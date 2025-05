Marcelo Malaquina cerró su campaña con una caravana y un fuerte llamado a la acción final

En la noche de ayer, una multitudinaria caravana respaldó la candidatura de Marcelo Malaquina a la Intendencia de Salto. Cientos de automóviles y motocicletas acudieron a la convocatoria, evocando las históricas movilizaciones de la Lista 1, en especial durante la gestión del exintendente Esc. Eduardo Malaquina.

El evento contó con la presencia de los senadores Robert Silva y Andrés Ojeda, quienes, junto al candidato de la Coalición Republicana, recorrieron varias calles de la ciudad, siendo saludados por simpatizantes que aguardaban para brindarles su apoyo.

El próximo 11 de mayo, los salteños acudirán a las urnas para elegir a sus futuras autoridades. Según coinciden los analistas políticos, esta será una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos.

Malaquina es uno de los principales aspirantes a la Intendencia de Salto. Su campaña cuenta con el respaldo de exlegisladores colorados, dirigentes de larga trayectoria y una activa participación juvenil que ha contribuido significativamente al posicionamiento del sector, generando altas expectativas para el desempeño en las elecciones del próximo domingo.

En el marco del cierre de campaña, Marcelo Malaquina encabezó un emotivo acto tras una nutrida caravana de vehículos que recorrió la ciudad. Ante cientos de simpatizantes, agradeció el respaldo recibido y renovó su compromiso de cara a los días decisivos que anteceden a la elección del 11 de mayo.

Fue presentado por el secretario general del Partido Colorado y senador de la República, Andrés Ojeda. Luego del recorrido, se realizó un acto improvisado en la explanada del Palacio Córdoba.

«Quiero agradecer a todos semejante despliegue, la verdad, emociona. Todo lo que hemos luchado y peleado en este tiempo, hoy me veo totalmente reconfortado. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, por la fuerza y por el sacrificio. Hoy, a cinco días de la elección, estamos donde queríamos estar», expresó visiblemente conmovido.

El candidato destacó la competitividad de su propuesta y la buena recepción de sus listas en el territorio. “Nadie puede dudar en el departamento de Salto de que esta candidatura tiene muchísimas chances de ganar el domingo 11. La crítica y los ataques que hemos recibido en los últimos días demuestran que muchos temen que la renovación arrase”, sentenció.

Buscar votantes del FA antilimistas

En su discurso, insistió en la necesidad de ampliar las bases de apoyo más allá de los partidos tradicionales: “Hay que ir a buscar a colorados, hay que ir a buscar a blancos, a cabildantes, a independientes”.

Hizo énfasis en conquistar un electorado estratégico: “Vamos a buscar a aquel votante de Orsi del 24 de noviembre, que entiende que el mejor candidato es Fonticiella para la democracia. Por las 800, 900 designaciones directas que tiene Lima, su estructura es imposible de vencer para otro. A ese votante de Fonticiella, a ese votante de centroizquierda, vamos a buscarlo, porque ellos tampoco quieren más de lo mismo. Y vamos a ganar con la coalición”.

Con tono enfático, hizo un llamado al trabajo militante en estos días clave: “Si mañana miércoles, si el jueves, si el viernes y si el sábado, entre todos, hacemos un puerta a puerta en todo el departamento y el interior, yo les aseguro que el 11 de mayo lo vamos a festejar todos”.

De un sueño a la realidad

Malaquina apeló a la emoción y al compromiso colectivo: «Esto ya no es un sueño, esto es una realidad. Esto no es una ilusión, esto es la verdad, esto es lo que está pasando. Esto que está sucediendo está al alcance de la mano de todos nosotros”.

“No se los pido por mí, no se los pido por llegar a un cargo, como les he dicho siempre, se los pido por el presente, pero sobre todo por las futuras generaciones, que no vieron al departamento de Salto que nosotros vimos hace 25 o 30 años. ¡Por los que viven aquí!”, afirmó.

Defendió su propuesta como la única capaz de transformar el sistema: «Somos los únicos que pueden garantizar ganarle al clientelismo, a la mentira y al acomodo. ¡Somos los únicos que lo podemos hacer! ¡Somos los únicos que lo podemos hacer!”, reafirmó con firmeza.

En la recta final, utilizó una metáfora futbolera para reflejar el momento de definición: «Queda el último penal. No hay más. Se termina, se va. Y ustedes, en esta semana, hacen el trabajo que hay que hacer y redondeamos la campaña como la tenemos que redondear”.

Cerró su discurso con una arenga cargada de simbolismo y agradecimiento a quienes lo han acompañado desde el inicio: «Íbamos perdiendo 800 a 0 en la cantidad de asignaciones directas que tienen ellos y las que tenemos nosotros. Y hoy, a cinco días, tenemos la chance de cambiar la cultura de la política”.

«¡Viva el legado de la esperanza y la esperanza de la cultura! ¡Viva la Coalición Republicana! ¡Y sobre todas las cosas, viva el futuro de nuestro querido departamento de Salto! ¡Muchas gracias!», concluyó ante un cerrado aplauso de sus seguidores.