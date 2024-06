En manifestación frente a la Intendencia, vecinos de Avda. Oribe reclamaron a Lima: “deje la política por un rato y póngase las pilas”.

Algo más de 60 personas se congregaron pasadas las 12.30 del mediodía de ayer, para reclamar frente a la Intendencia de Salto por el mal estado de las calles de la ciudad. La movida surgió fuertemente cuando el pasado viernes, falleció Ana Ortiz (de 49 años) cuando se trasladaba a trabajar en moto por la Avda. Manuel Oribe a la altura de barrio Burton.

En la manifestación de ayer hubo lectura de una proclama, al tiempo que acompañó una batucada y se escuchaban gritos de enojo y repudio hacia la gestión en Obras que lleva adelante esta administración departamental encabezada por Andrés Lima, hacia quien iban dirigidos la mayoría de los mensajes. Hubo varios salteños que se acercaron para también alzar su voz mencionando otros puntos de la ciudad donde entienden se necesita reparación urgente. En tanto se suscitaron asimismo algunas discusiones entre los presentes, ya que algunos sostenían que no era oportuno diferenciar zonas en el reclamo, sino que “toda la ciudad es un desastre”.

Duras críticas a Andrés Lima: “Es a él a quien le tienen que caer las cosas, ni siquiera a Chiriff”

Pedro Broll, el presidente de la comisión vecinal de barrio Burton, en un momento tomó el megáfono y expresó:

“Ayer estuve hablando con un familiar directo de Ana, que no nos quiso acompañar hoy porque anda en el tema de papeleos; me decía que estaban levantando a su familiar, y en ese momento o 15 minutos antes llega la Intendencia y con palas empiezan a tapar el pozo donde estaba su mamá en este caso. A mí me parece una escena demasiado triste, creo que traspasa cualquier bandera política, trasciende cualquier religión o lo que sea. Esto va más allá, es de vecinos, de ciudadanos, de salteños. Me parece que hay que usar el sentido común en estos casos, creo que Salto está deshecho, nosotros ahora en este momento tenemos una proclama para leer, escrita por los vecinos, por allegados a ahí…Necesitamos de todos ustedes para que la avenida Manuel Oribe principalmente, que está sumamente desastrosa ese suelo…Porque hoy están tapando los pozos con arena como lo vienen haciendo los Jornales Solidarios que, en realidad los tapan con un material que llueve y queda peor, porque ni siquiera es la Intendencia de Salto. Necesitamos del apoyo de ustedes para que estén acá, los vamos a convocar de nuevo, necesitamos hablar con la autoridades de la Intendencia, con Chiriff, que debe tener unas 14 o 15 llamadas, a quien le toca hacer la lamentable Intendencia que está haciendo, porque la verdad que es así. Yo creo que todos conocen el extremo este de la ciudad, el proyecto El Volcán, el barrio Martínez Méndez, el Andresito, y el que no conoce le comento que hace 9 años atrás vivían 13.000 personas, y hoy viven alrededor de 22.000 personas de ese lado, así que en 9 años ha duplicado prácticamente su volumen en todo…Y ha colapsado todo, no solamente los centros educativos, los centros de salud, sino que también las avenidas y creo que para eso hay que estar preparado. Para ser Intendente hay que estar preparado, no es agarrar las cosas y decir: Yo voy a ser el Intendente de Salto y voy a improvisar con la gente y los voy a abandonar tres años antes. Yo creo que acá está el claro ejemplo que el Intendente no se presenta y se va a presentar creo que mañana o pasado porque anda de campaña por todo el Uruguay. Nosotros necesitamos de todos y ante todo no politizar esto, pero sí que le caiga a quien le tiene que caer las cosas, y me parece que esta vez es a él a quien le tienen que caer las cosas, ni siquiera a Chiriff, que es quien se come este garrón hoy. Pero necesitamos que algún representante departamental venga y nos dé una explicación de cómo va a continuar esto”.

LA PROCLAMA

“Vecinos y vecinas de Salto, nos hemos reunido hoy para pedirle al señor intendente que cumpla con lo que la Constitución y las leyes le dicen. Queremos que arregle las calles, porque Salto está en emergencia vial desde hace tiempo. No venimos por partidismo ni a hacer política, sino que queremos soluciones porque se están muriendo los salteños por causa del estado de las calles.

Lamentablemente, tenemos que decirle que no es tan difícil como lo hicieron minutos después de los hechos tristes y penosos que nos duelen a todos. Nadie piensa ni pregunta de qué partido era la víctima de 49 años que venía a trabajar y que, por culpa de un pozo, dejó su vida en la Avenida Manuel Oribe. Venimos porque nos duele, tenemos familias, hijos, hermanos, vecinos, y no queremos que sucedan más estas cosas.

Estas sí son muertes evitables, como tantas otras, señor intendente. Hace años, los vecinos de Avda. Seregni le piden que arregle la alcantarilla antes del motel, ahí donde otra joven mujer perdió su vida una madrugada porque la enchorrada la arrastró. No se debe permitir más la inacción de un gobierno ausente donde tiene que estar presente. Usted es el responsable del estado de las calles en el departamento, estamos en emergencia vial.

Nuestra propuesta es que convoque de forma urgente al Sistema Nacional de Emergencias y plantee la realidad: debido al estado de las calles, se están muriendo los salteños. Ahí todos vamos a apoyarlo. No podemos permitir más muertes evitables, señor intendente. No era difícil, diez minutos después del fallecimiento de la joven empleada de comercio, taparon el bache o pozo, o sea, la causa del accidente que terminó con la vida de una salteña. Pudimos ser cualquiera de nosotros, intendente. Le tocó a ella, y la impotencia e indignación que se podía haber evitado, su inacción y su falta de gestión son las grandes responsables.

Es por eso que estamos acá movilizados por intereses superiores a los políticos partidarios, queremos que se ponga a trabajar y deje de dar tantas vueltas. No podemos permitir ni una muerte más por causa del mal estado de las calles de los barrios del centro. Esta es nuestra petición: pida ayuda, demuestre humildad, así como pidió para otras obras que hace años que no se podían hacer. Acá hay una muerte, y póngale el título que quiera, una muerte que se podía haber evitado. Hasta ahora nos duele. Todos dejamos nuestras actividades, deje la política por un rato y póngase las pilas, señor Andrés Lima. Salto no aguanta más, defienda la vida del contribuyente, el que le paga 500 mil pesos todos los meses y a los cientos de coordinadores. ¿Qué le devuelve a Salto? Muchas gracias”.

