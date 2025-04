Luis «Tití» Leguísamo en Cerro: él es aquel…

Un gol en el primer tiempo y otro gol en el segundo, en este segundo caso cuando el partido convivía con el empate.

El tiro libre llegó y Leguísamo ejecutó.

Fue el 2 a 1 a cuenta del equipo albiceleste frente a El Tanque, para que el equipo de Michael Vidiella elevara su registro en la tabla general de la Divisional B.

El primer doble registro del «Tití» con la camiseta albiceleste en el pecho.

El que fue Campeón del Interior por ejemplo en el 2020 con la selección de mayores de Salto.

El que fue Campeón Salteño con Nacional en el 2015.

Vidiella no le pone dudas a la influencia de Luis Alfredo Leguísamo, «porque la tiene que tener, desde el momento que lo vemos bien en lo físico y eso en un jugador como él, importa demasiado. Y a la calidad jugando, la tiene como siempre.»

Cerro viene de la «C» y aunque con modestia por ahora, no deja de hilvanar una ilusión vigente.

«¿No vieron las patadas que le pagaron a Mateo Dávila?»

«No puedo creer lo que leí en EL PUEBLO, desde el momento que lo calificaron con un ‘Muy bien’ al árbitro Robert Ledesma.»

El hombre de Progreso, con años en calidad de hincha y colaborador de primera línea de fuego, se comunicó con esta redacción y planteó el polo opuesto.

A renglón seguido no se guardó la pregunta:

«¿No vieron las patadas que le pegaron a Mateo Dávila?»

Y prolongó la secuencia reflexiva:

«Porque a Mateo no dejaron de pegarle y nunca defendió al jugador. En Salto no tenemos a muchos habilidosos jugando. Y a los pocos que tenemos no los defienden.»

Es verdad que el número 10 de Progreso en la espalda supo de infracciones sistemáticas.

Pero el «Muy bien» a Ledesma pasa por el todo y no por lo individual, si es que en este caso se alude a un jugador como Mateo Dávila.

Queda en claro además que en fútbol, las verdades nunca son absolutas.

La quiebra anímica de Dublín Central

Quienes en Dublín Central suelen acudir a la estadística, sostienen a rajatabla que «es el peor comienzo de varios a esta parte».

Es verdad que la tabla de posiciones no oculta la realidad:

De 12 puntos jugados, el equipo de Gustavo Piegas (foto) rescató solamente un punto.

Es el único que permanece sin vencer al cabo de la cuarta fecha.

Con Fénix (3), el que perdió más partidos y plasma solamente un gol en 360 minutos de fútbol.

Para quienes son parte de la interna de Dublín Central, admiten que «la quiebra anímica es cosa concreta», pero además sacan al ruedo una siguiente situación de hecho:

«No tenemos quienes definan. A veces se elabora más o menos bien, pero eficacia ofensiva no tenemos por ningún lado.»

En la próxima fecha, Dublín Central con Peñarol.

¿Chance de reacción o continuidad en cuanto a sequía de puntos en la tabla?

Cerro y Progreso con Parque – Almagro: ¿Dickinson sí o sí?

Hoy martes, para que la Divisional C resuelva los escenarios correspondientes a la quinta fecha de la primera rueda.

Los encuentros incluyen:

Parque Solari vs Almagro

vs Fénix vs Chaná

vs Saladero vs El Tanque

vs Cerro vs Progreso

vs Dublín Central vs Peñarol

vs Palomar vs Deportivo Artigas

Un partido central: Cerro y Progreso.

Pero además le pisan los talones en materia de trascendencia, Parque Solari vs Almagro.

La opción de par en par para que los dos se jueguen en el Parque Dickinson.

En el caso de Cerro y Progreso, clave el estadio, por la separación de hinchadas, que implica seguridad del espectáculo.

Para quienes asciendan, Saladero será local en su cancha y Deportivo Artigas sale de su escenario para enfrentar a Palomar.

Si de invictos se trata, Almagro es el único en la Divisional B.

Dos ganados y dos empatados.

Progreso con tres partidos, el que más ganó.