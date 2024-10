Máximo Castro tercero en el Sudamericano de Chile.

Se disputó el Campeonato Sudamericano de karting Rotax en el kartódromo de Las Perdices, en Chile, y el uruguayo Máximo Castro (15 años), luchó por el título, ratificando de esta forma su crecimiento en su carrera deportiva y su gran presente como kartista.

Fue protagonista durante los tres días de competencia para finalmente en la gran final subir al tercer lugar luego de una gran remontada tras quedar 12º cuando luchaba por la punta y tuvo un toque con otro rival. Con este podio conseguido por Máximo, Uruguay volvió a estar entre los tres primeros en un evento continental después de muchos años.

- espacio publicitario -

“Una pena que los motores con los que íbamos a correr no llegaron a Chile. Así que armamos un motor con lo que encontramos, pero ya cuando lo probé me di cuenta que íbamos a estar en inferioridad de condiciones. No nos quedó otra que lucharla con o que teníamos y siempre dimos pelea, siempre entre los tres mejores”, dijo en su llegada a Uruguay.

El próximo fin de semana (5 y 6 de octubre) competirá en Mercedes por la séptima fecha del Nacional de Karting y a fin de mes irá por su otro gran objetivo del 2024: el podio de la gran final Mundial de Rotax en Sarno, Italia.

7ª FECHA DEL KARTING URUGUAYO EN MERCEDES.

En el Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes se correrá íntegramente la 7ª fecha del Campeonato Nacional de Karting 2024 el próximo fin de semana del 5 y 6 de octubre.

La actividad contará con pilotos de todo el país en una fecha clave para ir definiendo posiciones en cada una de las categorías.

Imagen: Instagram Federación Uruguaya de Karting