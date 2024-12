Más vale prevenir que curar

Es un antiguo dicho popular que resalta la importancia de tomar medidas preventivas antes de que ocurran situaciones adversas. Este refrán sugiere que es mucho más eficaz y beneficioso anticiparse a los problemas y actuar con cautela, que esperar a que un inconveniente ya se haya materializado, lo que podría resultar más costoso, complicado o doloroso de resolver.

En otras palabras, tomar precauciones y hacer esfuerzos por evitar posibles problemas puede evitar consecuencias peores en el futuro, tanto a nivel personal como colectivo. Esta sabiduría popular sigue siendo válida en múltiples contextos, desde la salud hasta la seguridad, las finanzas o las relaciones interpersonales.

Prevenir es siempre una opción más sabia y efectiva que curar o remediar cuando el daño ya ha ocurrido.

Recomendaciones de la Policía para evitar ser víctimas de delitos durante las vacaciones

Lamentablemente, una constante en familias uruguayas (y las salteñas no son la excepción) que salen de vacaciones, es que terminan siendo víctimas de desagradables eventos de delincuencia. Esto puede darse hacia ellos mismos, por ejemplo al ser robados o rapiñados ellos mismos mientras se encuentran paseando en otra ciudad o país, pero también ocurre con frecuencia que, al regresar, se encuentran con que el blanco de la delincuencia ha sido su casa, la que dejaron en su lugar de residencia habitual. Casos de literal “desvalijamiento” de viviendas se han dado muchas veces.

Pero se trata, en todos los casos, de situaciones que pueden ser prevenidas. Para este informe de hoy, EL PUEBLO se comunicó con la Jefatura de Policía de Salto, desde donde se hizo saber que existe una especie de protocolo de parte del Ministerio del Interior, el que fue puesto a disposición de este diario. Es el siguiente:

El Ministerio del Interior de Uruguay recomienda una serie de medidas de seguridad para quienes planean salir de vacaciones, con el objetivo de prevenir robos y garantizar la tranquilidad durante su ausencia. A continuación, se detallan las sugerencias más relevantes:

1. Asegurar el hogar antes de salir

Verificar puertas y ventanas: Antes de partir, asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas y, si es posible, refuércelas con cerraduras de seguridad.

Instalar sistemas de alarma: Si cuenta con un sistema de alarma, actívelo. También es recomendable instalar cámaras de seguridad o sensores de movimiento.

2. No dar señales de ausencia

Evitar publicaciones en redes sociales: No informe públicamente sobre sus planes de viaje o comparta fotos mientras esté ausente, ya que podría alertar a personas malintencionadas.

Simular presencia en la vivienda: Pida a un vecino o familiar que recoja el correo, riegue las plantas o encienda y apague luces en distintos horarios para que parezca que la casa está habitada.

3. Coordinar con vecinos o familiares

Informar a una persona de confianza: Comparta su itinerario con alguien cercano y proporciónele un número de contacto en caso de emergencia.

Vigilancia vecinal: Los vecinos pueden colaborar prestando atención a movimientos sospechosos alrededor de la vivienda.

4. Cuidar los bienes personales en el viaje

Documentos y valores: Mantenga sus documentos importantes, tarjetas y dinero en un lugar seguro durante el viaje.

Vehículo seguro: Si utiliza su automóvil, asegúrese de dejarlo en un lugar seguro, ya sea en su domicilio o en un estacionamiento vigilado.

5. Denuncias y emergencias

Línea de emergencias 911: En caso de notar alguna irregularidad, tanto usted como sus vecinos pueden comunicarse con la policía a través de este número.

Aplicación “App 911” y sistemas digitales: El Ministerio del Interior promueve el uso de tecnologías para reportar incidentes o emergencias de manera más ágil.

Recomendaciones adicionales

El Ministerio del Interior también invita a las personas a revisar regularmente su sitio web y redes sociales para mantenerse informados sobre alertas o nuevos consejos de seguridad. Estas medidas, aunque simples, pueden marcar una gran diferencia para proteger los hogares y garantizar unas vacaciones tranquilas.

Asimismo, jerarcas de aquí, de Jefatura de Salto agregaron que es importante “que se adopten ciertas medidas de seguridad en el lugar que vayan a vacacionar, tratar de tener el dinero efectivo necesario, resguardar celulares, carteras en lugares donde haya aglomeración de personas. En la playa mantener contacto visual con los niños y acompañarlos en su ingreso al agua. En la playa mantener contacto visual con las pertenencias o que quede algún integrante del grupo a cuidado de las mismas”.

El Dr. Erick Martínez explica sobre ola de calor y sus efectos en la salud

Dr. Erik Martínez

Sobre cómo puede afectar las olas de calor en el cuerpo, medidas para tener en cuenta en caso que esto ocurra, y demás, fueron tema de una larga conversación de EL PUEBLO con el médico Erick Martínez. Lo que sigue es una síntesis de sus expresiones:

Depende de la persona

“Para hablar de golpe de calor hay que hablar un poco más que todo de las condiciones climáticas en el sitio en el que se encuentra la persona, en este caso Uruguay. Sin necesidad de estar en verano como tal, ya estamos en temperaturas bastante elevadas de más de 35° y 36°. ¿Qué sucede en un golpe de calor? Que la persona está expuesta fundamentalmente a una temperatura bastante elevada, no tiene que ser 45 o 50 grados. Eso va a depender de la persona, para una persona adulta de más de 60 o 65 años que ya ha perdido la masa grasa de su piel, donde la piel está más apergaminada, el colchón adiposo es mucho menor, pues va a tener menos regulación y menor capacidad de tolerar las temperaturas tanto elevadas como frías, entonces una persona de esas con una temperatura de 38°, 39° puede afectarla de manera muy negativa. También hay que tener cuidado con los niños, que también tienen un proceso de regulación muy diferente al del adulto, porque en una menor cantidad de tejido líquido y graso que tienen, expuesto en su cuerpo, pueden alterarse muy fácilmente, además que los niños, sobre todo los que están amamantando, requieren de eso, del suministro de leche materna para poder estar no solamente hidratados sino inmunológicamente activos, inmunológicamente competentes, estar realmente compensados de todos los puntos de vista tanto de la ingesta de lípidos como en carbohidratos y proteínas que le aporta la leche materna y de la cantidad de beneficios”.

Se puede llegar a perder el conocimiento

“El golpe de calor teniendo en consideración esto, son situaciones que se presentan ante exposiciones a temperaturas muy elevadas, fundamentalmente por encima de los 39°, dependiendo de la condición de cada persona y dependiendo del sitio, porque no es lo mismo 40° acá en Salto, que 40° en una playa, 40° en una playa que 40° en un desierto y no es lo mismo 40° en un desierto que 40° en una montaña, entonces eso también va a incidir. ¿Qué es lo que sucede fundamentalmente cuando una persona empieza a descompensarse? Empieza a tener un exceso de calor en el cuerpo, que metabólicamente, fisiológicamente, no puede responder de manera adecuada para poder solventar esta situación y tratar de compensar este tipo de situaciones, va a hacer que la persona se empiece a deshidratar muy rápido. Puede empezar a tener alteraciones neurológicas, incluso llegar a tener pérdida del conocimiento, estar estuporoso, pueden estar de alguna forma confundidos, desorientados, todo esto gracias a la situación que está presentándose con el calor. Hay situaciones en que las personas de alguna forma logran trasladarse hasta determinado sitio y empezar a hidratarse, pedir ayuda, pero después de que sucede esto, la persona puede empezar a deteriorarse más debido a que no es compensada de la manera adecuada. Llega un punto en el que puede perder el conocimiento, entonces si lo vemos así, se podría ir incrementando como el nivel de complejidad, de complicación de la de la sintomatología en esta situación. La persona puede sentirse confundida, desorientada, con dolores de cabeza, con ardor en la piel, con excesiva sed, con un malestar en la piel que posee aparte del enrojecimiento, ese ardor, ese malestar que deja el estar expuesto al sol directamente, aunque no necesariamente para sufrir de eso tiene que estar expuesto al sol. De hecho muchos golpes de calor pueden darse en la sombra, pero el calor es tan fuerte que afecta, entonces esta patología tiende a afectar directamente, los primeros órganos que afecta son cerebro, riñones, hígado, músculos, la parte neurológica del punto de vista de reflejos y de respuesta, ¿Qué se puede hacer en estos momentos? Lo ideal siempre es rehidratar a las personas, pero yo siempre les digo que no utilicen bebidas tipo Gatorade, bebidas glucosadas que utilizan los deportistas, no, porque son puro azúcar, no va a ayudar, necesitamos reponer en el cuerpo los electrolitos, entonces se le recomienda una bebida tipo suero, tipo sales hervidas, por lo general en agua fría, templada primero, pero tiene que ser fría y exponer a la persona a un sitio más fresco, donde haya un aire acondicionado o por lo menos que haya más sombra, mejor ventilación donde pueda disminuir un poco la temperatura ambiental”.

Algunas recomendaciones

“Lo otro es que se le pueden colocar compresas de agua encima pero recomiendo que no sea agua helada ni agua muy fría, porque entonces vamos a complicar la cosa con una especie de un shock térmico de un estado de mucho calor a mucho frío, y podemos hacer convulsionar a la persona, la idea es ir bajando la temperatura. Colocar sobre todo en las muñecas, axilas, zona de la ingle, detrás de las rodillas, cuello, eso permite que de alguna forma la sangre disminuya un poquito más la temperatura y afecta directamente la disminución de la temperatura corporalmente, no de golpe, porque podemos complicar la situación. Podemos recurrir en tal caso al ibuprofeno, un paracetamol no es lo más recomendable, lo ideal es hidratando y recuperando mejor, repito, bebidas con electrolitos, no bebidas glucosadas. En estos casos, la persona pierde minerales básicamente, entonces en un litro de agua podemos colocar una cucharada de postre de una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio, le colocamos una media cucharada de esas de sal preferiblemente sal marina, le podemos colocar el jugo de dos o tres limones y endulzamos no con azúcar, una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio…”.

Julio Texeira, guardavidas, especialista en actividades acuáticas

Lo peligroso no es el agua, no es el lugar, sino la persona que toma ese riesgo innecesario

Julio Texeira

Julio Texeira es Guardavidas egresado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y un salteño muy conocido sobre todo por su escuela náutica Eco Vida Aventura. Cuando EL PUEBLO le propuso hablar sobre ahogamientos y su prevención, accedió de inmediato y ya lanzó este dato: “entre 2019 y 2023, hubo en Uruguay 189 muertes por ahogamiento, un tercio son menores de 19 años. El ahogamiento es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años, siendo una tragedia prevenible”. Además comentó que en Salto se está trabajando en una muestra, junto al artista plástico Eduardo Nickleson: “está haciendo cuadros con fotografías que le vamos pasando, con diferentes referentes de diferentes países del mundo e instituciones que se dedican a la prevención del ahogamiento y la idea es presentarlo primero en Salto y después hacer una gira, virtual y física, por ejemplo por Brasil y Argentina, países que se dedican formalmente a la prevención del ahogamiento”.

“En Salto no se respetan las normativas básicas de seguridad”

Pero con mucha seguridad dijo Texeira que “en Salto no se respetan las normativas básicas de seguridad”, entre otras cosas porque es común que se realicen actividades de remo, e incluso se enseñe a remar sin usar chaleco salvavidas. Entonces explicó: “el chaleco es la única opción que nos puede salvar la vida realmente en algo que nos pueda pasar, y que no va en ser buen o mal remero, o en tener buen o mal estado físico, que son condicionantes. Si no que, si nos pasa algo, que a cualquiera nos puede pasar, no es real que estar atado a la tabla u otra embarcación te va a salvar, porque cuando estás en peligro físicamente, es porque no podés estar sobre la embarcación. Así que al no tener el elemento de seguridad, que es el chaleco, la vas a pasar mal”.

Lo peligroso no es el agua sino la persona

Prosiguió: “es fundamental respetar las normativas y no creerse más o menos remero, no creerse más o menos importantes por usar o no el chaleco. Eso primero. En segundo lugar, conocer un poco de la realidad de la dinámica costera, no tirarse en cualquier lugar. Lo peligroso no es el agua, no es el lugar, sino la persona que toma ese riesgo innecesario. Es fácil decir que hay que utilizar playas habilitadas, pero es una realidad que en Salto eso es muy limitado y más para la cantidad poblacional que somos”.

“Si vamos a ir al agua, a tirarnos en algún lugar, lo menos que tenemos que hacer es tener precauciones básicas como preguntar si no conocemos al lugar, si hay corrientes, si es poco o mucho profundo, si nosotros además tenemos los elementos necesarios…Siempre el adulto tiene que tener cuidado, evaluar eso y cuando llevamos niños siempre tenerlos al alcance de la mano, ese es un consejo a nivel mundial y que se necesita divulgar, tristemente tenemos muchos ejemplos en nuestro Salto querido…Hay que respetar las normas de seguridad pero no porque viene un inspector y te multa, sino porque es tu vida, y cuando estás con otra persona aún más, porque estás a cargo de esa otra persona”.

Mencionó en otro momento que “a veces se pregunta: ¿sabés nadar? Y pasa que por ahí, una distancia que nosotros creemos que antiguamente la hacíamos nadando, hoy no vamos a llegar. Así que hay que tener precaución en la actitud que ponemos en cuanto al medio acuático. ¿Cuánto hace que no nadás, por ejemplo? También en las actividades que hagamos, como una travesía, una remada, es bueno avisar a la Prefectura; y si llevamos una embarcación, que tenga lo básico necesario para navegar, elementos de flotación, un elemento de corte para poder liberarnos de algo…Hay cuestiones también de sentido común; para la gestión de riesgos es fundamental que si estoy cansado, si no me siento bien, ¿por qué me voy a tirar a nadar? Estoy dando un mayor riesgo si estoy con mucha ropa y voy a cruzar un sangrador o un arroyo, y ¿para qué me voy a tirar a cruzar de esa manera? Importa también siempre tener la precaución de ir con otra persona, que sepan dónde estamos,hoy por hoy con la tecnología que hay nos animaríamos a decir que casi todos tenemos celular, entonces hay que tener en el celular los números de Prefectura, de una emergencia, etc. Cuando hacemos eventos, no nos basta con tener una emergencia afuera, porque eso es para cuando te sucede algo y tú lo sacas. La prevención es que no suceda. Es importante lanchas de apoyo, chaleco salvavidas, personas que acompañan, hay muchas cosas…En Salto somos como una isla, como no nos pasa nada creemos que nada de eso es importante y en realidad la planificación y la gestión de riesgo para prevenir los ahogamientos es lo principal”.

Responsabilidad

En resumen, y en palabras de Julio Texeira: “hacer cumplir las normativas, utilizar los chalecos, tener los niños cuando nos vamos a bañar al alcance de nuestra mano, tratar de bañarnos en zonas habilitadas, cuando eso no es posible disfrutar del medio acuático que no es peligroso, tener responsabilidad como en cualquier actividad, tener la precaución y la prevención para tratar de mitigar todo lo que nos pueda suceder, mucho sentido común, si no conocemos el lugar los adultos que tengamos dominio en el medio acuático hacer primero ese ingreso para ver las características del lugar, para después ingresar a los niños y a quienes no tienen adaptación al medio acuático…”.

Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto

Sub Of. Mayor Mathías Alzúa

Sub Of. Mayor Mathías Alzúa reflexiona sobre prevención de incendios y enfatiza en la “prohibición de quemas”

Llega el verano y los incendios tienen sus propias características. Así como durante los meses de frío, los elementos de calefacción dentro de los hogares son la causa principal de incendios, sucede que en los meses de calor suelen ser los incendios de campo el principal problema a enfrentar por parte del cuerpo de Bomberos.

“Como todos los años, con el inicio del verano, con el inicio de los de la temporada de los soles más calientes, es que Bomberos empieza a hacer los los anuncios de recaudo de prevención, de cuidados…”, comenzó diciendo a EL PUEBLO el Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto, el Sub Oficial Mayor Mathías Alzúa.

Decreto de prohibición

En cuanto a la problemática antes mencionada, de los incendios forestales, dijo que es importante recordar a la ciudadanía “la prohibición de quemas”, y en este sentido recordó que “hay un decreto que dice que está prohibido desde el 1° de noviembre al 30 de abril, realizar todo tipo de quemas con motivos de limpieza de terreno, la quema de pajonales, todo lo que signifique quema de jardinería que a veces aprovechamos para quemar…Todo eso está prohibido”.

A modo de advertencia, señaló Alzúa que incluso “eso puede traer consecuencias judiciales si alguien comete ese delito”. En este sentido, importa destacar que cualquier persona que crea que determinadas acciones que se están realizando, pueden configurar un atentado, pueden (y deberían) hacer la denuncia correspondiente.

Cuidado con la electricidad

En cuanto a los cuidados pertinentes, pero en este caso más referidos al ámbito doméstico, expresó que “como siempre, los cuidados en el hogar tienen que estar, los ventiladores tienen que tener un cierto tiempo de encendido y hay que tener los cuidados correspondientes. Al tenerlos todo el día encendidos, puede haber un recalentamiento en los conductores eléctricos…”.

Pirotecnia

No faltó, por otra parte, una referencia del Jefe de Bomberos a lo que es típico de estas fechas de fiestas, el uso de pirotecnia:

“A la pirotecnia hay que utilizarla en lugares seguros -comentó-; han habido en épocas pasadas, en galpones grandes, en industrias, incendios por las famosas cañitas voladoras, que por caer arriba de un techo por ejemplo originaron incendios. Si se va a utilizar fuegos artificiales, hay que hacerlo con el reglamento que tenga que tener; la utilización de pirotecnia tiene ciertos cuidados, por ejemplo hay que a tener en cuanta en qué lugares vamos a tirar esas esos fuegos artificiales, esas cañitas voladoras…”.

Temporada con apoyo de bomberos zafrales

La ocasión fue propicia también, como cada vez que este jerarca dialoga con EL PUEBLO, para señalar algunas otras cuestiones vinculadas al funcionamiento de Bomberos. Dijo el Jefe que “tenemos que tener en cuenta que el número de bomberos que tenemos es de 26 funcionarios, y viene el apoyo de los bomberos zafrales hasta que finalice la temporada”. Asimismo, “todos los años hemos contado con apoyo de bomberos voluntarios que nos dan una gran mano en la tarea operativa, más exclusivamente en el combate de incendios. Estamos con la flota bien, la camioneta de respuesta rápida atendiendo todas las emergencias del departamento, de nuestra jurisdicción, también tenemos una cisterna de 10.000 litros, dos autobombas tanque y camiones de apoyo con escalera y sistemas hidráulicos más específicos para incendios en edificios, para rescates en altura”.

Dijo finalmente que “como todos los años, es importante recordar los números de teléfono de emergencia, el 911, 47332950 y estamos en el destacamento las 24 horas atendiendo las inquietudes y explicando más sobre los cuidados y los recaudos a tomar en el verano”.

La prevención en el tránsito es fundamental

Por estas fechas “cambia la movilidad del departamento” Miguel Da Costa, Jefe del Cuerpo Inspectivo

Miguel Da Costa, Jefe del Cuerpo Inspectivo

El tránsito no cabe dudas que es otro de los aspectos en los que se requiere de una prevención siempre, todo el año y en todo momento. Pero diciembre es un mes especial. Sabido es que en estos días surgen despedidas de año, encuentros festivos de todo tipo, lo que conlleva a que el consumo de alcohol aumente considerablemente y los riesgos en el tránsito aumenten.

Al momento de escribir este informe, EL PUEBLO mantuvo contacto con Miguel Da Costa, Jefe del Cuerpo Inspectivo de Tránsito de la INtendencia de Salto, quien sostuvo que “siempre entendiendo la situación de que cambia la movilidad del departamento (en estas fechas), apostamos a un tránsito seguro y es por eso que realizamos diferentes tipos de controles, diferentes tipos de presencias también…”. En ese sentido habló de zonas como “la del Puerto, como costanera norte, costanera sur, zona de shopping…” y añadió que “también se realizan operativos nocturnos específicamente pensado en el consumo de alcohol y otras drogas; también se controlan documentaciones”.

En tanto respecto a la prevención en sí, o a modo de sugerencias o consejos, dijo Da Costa que “a la hora de conducir, si van a tomar alcohol designen un conductor responsable para viajar seguro en el tránsito siempre lo hacemos entre todos, para poder evitar un futuro siniestro, o posibles siniestros, tenemos que darle la importancia que se merece la conducción en el tránsito”.

El jerarca se mostró convencido que en el contexto del último mes del año, diciembre, es crucial abordar la seguridad vial, especialmente con el aumento de la movilidad en el departamento. Durante este periodo festivo, se intensifican las celebraciones, lo que a menudo conlleva un aumento en el consumo de alcohol y otras sustancias, lo que puede poner en riesgo la vida de conductores y peatones.

Insistió en que el cuerpo de seguridad vial se ha comprometido a garantizar un tránsito seguro, implementando diferentes tipos de controles y operativos, y que estos están diseñados específicamente para abordar el consumo de alcohol y drogas, asegurando que los conductores sean responsables y se mantenga la seguridad en las vías.

En cuanto a la designación de un conductor responsable, sostuvo que esta acción “no solo protege al conductor y a los pasajeros, sino que también contribuye a la seguridad de todos los usuarios…La conducción responsable es una responsabilidad compartida, y todos tenemos un papel que desempeñar para evitar posibles siniestros”.

Además de los controles de documentación y los operativos de prevención, enfatizó en la importancia de fomentar una cultura de concienciación sobre la seguridad vial. La educación sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas al volante debe ser una prioridad. Las estadísticas muestran que el consumo de alcohol es un factor determinante en muchos accidentes de tráfico, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos promover prácticas seguras.

Los mensajes de prevención deben ser claros y constantes: «Si bebes, no conduzcas» debe ser un lema que todos adoptemos. Las campañas de concienciación pueden incluir charlas en colegios, talleres comunitarios y el uso de redes sociales para difundir información sobre la seguridad vial.

La importancia de la conducción responsable no puede subestimarse. Cada año, miles de vidas se pierden debido a accidentes de tráfico, muchos de los cuales podrían haberse evitado. En este sentido, es vital que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de actuar de manera segura y considerar las consecuencias de nuestras acciones al volante.

En definitiva, diciembre es un mes de celebración, pero también de responsabilidad. La seguridad vial es un tema que nos concierne a todos. A través de la colaboración entre las autoridades y la comunidad, podemos trabajar juntos para crear un entorno más seguro en nuestras calles. Recordemos que la prevención y la educación son nuestras mejores herramientas para disfrutar de un tránsito seguro y responsable.