Lucía Minutti : no hay desarrollo si la gente no se desarrolla

Presentación de candidatura y alianzas políticas

Con la presencia del Senador Carlos Camy y el dirigente local Gustavo Lapaz por Alianza Nacional y el Senador Sebastián Da Silva por Espacio 40 , Lucía Minutti realizó el lanzamiento de su candidatura a la diputación por Salto , bajo Alianza País.

Dentro de sus aspiraciones como eventual diputada, se propone trabajar por temas indispensables para Salto como inversiones para generación de puestos de trabajo y salud.

Mediante un acuerdo político se dio nacimiento a Alianza País, congregando a Espacio 40 que lidera el senador Javier García y el senador Sebastián Da Silva, el Plan País que lidera el diputado Álvaro Dastugue, Mejor País que encabeza Sergio Botana y el Intendente de Maldonado, el ingeniero Enrique Antía, Alianza Nacional y hace horas se sumó una lista de Canelones liderada por el ex presidente y actual Diputado, ex presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar.

“Nosotros vamos a realizar el lanzamiento de la candidatura a la diputación de la lista número 40, en conjunto con las agrupaciones de Plan País y Alianza Nacional que hoy conformamos Alianza País “, señaló Minutti. Este anuncio marca el inicio de una campaña política con el objetivo de alcanzar la diputación en las elecciones del 27 de octubre.

Un Proyecto de Coordinación Política

“Esto es un acuerdo de grupos y un acuerdo político en el cual también nos pusimos de acuerdo en todos esos ejes en los cuales nosotros vamos a trabajar.” La candidatura se enmarca en un esfuerzo colaborativo con el objetivo de promover un país en desarrollo bajo el gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional. La propuesta incluye la articulación y gestión de políticas públicas que se diseñan en Montevideo pero que deben ser adaptadas a las necesidades locales.

“A nadie escapa que todo lo que sucede en este país y que es el Parlamento Nacional, en donde se pone el foco en lo que son determinadas políticas. Para nosotros un diputado no es únicamente una persona que ocupa una banca, sino que debe ser articulador y gestor para que esas políticas se puedan llevar adelante en el territorio” afirmó.

Para Lucía Minutti la diputación debe cumplir ese rol de articulador con las políticas públicas y en el diseño de las políticas públicas ” para que puedan aterrizar de la mejor manera, porque a veces no es cuestión de cantidad de recursos, el tema es cómo esos recursos efectivamente llegan a lo que nosotros queremos y desencadenan las reacciones positivas en lo que es el desarrollo, desde las políticas de infancia, las políticas de adolescencia, las políticas de seguridad, las políticas de seguridad, las políticas de infraestructura y las políticas de inversiones, para que lleguen a todos porque no hay desarrollo si la gente no se desarrolla”

Desafíos en la Atención de la Salud

EL PUEBLO consultó a la candidata a la diputación sobre su visión de los servicios de salud, dado su desempeño en esta área.

En relación a Salud Pública señaló que si bien se ha logrado avances, hay temas que no pueden esperar como un nuevo hospital y un servicio de SAME.

“En el área de la salud pública, tanto la estructura de segundo y tercer nivel de atención, representada en el Hospital Salto, como el primer nivel de atención, necesita ampliación para una mejor atención. A pesar de los avances, como la incorporación de cuidados paliativos pediátricos y el desarrollo de casas del desarrollo para niños con dificultades de aprendizaje, se requieren más recursos y personal. El Hospital Salto y los centros de atención primaria están enfrentando una demanda creciente que supera su capacidad actual.”

Destacó que hoy existe un equipo de cuidados paliativos pediátricos que tiene dos pediatras, una enfermera y un psicólogo. “Este equipo ha mejorado significativamente la calidad de vida de las familias que antes debían viajar a Montevideo. Además, las Casas de Desarrollo ofrecen apoyo a niños con dificultades de aprendizaje, quienes no tienen acceso a prestaciones del BPS debido a la informalidad laboral de sus padres.”

Agregó que “necesitamos más en cuanto a vehículos, cargos, y personal para atender la multiplicidad de ofertas.” El volumen de usuarios en Salto ha aumentado, y la única puerta de emergencia del ASSE enfrenta una alta demanda. Es esencial mejorar la infraestructura y aumentar los recursos para poder gestionar eficazmente la atención en salud y otras áreas de necesidad, afirmó Minutti.

Potencial de Desarrollo en Salto y Necesidad de Inversiones

“Salto está muy rezagado en cuestión de inversiones, a pesar de tener un gran potencial de desarrollo.”

La región cuenta con infraestructura y recursos culturales, pero los índices de desarrollo humano siguen siendo bajos, informó. Se destacó la importancia de abrir la Central Hortícola del Norte, que podría impulsar el desarrollo económico y generar empleo local. Las inversiones deben ir acompañadas de planes de capacitación para asegurar que la mano de obra local pueda ocupar los nuevos puestos de trabajo, fueron las reflexiones de la candidata a la diputación.

Tanto Sebastián Da Silva como Carlos Camy destacaron el perfil de Lucía Minutti como el mejor para impulsar desde el parlamento los cambios necesarios para el desarrollo del departamento.