencia a quienes llegan.

“Las generaciones más grandes nos van dejando a nosotros y nosotros también tenemos que ir mostrando el camino a los que vienen detrás”, expresó Pereira.

Con ese espíritu, el movimiento mantiene abiertas sus puertas para quienes deseen participar. Los estudiantes pueden contactarse a través de Instagram en la cuenta “MEI Derecho 5” o mediante los canales de comunicación habituales del gremio.

“Para lo que precise cualquier estudiante, desde MEI siempre estamos”, concluyó.

