Martín Panizza, Disk Jockey y productor musical.

“De nada sirve estar 50 días tocando en Alemania, Inglaterra, España, si no tenés un lugar a dónde volver, tu casa y tu familia que te contiene”

En su vida, Martín Panizza ha tenido que trabajar en todo lo que ha podido, hasta que, llamémosle el destino, lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Hoy es un disc jockey y productor musical con proyección internacional en la música tecno, conversó con EL PUEBLO para contarnos parte del largo camino que ha recorrido.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida?

– La primera imagen que me viene es de la Plazoleta Roosevelt, yo vivía en calle Chiazzaro, que es la primera casa que recuerdo de mi niñez porque creo que me mudé ahí a los 3 años. Hijo único, fui a la Escuela N° 4, hacía la caminata desde el puerto hasta la Plaza de los Treinta y Tres todos los días y jugaba en la plazoleta Roosevelt, tengo las rodillas bastante deformadas por caerme en el pedregullo. Jugábamos al fútbol, andábamos en bicicleta, tenía una Ondina, recuerdos lindísimos. Después me mudo al Cerro, a calle República Argentina y Scholinsky, época complicada en lo económico allá en los 80 para mi familia que tuvimos que vender la casa. Ahí empiezo como a deambular, vivo un tiempo con mi abuela, luego en una casa que nos prestan en calle Artigas hasta que a los 13 años me voy al Ceibal con mi primera casita donde ya todo el mundo me conoce.

2. ¿Eras muy joven cuando tuviste tu primer contacto con la comunicación?

– Fue en diario La Prensa, en el semanario Hojas, yo hacía “Hojas Pesadas”. En esa época yo era un metalero puro y duro, tenía unos 16 años y me vanagloriaba de una melena que hoy ya no tengo. Mi infancia y juventud fueron bastantes particulares, descubrí que podía arrancar para Argentina a ver shows y bandas, entonces empiezo a escribir en “Hojas Pesadas”.

3. ¿Imagino que el mejor momento antes de pegar el salto internacional fue “La Garlocha” (programa de televisión por cable)?

– “La Garlocha” fue una de esas tantas cosas que me gustaba hacer, hemos compartido algunos mini proyectos y proyectos locos con amigos igual de locos que yo, son cosas que me encantan, y ese fue un proyecto que me plantea el querido Soda Castañé. La verdad que fue todo mérito de él porque yo solo iba y ponía mi cara, pero él inventaba cosas tecnológicas, la pasamos muy bien.

4. Pero antes, se te vio también haciendo otros programas de televisión al mediodía y se te escuchaba en radio, ¿qué vino primero?

– Hice de todo, pero primero fue la radio. Caigo en FM Del Lago al programa “Pasaporte” de Ruben Balbuena porque me lleva un amigo que trabajaba conmigo en Casa Yáñez, donde yo era vendedor de electrodomésticos, armaba bicicletas y ventiladores en una piecita. Casa Yáñez tenía publicidad y teníamos que llevar una especie de voucher, quedé enamorado de la radio. Empecé siendo el “ché pibe” que llevaba bizcochitos, luego tuve un ascenso fulgurante cuando empecé a atender el teléfono. Un día, al planificar la nueva temporada, Ruben era un tipo que ya en esa época le empezaba a dar bola a la producción, al contenido, a las secciones dentro del programa, así que me da una sección donde yo hago de “Celulito” (risas), era el boom de los celulares y ese era mi personaje, que con un micrófono de plástico procesaba mi voz y hacía una especie de llamada telefónica para comentar cosas de actualidad. Fue amor a primera vista la radio. Éramos gurises pasándola bien.

5. ¿Cuándo y cómo lanzaste tu carrera como disc jockey (DJ)? Tengo entendido que hace poco cumpliste 30 años de haber dado ese paso.

– Fue por casualidad, no me da vergüenza contarlo, al contrario, me enorgullece. Marito Goldmann era el operador de Pasaporte y me consigue trabajo en Oasis, yo necesitaba laburar y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Pido trabajo en la barra, y cometen el error de darme el trabajo. El encargado era un argentino, en ese momento estaba bien de moda Oasis. Mi actuación como barman es peor que decepcionante, era muy malo, la gente devolvía los tragos que yo preparaba, eran malos en serio. La prueba era por un mes, y en el cuarto fin de semana cuando llego, el encargado me dice que esa será la última noche de laburo. Yo me iba caminando desde Ceibal hasta Oasis. Me puse mal porque me estaba quedando sin laburo. Oasis abría puertas a las 12, 11 y media tenía que tener música y la cola se armaba afuera, había un montón de gente. Yo llegaba a eso de las 10 después de caminar unos cuantos kilómetros, empezaba a armar la barra, y 11.55 el DJ no llega, era la primera vez que el DJ de Oasis faltaba, y el encargado me dice “che, ya que trabajaste en la radio y algo entendés, poné música”, “pero no tengo discos, no tengo nada”, le respondí. Oasis tenía 10 o 15 CD, me los dieron y me dijeron que me encargara. Eran tiempos que no había ni celular ni nada, por lo que no nos podíamos saber si el DJ iba a llegar. “Poné música hasta que llegue porque en algún momento va a llegar”, nunca había faltado.

Salgo de la barra, me voy a la cabina, empiezo a poner música. Llega Néstor Racedo, uno de los grandes DJ que tiene Salto, que nunca había llegado tarde hasta esa noche y por increíble que parezca siempre ha estado en momentos importantes de mi carrera. Néstor me pide que me quede en la cabina ayudándolo, y cuando termina la noche el encargado me dice que estoy despedido de la barra pero que me toman como ayudante del DJ. Ese fue el comienzo.

6. ¿Fue ahí que descubriste tu vocación como disc jockey?

– En realidad, yo ya con mi JVC cassettero y la bandeja de discos Philips 474 heredada de mi viejo, hacía pequeñas reuniones en mi pre adolescencia y musicalizaba los cumpleaños del barrio. Pero claro, la vida me había llevado por otro lado. Y a partir de Oasis lo tomo como un trabajo, volviendo a algo que me encantaba. Me cayó en el momento justo.

7. Y de repente alguien me dice, Martín está poniendo discos en Montevideo, y más tarde me entero que andabas trabajando en Ibiza, ¿cómo fue ese proceso?

– Se fue dando con un montón de labu