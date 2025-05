Más de 10 mil vacunos ofrece plaza rural este martes y miércoles

- espacio publicitario -

Este martes 27 y miércoles 28 de mayo Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, con las mejores condiciones de compra del mercado y con la financiación del Banco de la República. Son 10.110 los vacunos que integran la oferta Plaza Rural en el remate 305, en venta presencial en el Hotel Cottage, en Carrasco, y con transmisión a través de VTV Rural (Canal Directv 807, Cablevisión 719, Flow 79) por internet con streaming en vivo desde nuestras plataformas en Youtube, Instagram, Web Plaza Rural, así como por nuestra app de Plaza Rural.

Los lotes ya se pueden ver en la página www.plazarural.com.uy para observar, analizar los datos y realizar pre ofertas. En la web los interesados podrán ver la calidad de los ganados que se ofrecen, algo que distingue a las ofertas que todos los meses presentan las firmas integrantes de PLAZA RURAL. Plaza Rural con novedades, se presentó PRIA una nueva herramienta para agilizar las consultas e información de los remates para nuestros clientes, desarrollada con Inteligencia Artificial, todo a través de Whatsapp donde se podrá consultar variada información de los remates, con un simple audio o texto, todo por el número 092 77 11 99.

OFERTA

Martes 27 desde la hora 9.00: 2.389 Terneros; 644 Novillos 1 a 2 años; 209 Novillos 2 a 3 años; 250 Novillos más de 3 años; 78 Holandos y 1.500 Vacas de Invernada.

Miércoles 28, 9.00hs: 1.199 Terneras; 717 Terneros/Terneras; 801 Vaquillonas 1 a 2 años; 129 Vaquillonas más 2 años; 1.713 Vientres Preñados; 75 Vientres Entorados y 406 Piezas de Cría.



CONDICIONES DE VENTA

En Plaza Rural los vendedores cobran al contado, sin descuentos financieros. Y también se debe precisar que este nuevo beneficio para los vendedores no afecta las condiciones financieras tradicionales a las que acceden los compradores, de 90 días y plazos de 180 días que pueden extenderse hasta cuatro años en el caso de los vientres, con crédito aprobado por el Banco República.

Consulte con los escritorios de PLAZA RURAL cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000.

Está disponible el Fideicomiso Ganadero PLAZA RURAL, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el REMATE ASEGURADO, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la PREOFERTA, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberá realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

El catálogo ya se puede observar en la página www.plazarural.com.uy