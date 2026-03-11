Marcelo Oliva es el nuevo presidente de la Liga Salteña de Básquetbol

Marcelo Oliva asumió como presidente de la Liga Salteña de Básquetbol tras la renuncia de Ricardo Urroz.

En la noche de este martes 10 de marzo se definió una situación clave para el futuro institucional de la Liga Salteña de Básquetbol. Finalmente, Marcelo Oliva fue designado como el nuevo presidente de la institución.

La decisión se tomó luego de la renuncia de Ricardo Urroz, que dejó vacante el máximo cargo de la liga. Tras varias instancias de diálogo y definiciones, Oliva asumirá la conducción con el objetivo de dar continuidad al trabajo organizativo del básquetbol salteño.

- espacio publicitario -

Junto al nuevo presidente también quedaron definidos los cuatro neutrales que integrarán la directiva. Ellos serán el Esc. Sergio De Lima, la Dra. Florencia Rivas, el Dr. Roberto Fioriti y el Dr. Carlos Campos.

De esta manera, la Liga Salteña de Básquetbol logra recomponer su estructura dirigencial y comenzar una nueva etapa institucional, con la expectativa de continuar impulsando el desarrollo del básquetbol en el departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/t9ib