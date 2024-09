Los uruguayos siempre discutiremos todo, pareciera que viene impreso en nuestro ADN. El último debate ha llegado de la mano de un delegado de Peñarol que acaba de plantear que Luis Suárez hoy sería el suplente de Fernando Morena, porque fue “el mejor 9 uruguayo”.

Soy hincha de Peñarol desde que nací, y para mí el mejor jugador de la historia carbonera que vi jugar fue Fernando Morena. Eso no me impide reconocer que Luis Suárez no es solo ídolo de los hinchas de su cuadro sino de todos los uruguayos porque también nos ha dado grandes alegrías y ha sido uno de los jugadores que formaron parte de una selección dirigida por el Maestro Oscar Washington Tabárez que hizo historia en el Mundial de Sudáfrica en 2010, que nos sacó Campeón de América al año siguiente y que además nos ha hecho emocionar por su esfuerzo, sacrificio y entrega al deporte que le ha dado todo, incluso una familia, como el propio Lucho ha contado.

Pero además, estadísticas mediante, es el hombre récord de nuestra selección de fútbol. Difícil será encontrar a un jugador que llegue a igualar la cantidad de partidos jugados en la selección, mucho menos, que lo alcance a igualar en la cantidad de goles convertidos por la Celeste. Los pesimistas pueden decir que esa generación de notables jugadores solo alcanzó un título en 2011. Es verdad, pero la alegría y el volver a creer no pasa solo por títulos, porque no se trata solo de ganar, sino de la alegría de verlos jugar. Así que gracias por todo Lucho, te has ganado el cariño del pueblo.