¡Los viejitos, «ceibalean!

«¿Pueden sacarla en la edición del domingo?» (Desde integrantes de Ceibal Master a EL PUEBLO). La respuesta de EL PUEBLO: «sale el domingo».

Y esta es la foto remitida, «para que el recuerdo en el diario no nos falte». Por lo tanto, el cumplimiento con la solicitud. Aquí está Ceibal. Este es el primer Campeón de la Asociación Salteña de Fútbol Máster, habilitado para mayores de 55 años. Este año, con la presidencia de Néstor Echagüe, la nueva Liga nació y pretende ganar espacios. Fue la primera edición, con la suma de 8 equipos y el dominio de Ceibal, que fue puntual. Hizo de la victoria una costumbre sin más vuelta y la copa levantada, un acto de justicia. El hecho es que Ceibal es protagonista consecuente en las tres Ligas: Sénior, Súper Sénior y ahora Máster, más allá del fútbol Femenino en más de una categoría. «Ceibalando» y venciendo. Eso es Ceibal. La consagración no deja de golpear la puerta…

«Rompimos el maleficio»

Desde Montevideo donde está radicado desde hace décadas, HÉCTOR EDUARDO BRUN rescató el hecho que hace a la estadística, «porque 43 años atrás rompimos un maleficio de 25 años con Universitario«. No le faltó razón al inolvidable lateral por izquierda. Es que fue así nomás, con aquel equipo orientado por el Mayor José Vigo. Universitario se transformaba en Campeón Salteño, naciendo en Italo Supparo desde el arco, mientras no faltaron piezas medulares, asociadas a la condición de líderes, como en los casos de José Luis «Pepe» de los Santos, Mario Luis Medicci y Carlos Alberto «Pardo» Da Rosa, mientras en ataque, huella de clase y gol con Carlos Ismael «Corcho» Roux, Ramón Osvaldo de Mattos y Ramón Rocha. Universitario, el de aquella liguilla de 1981 y finalmente, sorbo a la copa. Es verdad que rompió el maleficio. Es verdad que han pasado 43 años. Y es verdad que la historia no se olvida. Y no olvidará. –ELEAZAR JOSÉ SILVA–

- espacio publicitario -

El «Súper domingo»….

Habrá que aguardar si finalmente el tiempo se suma a la propuesta de la Liga de Fútbol Súper Sénior, que pactó para hoy domingo en la mañana, la décima fecha de la segunda rueda. Desde EL PUEBLO, el pasar revista a los partidos y canchas, más los árbitros centrales, a manera de palpitación. Fútbol con todo el condimento. No es para menos.

Liga Salteña Futbol Super Senior – Programa de Partidos

Divisional «A» – Campeonato Salteño «Hermes Pereira»

Décima Fecha – Segunda Rueda – Domingo 03/11/2024

Cancha Hora Locatario Visitante Árbitro Isla Bonita 10:00 Unión Don Atilio Remeros B Santos Galli Santa Maria 10:00 La Cafetera San Isidro A Miguel Biassini Peñarol 10:00 Peñarol Ceibal Sergio Rivero Complejo VJ 10:00 La República Círculo Policial Julio Andrade Dublin Central 10:00 Santos Racing José Luis de Freitas Independiente 10:00 La Tablada Sur Sportivo Garibaldi Angelo Martínez

Divisional «B» – Campeonato Salteño

Décima Fecha – Segunda Rueda «Alejandro Acuña» – Domingo 03/11/2024

Cancha Hora Locatario Visitante Árbitro Paso del Bote 11:00 River Plate Parque Solari Carlos Lopez Deportivo Retiro 11:00 Baskos 33 Treinta y Tres Luis Bennett Ferro Carril 11:00 Ferro Carril Ferro Carril Nicolás Baratta Tigre Frente a Sede 10:00 San Eugenio Saladero Fernando Samit Don Bosco 10:00 Libertad Fenix John Guglielmo Dayman II 10:00 Santa Rosa San Isidro B Danilo Urruti

Divisional «C» – Campeonato Salteño «Carlos Silveira»

Novena Fecha – Segunda Rueda «Carlos Gomez» – Domingo 03/11/2024

Cancha Hora Locatario Visitante Árbitro Deportivo Retiro 09:30 Deportivo Retiro Remeros Carlos Rodriguez Salto Nuevo 10:00 Salto Nuevo Almagro Julio Sosa Vaimaca 10:00 Vaimaca Ceibal B Cristian Sosa Unión Ferroviaria 10:00 Ingland Peñarol B David Argain Paso del Bote 09:30 Paso del Bote Almagro

Nota: Los partidos son sin tolerancia, a excepción de los que juegue Sportivo Garibaldi.