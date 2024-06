Mal uso de las redes: aquí un ejemplo

Es habitual que escuchemos decir que las redes sociales no son ni buenas ni malas por sí solas, sino que todo depende del uso que se les dé. Y estamos de acuerdo.

Entre el domingo y el lunes asistimos a un ejemplo muy claro de lo que es, a nuestro entender, el mal uso. Me refiero a que muchas personas viralizaron la foto de Antonella, la menor de edad ausente de su hogar, con una leyenda que decía “No estoy desaparecida”. Poco antes, la Jefatura de Policía había difundido esa foto pero con el pedido de ayuda para localizarla, ya que la menor faltaba del hogar desde el viernes.

Quizás no medían las consecuencias quienes divulgaban el aviso de que había aparecido (mejor dicho, que nunca había desaparecido), porque ¿quién aseguraba que eso había sido escrito efectivamente por ella? ¿O quién sabe realmente, por ejemplo, si no fue obligada a hacerlo? El tema es claro: mientras no haya vuelto a su hogar, y por ende la denuncia policial esté aún en pie, la búsqueda continúa. Todo lo demás es “comentario de pasillo”.

En todos los órdenes de la vida, si uno quiere ayudar, debe saber hacerlo. La difusión de contenidos a la que dan lugar las redes es un tema muy delicado. Lamentablemente, fueron horas en que nos inundaron con mensajes que consideramos fuera de lugar (“está disfrutando por ahí”, “se ríe de nosotros”, “está lo más bien con sus amigos”), desde el momento en que nadie es capaz de probar su veracidad hasta que el caso no se resuelva.

Para la próxima vez, si queremos ayudar, divulguemos lo que nos indican quienes están al frente, en lugares claves (en este caso, la Policía), y no nos dejemos llevar por comentarios lanzados irresponsablemente al aire. Porque si no, estamos haciendo todo lo contrario a lo que es ayudar.