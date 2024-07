Martha Rossi, la mujer pionera en la televisión salteña: “una comunicadora vocacional, lo traigo en la sangre”

Se llama Martha Concepción Rossi Benítez, nació el 8 de diciembre de 1947 y este año se cumple medio siglo de haberse iniciado como conductora de televisión. Fue la pionera. Pero además, supo vincular a la tarea en televisión otra de sus grandes pasiones: los animales.

Para varias personas de su entorno, Martha es “una persona Sagitario cien por ciento”. Nació en la casa de sus padres, en Juncal N° 41, familia de madre, padre y 11 hermanos, 9 varones y 2 niñas incluida ella. Estudió en el Colegio María Auxiliadora. El liceo lo cursó a los 40 años, en el Liceo Nocturno, donde durante tres años seguidos tuvo el honor de ser abanderada del Pabellón Nacional. Luego realizó estudios de Recepción y Administración Hotelera en Salto, Paysandú, Buenos Aires y Punta del Este; de Relaciones Públicas en CTM-Salto Grande y cursos de Dirección de TV en ATC, Argentina.

1- Usted se inició en TV en 1974, hace exactamente 50 años, ¿cómo fueron esos inicios?

Mis comienzos fueron en Canal 8, televisora de aire única en Salto, no existían cables y era en blanco y negro, tampoco tenía la edificación de estudios. Mi primer programa lo hice en el hall de entrada de la casona de Viera 1280, en un porche, estaba la recepción, la secretaría, el escritorio del contador Pascale, un salón grande y una habitación donde me cambiaba. Recuerdo que el conjunto que lucí esa noche fue un éxito y me avisaron de la boutique que se vendió enseguida. También estaba el escritorio del Gerente, Carlos Gelpi, aún no era abogado. Hice un ciclo dedicado más bien a la mujer, “Panorama Hogareño”, el director era el profesor Fernández Moyano. Incluía entrevistas, peinados, corte y confección, repostería, etc; todo se trabajaba en vivo y en directo, no existían grabaciones, exteriores y la publicidad se llevaba y se mostraba, desde un juego de living, electrodomésticos, hasta una lancha de alto porte. Había una cámara sola que ocupaba mucho espacio, y un micrófono colgando, “el zoom”. Me dieron 30 minutos para el primer programa, yo veía entre sombras el gerente y el director observando el programa, Tenía mucha publicidad, tenía dos tandas de slides y tres espacios para presentar vestuario, calzado, peinado, peluca, maquillaje, invitados, mercadería. Cuando cerré el programa lo primero que hice fue ir a preguntar a los directivos cómo había salido y si pude cubrir 30 minutos. Me dijeron: “Martha, hizo una hora y 45 minutos de programa y estuvo muy entretenido”. Yo me moría de vergüenza. Con los años aprendí a medirme. Al día siguiente de ese programa sale una caricatura mía en un diario local rodeada de electrodomésticos y muchos globitos con “bla bla bla bla” y la frase “Me gustas cuando callas…”, haciendo referencia al poema de Neruda. Me quería morir, se lo mostré a Gelpi y nunca olvido que me dijo: “En televisión, no importa lo que hablen, lo importante es que hablen”.

2- ¿Cómo siguió esa trayectoria?

En un segundo ciclo, “Rincón Femenino”, fueron nuevas ideas y publicidades apoyadas por instituciones de la sociedad civil que siempre les abrí las puertas: Rotary, Leones, Cámara Juniors, todas las instituciones educativas y más promovían sus actividades. Mi hija mayor (Olga) tenía dos años, era la modelo infantil, mi hija menor (Ma. de los Ángeles) creció durante siete meses mientras realizaba el programa y yo promovía vestimenta para mujeres embarazadas. Ya jóvenes mis hijas colaboraban con mis programas de TV. La mayor, profesora de Comunicación, Dibujo, se encargaba de la escenografía, dibujos publicitarios y la menor modelaba, cantaba y hasta hacía exteriores sobre distintos temas.

3-¿El vínculo con Concordia, que sé que también existió, cómo se da?

Porque luego amplié la cobertura televisiva incluyendo programa en Salto–Concordia con Canal 5 de la vecina orilla. El ciclo “Muy Cerca” se realizaba en Concordia, viajaba todas las semanas y se transmitía en cable, canal 5 de Salto. En otro ciclo televisivo, siendo propietaria de un hotel ecológico monté un estudio en salón adecuado y se realizó el primer programa en vivo Uruguay–Argentina en simultáneo semanalmente, “Mujeres”. No fue fácil en lo burocrático, los permisos y sobre todo las autorizaciones militares se consiguieron con esfuerzo así como las de la dirección general de telecomunicaciones. Se llevaban grandes orquestas en vivo. La tecnología y posibilidades eran otras. Hablamos de comodidades como exteriores, grabaciones, ediciones de alta calidad, jerarcas invitados, cámaras portátiles, calidad de imagen y sonido.

4-Usted tiene otra gran pasión que también ha llevado a la tele, me refiero a los animales…

Sí, luego de tantos programas, el último ciclo lo dediqué a los animales, allí se difundía todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. Mi paso por PRODEA como cofundadora me marcó para toda la vida y al conocer en profundidad la problemática que, según palabras de mi hija, es vitalicia, de nunca acabar, desde ese espacio televisivo se luchaba contra las injusticias que el ser humano realiza, se realizaban denuncias públicas, se informaba sobre la parte legal, la vacunación, castraciones, adopciones. Se invitaban autoridades, veterinarios, instituciones. Mostrábamos rescates que realizábamos con bomberos y con la policía, se llevaban las mascotas en adopción al piso y se anotaban interesados. El programa se llamaba “Amor Animal”.

5-Anécdotas sé que habría muchas, pero ¿algo más que elija contar de aquellos primeros tiempos como comunicadora?

En todos los ciclos nunca se cobró ninguna entrevista, todo se solventaba a través de los anunciantes y todos tenían su espacio para promover actividades. Siempre me han preguntado si hice plata con la televisión. Les digo que me hice conocer, hice contactos, pero plata no. Y cada vez que suspendía un ciclo era por la baja de algunos anunciantes. La tarea de los comunicadores de todos los medios es cautivante, pero dura, absorbente, sin estabilidad económica, tiene altas y bajas. Fui muy afortunada, tuve el honor de presentar en Salto a Palito Ortega, a Luis Landriscina, a Norma Aleandro y a otras celebridades que llegaban para actuar al Teatro Larrañaga o al Parque Harriague, y era yo la presentadora.

6-¿Tuvo posibilidades de trabajar fuera de Salto?

Sí, tuve oportunidades de irme a ATC en Argentina, y a Canal 12 en Montevideo. Canal 8 era repetidora de Canal 12 en ese entonces y al terminar mi programa un día vi irse unos señores muy entrajados. El Gerente Gelpi me llamó que me querían llevar a Canal 12 de Montevideo. Lo pensé y contesté que no aceptaba. En ese momento de mi vida con dos niñas chicas prioricé mi familia. Quizá fue falta de ambición, miedo al cambio, felicidad con lo que estaba haciendo. Nunca me arrepentí.

7-¿Se considera periodista?

No, no me considero una periodista, sí una comunicadora vocacional, lo traigo en la sangre, mi padre Enrique Rossi escribía para diarios locales. Soy de las que piensan que hay que saber retirarse a tiempo, prefiero que me recuerden en mi época de apogeo a brindar menos de lo acostumbrado. La vida tiene etapas: fui productora, conductora, comerciante, empresaria, coordinadora de viajes, informante de turismo, dirigente política. Hoy soy mamá y abuela.

8-Le propongo hablar de su familia. ¿Qué me diría de su esposo?

A los 15 años mi hermano compró dos entradas para un festival de guitarra, me las dio y conseguí permiso para ir acompañada de un hermano menor. Fue en el Ateneo y era organizado por un profesor de ese instrumento, yo feliz de haber podido salir, lo disfruté pero según sus palabras, el profesor Orlando Márquez quedó prendado de mi persona, averiguó mi dirección y comenzó a rondar mi casa, de allí surgen 4 años de noviazgo y a los 19 años nos casamos. Él además de profesor de guitarra era relojero, se instaló en calle Artigas frente al Liceo 1, Relojería San José, en esos 4 años de noviazgo fuimos preparando todo para casarnos, yo con 19 años y él con 25. Fue el Fundador y Director del Instituto Salteño de Guitarra; concurrían muchísimos alumnos, tal es así que como yo tenía conocimiento de teoría y solfeo, pues había concurrido al Conservatorio Musical dirigido por Bautista Peruchena, me enseñó interpretaciones fáciles como la Vidalita, Feliz Cumpleaños, canciones infantiles…para ayudarlo a impartir clases a los más chicos, era el auge del folklore. Integró algunos conjuntos y recuerdo también que fue el guitarrista de la orquesta de Silvio Previale, con el paso del tiempo pasó el furor por la guitarra, los relojes de mecánicos pasaron a ser automáticos y a pila, entonces comenzó a ejercer funciones en el taller municipal pues era técnico en motores Diesel, luego de alrededor de 20 años desempeñándose en el taller de ómnibus y camiones es trasladado al sector de Relaciones Públicas, donde recibía y organizaba a quienes concurrían al despacho del Intendente en la esquina de Uruguay y Juan Carlos Gómez, tarea que desempeñó hasta su jubilación.

9-Ahora le pregunto por sus hijas y nietos…

Tuvimos dos hijas, las dos docentes, la mayor profesora de Comunicación Visual y la menor Maestra de Primaria. Las dos se casaron y me regalaron un nieto y una nieta cada una, tengo una nieta de 18 años y un nieto de 15 años de Olga, la mayor, y también un nieto de 15 años y una nieta de 10 años de María de los Ángeles, la menor.

10-¿Planes a futuro?

Actualmente hace 6 años que quedé viuda, con 76 años jubilada, trato de disfrutar esta etapa hermosa con mis hijas, mis nietos, viajar lo más posible, me encanta…Soy muy afortunada que puedo comer y beber a gusto, disfrutar de las comodidades que brindan los adelantos tecnológicos, confiar y agradecer a Dios todo lo que me ha brindado, soy positiva, consciente que muchos compañeros, familiares, amigos, han partido siendo más joven que yo, así que trato de vivir y dejar vivir.