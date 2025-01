“Uruguay es un país con un gran potencial de desarrollo turístico”.

Matías González Salas, es un joven tacuaremboense que optó por Salto para formarse en Licenciatura en Turismo, y dar sus primeros pasos en la actividad.

Crítico, visionario y con anhelos a corto y largo plazo, nos da su visión sobre diferentes puntos desde una óptica moderna, acorde a su edad, preparación y experiencias en proceso.

Para esta entrega de Al Dorso, compartimos con ustedes esta interesantísima charla.

1)¿Quién es Matías González Salas?

Mi nombre es Matías, tengo 23 años y nací en Tacuarembó, la tierra de Gardel. Actualmente estoy transitando el último año de la Licenciatura en Turismo en el CENUR Litoral Norte de la ciudad de Salto, y trabajo como Recepcionista Hotelero.

Desde chico, fui manifestando un gran interés por el turismo, el mundo de los viajes, y lo que implica. Mi meta principal, es lograr vivir del sector y poder aportar desde el profesionalismo al crecimiento turístico en Uruguay.

2)Tacuarembó, ¿el lugar para regresar?

Pensándolo a largo plazo, no descarto la posibilidad. Sin dudas, Tacuarembó, como muchos departamentos del interior, no termina de configurar una oferta laboral lo suficientemente seductora como para retener a aquellas personas con interés en tener una inserción y un impacto significativo en el sector turístico uruguayo, y todo lo que lo rodea. Innegablemente, tengo un lazo emocional con el departamento, irrompible. Es el lugar donde nací, crecí y donde tengo a mi familia y amistades, que vienen desde la escuela, por lo cual, siempre es grato visitar el querido Tacuarembó.

Por otra parte, me considero una persona con muchas ganas de progresar y lograr algo significativo en el área en la cual me estoy profesionalizando, para poder aportar mi grano de arena al crecimiento del turismo en Uruguay. Sé que todo gran cambio o impacto requiere un proceso, y soy consciente de que hay que respetar los tiempos para tomar las mejores decisiones e ir en busca de las oportunidades que se van presentando. Planteado este pensamiento, concluyo que, de momento, no está en mis planes el volver de forma permanente a Tacuarembó, sino que, actualmente, estoy centrado en explorar, estudiar y asimilar conocimientos sobre la realidad del turismo, no sólo en Uruguay, sino, también, en el mundo, y cómo potenciar el desarrollo del sector, dependiendo de la realidad de cada destino.

3)La carrera turística, ¿vocación?

Corría Julio del año 2017, recién llegado del viaje de quinceañeros a Bariloche, un viaje que en sus principios me daba dudas, por lo cual, no lo hice con mi generación (2016), sino al año siguiente. Realmente lo considero como mi primer sentimiento encontrado con la actividad Turística, ya que, a partir de ese momento, me interesó de tal manera la actividad, que comencé a trabajar como coordinador junior de viajes a Bariloche, actividad que realicé por dos años.

En su momento, como todo joven tuve mis dudas sobre qué orientación elegir en el 5to año de secundaria (2018), ya que a partir de ahí, se empezaría a encaminar, de cierta forma, mi futuro universitario y, por ende, mi vida. La idea del Turismo, aún se presentaba como algo que me generaba gran interés pero, no algo que quisiera hacer el resto de mi vida, y determinado por un test vocacional, terminé eligiendo 5to Científico. Poco tenía que ver con lo que a mí realmente me interesaba, que era el área social, que claramente en ese momento no lo sabía. Pero, a veces, lo que uno siente es innegable, y entre charlas e intercambios de ideas con mis pares, decidí cambiarme a 5to Humanístico. Sin dudas, que ese fue el momento donde dije: “acá es mi lugar”. Comencé a ver materias y ámbitos en los que realmente disfrutaba aprender y, de ahí, surgió la búsqueda de una carrera universitaria que reuniera aquellas cosas que realmente me generaran un interés genuino de aprendizaje. Entre búsqueda y búsqueda, la carrera que cumplía con aquellos requisitos fue la “Licenciatura en Turismo”, carrera que hasta ese momento era totalmente desconocida para mí, pero que, desde el primer día por aquel Marzo del año 2021, supe que era para mí.

4)La incursión en el campo laboral, ¿primeros pasos?

En el ámbito laboral, tuve la fortuna de poder ingresar al mercado en Mayo del año 2024 como Recepcionista en un prestigioso Hotel en la localidad de Termas del Daymán.

Sin dudas, que es una experiencia totalmente distinta a lo que uno aprende en base a libros y contenido universitario; el grado de conocimiento teórico aplicado a la actividad practica del día a día, me ha expandido la visión sobre el sector, su funcionamiento, las tendencias y comportamientos de los consumidores y, también, el accionar y medidas necesarias para sobrepasar dificultades que surgen en el Turismo. El poder ver cómo las personas con experiencia en este mercado se manejan, toman decisiones y generan éxito, sin dudas, que motiva a quienes buscamos vivir de la actividad a gran escala.

5)Como joven estudiante y trabajador, mezcla la formación con la experiencia, ¿qué crítica constructiva la haría al sector?

Sin dudas, que fue y es todo un desafío el estudiar y trabajar paralelamente; requiere de una gran fortaleza mental y ganas de salir adelante, ya que, a partir del momento en que comencé a trabajar, estuve cerca de 8 meses sin ir a Tacuarembó de un momento a otro, algo que nunca me había ocurrido, estar lejos de amigos y familia, perderse festividades, tener que reinventarse en las técnicas de estudio, administrar de mejor forma el tiempo, para tener en orden la casa, estudiar y trabajar eficientemente, a parte de actividades extras como el gimnasio. Mas allá de eso, logré adecuarme a esta nueva realidad de buena forma, respetando el proceso y aprendiendo del mismo.

En este tiempo, al realizar ambas actividades conjuntamente, he logrado ver por mí mismo la frase que durante toda mi carrera universitaria se ha repetido: “Uruguay es un país con un gran potencial de desarrollo turístico”. De que es así, no tengo dudas; pero noto, desde mi punto de vista, que por años se repite y se repite lo mismo, se engrandece el potencial que se tiene pero, no hay un accionar sobre el mismo en muchos casos. Particularmente en Salto, siento que más allá de su actividad turística principal, que es el Turismo Termal, no se ha adecuado a las necesidades y tendencias actuales del turista. Quizás, por falta de fondos abocados a la actividad por parte de entidades gubernamentales, falta de información, o mismo, por el bajo interés de la sociedad salteña en trabajar el sector.

Hoy en día hace falta configurar una experiencia completa, donde el turista se sienta apreciado, con servicios más personalizados y con diversificación de actividades, más allá del propósito principal que puede ser el Turismo Termal o la Hidroterapia. Esto no sólo beneficia a la fidelización de los clientes, sino que, también, genera un derrame económico no sólo en la zona de Daymán, sino en todo el Departamento de Salto.

6)Desde su perspectiva, ¿los uruguayos somos conscientes de la condición turística del país?

Como mencioné anteriormente, se repite una y otra vez la idea del potencial turístico del país. Y, en muchos casos, en estos últimos 20 años, se ha generado una conciencia colectiva sobre este potencial, y se ha tomado acción, potenciando atractivos turísticos existentes, como, también, generando nuevos. Si bien el Uruguayo tiende a optar más por insertarse en lo que son los mercados de trabajo más tradicionales (abogacía, medicina, ingeniería, economía, entre otros), siento que es importante informar a la sociedad sobre las oportunidades en el mercado turístico, e implantar realmente la idea del potencial turístico existente, para así tomar acción. El turismo, es una actividad que se interconecta con muchos más ámbitos, no generando únicamente un derrame económico en el sector, sino, también, en otros sectores que configuran la actividad turística en sí y, esto, es algo que a mí parecer, no se tiene tan presente y, plasmándolo en números, la actividad turística representa el 5,4% del PBI (2023), por lo cual, tiene un gran peso en lo que es la economía del país.

7)¿Cuál es el mayor anhelo?

Sin dudas, el poder viajar y conocer el mundo lo más que se pueda; culturas distintas y aprender siempre un poco más sobre la historia de cada país, corrientes de pensamiento, expresiones culturales, y todo lo que implica el conocer algo fuera de nuestra cotidianeidad.

8)¿Su trayectoria marcará la diferencia?

Siempre estoy en busca de las oportunidades, para poder lograr algo realmente importante y, sobre todo, que sirva para aumentar la calidad de la experiencia del turista, la calidad de vida de los trabajadores, no únicamente del sector, sino, también, de aquellos otros que se ven involucrados y, sobre todo, posicionar al país como uno de los principales destinos turísticos en el mundo. Desde donde me toque aportar mi grano de arena, lo haré; pero siempre, pensando en esos 3 pilares que para mí, son fundamentales.

9)¿Uruguay o el mundo?

Mi idea es explorar el exterior luego de recibirme; conocer y empaparme con el conocimiento que hay allá afuera, en otros países y continentes. Uruguay siempre va a tener su lugar en mi corazón, y por eso es necesario este proceso, para explorar mas allá de los limites del país, para así, en algún momento, volver y generar algo realmente beneficioso para el país y su gente.

10)¿Objetivos a seguir?

A corto plazo, recibirme; estoy en lo que es el último año de la carrera, disfrutándolo siempre con sus altos y bajos, centrado en quién quiero ser.

A mediano plazo, luego de recibirme, pienso irme directamente a Montevideo en busca de oportunidades; por mientras, se tramita la revalidación del titulo en el exterior, para posteriormente emigrar y, así, aplicar, como también, obtener conocimientos en el área del Turismo, para ya, más a largo plazo, retornar a Uruguay y exprimir ese enorme potencial con el que cuenta, implementando proyectos e ideas de destinos exitosos a nivel turístico, adecuados a la realidad de nuestro país.