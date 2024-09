Marca moda y arte Femenina: Viviana Méndez se instala en Salto

para el vestir de la auténtica mujer

Complacer a la mujer uruguaya en base a moda, exige una tarea cuidadosamente seleccionada para sus diseños. Esto requiere de estudios sobre la necesidad de ellas a diario para distintas ocasiones. Viviana Méndez, desde casi una década, intenta adaptar los momentos con un buen vestir de la mujer uruguaya. Inspirados diseños en base a estudios de producción, recorriendo escenarios internacionales, demuestran a la marca “VM” como una opción de calidez, versatilidad y comodidad para el vestir de la mujer en distintas ocasiones. La visión de esta casa femenina de moda, es nuclear al arte con el brillo en la confección de sus prendas acordes a la mirada de lo que ellas quieren para transformarlas en únicas.

PRENDAS DE ALTO DISEÑO

“Este proyecto nace basado en el amor con mi socio que es mi esposo, Marcelo Fusco, y empezamos con la marca hace ocho años. Fue primero con lo que son las modas slow no una fast fashion, sino buscando prendas de alto diseño y de buena calidad textil que perduren en el tiempo. Se trata de versatilidad de las prendas, nosotros vemos que hay una carencia no solo en el marcado salteño sino en el uruguayo en general del comprar todo y que duren una o dos posturas y eso es a lo que no apuntamos. Nuestra marca se diferencia en tener diseños exclusivos, textiles de alta durabilidad y apostando mucho al diseño como puntos principales de la marca” resaltó la propia Viviana Méndez en dialogo con EL PUEBLO imponiendo la validez de su casa de moda.

MÁS ALLÁ DE LO ESTÉTICO

“Para nosotros la moda es algo que trasciende a lo algo meramente estético, va más allá y es un compromiso con la calidad, con el medio ambiente y con el cuidado de cada una. Eso nos hacer sentirnos también comprometidos en el buen vestir; la ropa es la piel que mostramos al mundo, entonces si será importante a veces sentirnos cómodos con lo que tenemos puesto y no seguir parámetros determinados de belleza sino pensar en la mujer uruguaya” añadió la empresaria salteña en base a la amplitud de su mirada en el buen lucir de sus confecciones.

PRESENCIA EN EL MERCADO

“Somos una marca que comercializamos nuestras prendas en más de cincuenta tiendas multimarcas del país. Contamos con dos locales propios en Montevideo y ahora abrimos nuestra franquicia en Salto a la cual la definimos como un pedacito de nuestro corazón que tenemos siempre aquí junto a los empresarios Leticia Sequeira y su esposo” siendo decisiones desde lo personal que han servido para instalarse en la ciudad en la dirección de calle Uruguay 1802.

FIDELIDAD

“Tenemos un público muy fiel en la ciudad que son muy fan de la marca, saben y tienen el buen gusto de los que son las prendas y de lo que sabemos diseñar. Porque más allá que confeccionamos una parte en Italia, en India, en Uruguay, todo lo aterrizamos a lo que son los cuerpos y sus morfologías con todo lo que es el gusto de la mujer uruguaya teniendo en cuenta la colorimetría de cada una. Todo es muy pensado; un año antes la producción estudia tendencias y nada está librado al azar en el caso de la marca” destacó Viviana Méndez destacando aquí el porqué de la preferencia por la casa.

PARA TODAS

“Trabajamos con talles que van desde el xs al doble xxl, lo que buscamos es acompañar a las mujeres en cada momento de andar y vestir porque nuestras prendas van desde lo casual a lo casual elegante, a lo noche cocktail y fiesta. Tratamos ser de parte de esa mujer que necesita una compañía en su armario en todo momento de su vida y que siempre sea una opción tener una prende VM en su placar y que hoy por hoy van a tener en Salto” y que se instala al este cercano en la ciudad.

PRECIOS

“Respecto al rango de precios, como no somos una marca ni pretendemos ser de primer precio, estos van de 1.800 a 6.000 o 7.000 mil pesos dependiendo de la prenda. Más allá de esto VM busca conectar la moda con el arte y la preferencia de la mujer que busca lucir de manera auténtica, cómoda en cualquier ocasión” detalló Viviana Méndez que desde ya se instala y abre sus puertas en Salto.