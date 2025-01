Lucía Sicilia y Edgardo Lequini, una pareja salteña sobre ruedas

Lucía Sicilia y Edgardo Lequini no solo han ganado en su tierra, también lo han hecho en campeonatos de departamentos vecinos como el de Paysandú, el Concordiense en la vecina orilla y el regional como el Fronterón. Juntos suman seis campeonatos ganados en 2024: Casa de los Deportes de Salto, Copa Parque Civelli de Paysandú, Campeonato Fronterón y Campeonato Concordiense en Entre Ríos.

A continuación se detallan los resultados de cada fecha, las motivaciones, los obstáculos superados y cómo lograron quedarse con los campeonatos en sus respectivas categorías: Edgardo Lequini en Master C y Lucía Sicilia en Damas Master.

Edgardo Lequini

Competencia Categoría 1° Fecha 2° Fecha 3° Fecha 4° Fecha 5° Fecha 6° Fecha 7° Fecha 9° Fecha 10° Fecha Campeonato Casa de los Deportes – Salto Master C 2° puesto 1° puesto 2° puesto 1° puesto 4° puesto Copa Parque Civelli – Paysandú Master C 2° puesto 1° puesto 2° puesto 2° puesto Campeonato Concordiense – Concordia, Entre Ríos Varón C2 55/59 2° puesto 1° puesto 1° puesto 3° puesto Campeonato Fronterón Master C 8° puesto 6° puesto 9° puesto 6° puesto

Lucía Sicilia

Competencia Categoría 1° Fecha 2° Fecha 3° Fecha 4° Fecha 5° Fecha 6° Fecha 7° Fecha 9° Fecha 10° Fecha Campeonato Casa de los Deportes – Salto Damas Master 3° puesto 3° puesto 4° puesto 1° puesto 1° puesto Copa Parque Civelli – Paysandú Damas B 1° puesto 1° puesto 1° puesto 1° puesto Campeonato Fronterón Damas Master B 2° puesto 1° puesto 2° puesto 2° puesto 2° puesto 1° puesto 1° puesto 1° puesto 2° puesto Campeonato Concordiense – Concordia, Entre Ríos Mujer 40/49 3° puesto 2° puesto 1° puesto 2° puesto

Lucía Sicilia:

“Un día por allá por febrero, Nicolás Parodi, nuestro genio mecánico, me mandó una foto de la que ahora es mi bici y me enamoré de ella. Eso me hizo engancharme y soñar con poder adquirirla y volver a correr”.

“Hablé con mi entrenador Agustín Margalef y bueno, ahí empezamos a soñar con preparar el Fronterón. Después los otros eran para apoyar y sumar mujeres al montón. Y tuve la oportunidad de continuarlos en todas sus fechas”.