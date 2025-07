Maria Semino: presidenta del Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto

By

Entrevistamos a María Semino, presidenta del Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto, quien está a cargo del merendero «Por los Niños».

¿Hace cuánto tiempo funciona?

Hace cinco años que está en funcionamiento nuestro merendero familiar, llamado Por los Niños.

¿Cómo y cuándo nació?

El merendero inició con un grupo de amigos y familiares en plena pandemia. Cuando estalló lo de la pandemia, muchas familias la estaban pasando mal y, como un acto solidario, iniciamos en el barrio Don Atilio, en la casa de unos compañeros.»

¿A cuántas familias están ayudando actualmente?

Estamos entregando unas 170 porciones, alrededor de unas 40 familias.

¿Cuántos días funcionan?

Debido a lo que podemos conseguir, funcionamos un día a la semana, los días jueves. Pero también entregamos canastas o hacemos ropero solidario a medida que van llegando donaciones. Cuando podemos entregar más, lo hacemos en otros días, pero fijo es un día a la semana.

¿De dónde obtienen los recursos para cocinar y alimentar a las familias?

Hace cuatro años que integramos el Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto, del cual soy presidenta. Si bien el colectivo tiene cinco años, antes tenía otra presidenta. Cuando hicimos la personería jurídica, quien la suplantaba era yo, así que desde hace cuatro años presido. Desde entonces es que estamos obteniendo los insumos.

¿Reciben ayuda de alguien?

Estuvimos hasta el mes pasado recibiendo y manejando dinero público proveniente de la zona azul, otorgado por la Junta Departamental de Salto y del convenio con la Intendencia de Salto. Hasta el mes pasado lo tuvimos, pero ahora el convenio no cayó, debemos iniciar todo de nuevo. Eso lleva su tiempo, y estamos sin recursos, apelando a la solidaridad del pueblo para poder mantenernos este tiempo y no dejar a la gente sin ayuda.

¿Están pasando por una situación crítica?

Sí, verdaderamente crítica, así como es, literal. Nos quedamos sin recursos, sin insumos. Esta semana pudimos conseguir algo gracias a sindicatos y particulares, pero es totalmente incierto, no tenemos nada seguro.

¿Cuántas ollas populares y merenderos integran el colectivo?

En este momento somos 17 ollas y 14 merenderos distribuidos en todo Salto.

¿Se han reunido últimamente para ver cómo seguir?

Sí, estamos en diálogo constante. Todos los lunes, anteriormente, teníamos armado. Tuvimos una asamblea hace poco. Estamos tocando puertas, hablando con instituciones como lo es el MIDES, tratando de poder llegar a un diálogo con INDA próximamente.

Cuando el nuevo intendente, Carlos Albisu, asuma, también queremos mantener un diálogo con él. No es que nosotros queramos seguir haciendo ollas y meriendas. Nosotros creemos que no deben existir las ollas ni las meriendas. Cada persona, cada familia, debería poder cocinar en su casa lo que tenga, lo que pueda, pero poder hacerlo por sí sola.

Pero es una necesidad que vemos latente, y por eso lo hacemos. Somos honorarios, totalmente solidarios. No recibimos un sueldo por esto, dejamos tiempo, tenemos nuestras familias también.

Y si bien lo hacemos de todo corazón, sabemos que durante la noche, que es cuando se entrega la olla, o en la tarde la merienda en cada parte de Salto, distribuidos en cada día de la semana, a la noche no hay dónde acudir. Esas familias no tienen dónde acudir.

Si bien al mediodía pueden levantar del contenedor, que todos saben que funcionan en los barrios, a la noche no lo tienen. Y ahora, en pleno invierno, con estos fríos que hemos sentido, sabemos que no es fácil para una familia decirle a un niño que no hay. Esa es nuestra preocupación.

¿Aquellos que quieran colaborar, a dónde se pueden comunicar?

En nuestras redes sociales estamos compartiendo, y cada merendero también lo está haciendo. Primero que nada, sabemos que la gente sabe que en su barrio funciona una olla o un merendero, y es más fácil así llegar ahí con lo que se pueda, con lo que se tenga.

Nunca es poco: lo que a uno le sobra, para otro es mucho.

En nuestro colectivo estamos recibiendo en Forteza 668 o en barrio Salto Nuevo, en Aschieri 526, o al teléfono 091 742 911.