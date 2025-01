Período de pases interclubes en la L.S.de F.

Los pases interclubes se realizan en el período de pases de la Liga Salteña de Fútbol. Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases con visto bueno. No estarán comprendidos dentro de este cupo aquellos jugadores que fueren nacidos del 01/01/2006 en adelante (Sub 18).

Tampoco se deberán contabilizar dentro de ese cupo los pases en «Préstamo» (Art. 20º del Reglamento de L.S.de F.), los que se suman a los cinco pases establecidos más arriba. (Total: 5 definitivos más 3 en «Préstamo mayores de 18 años» = 8 pases).

Pases intersectorial dentro del departamento (a través de O.F.I.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 3 (tres) pases. No estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/2004 en adelante), a los que no se les establece cupo.

Pases intersectorial interdepartamentales (a través de O.F.I.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases. No estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/2004 en adelante), a los que no se les establece cupo.

Pases Interior-Capital (A.U.F – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 3 pases por temporada. No entran dentro del cupo aquellos jugadores que retornen al club de origen y quienes sean nacidos del 01/01/2004 en adelante.

Pases internacionales (F.I.F.A. – A.U.F. – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 1 pase por temporada. No entran dentro del cupo los jugadores nacidos del 01/01/2004 en adelante.

Pases para clubes que participan en torneos de OFI

Una vez que hubieren completado los cupos dispuestos en los puntos anteriores, podrán ampliar igualmente estos cupos, pero estos jugadores quedarán habilitados únicamente para el torneo de O.F.I..

Se recuerda que los pases del fútbol femenino no son acumulables a los pases del fútbol masculino, siendo independiente la acumulación de pases a efectos de los cupos que se establezcan.

Eduardo Vargas: la bolilla que faltaba

La búsqueda de Nacional del centrodelantero extranjero que tanto anhelaba Martín Lasarte llegó a su fin este martes, cuando quedó acordada la llegada de Eduardo Vargas, hoy titular en la selección de Chile y con pasado en clubes de su país, Italia, Brasil, España, Inglaterra, Alemania y México.

El atacante de 35 años hizo formativas en Universidad Católica y Palestino, pero no pudo continuar porque quedaban lejos de su casa, en la comuna de Renca. Pasó por un reality show de fútbol 7, que en agosto de 2005 reunió a 32 jóvenes promesas de distintos colegios de Santiago, lo que llamó la atención de muchos cazatalentos. Vargas quedó seleccionado y estuvo entre los finalistas.

Si bien no ganó, hizo mejor carrera que el vencedor de aquel programa que salió por Fox Sports, Nelson Saavedra, un defensor que se retiró jugando en República Dominicana en 2021 tras haber pasado por varios clubes de su país. Vargas tuvo un pasaje poco fructífero en Brasil y nunca llegó a la selección.

Para los que vayan al Centenario

En las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol se realizó el sorteo de la final de la Supercopa Uruguaya 2025, que se jugará el próximo domingo a las 20:30 horas en el Estadio Centenario entre Nacional y Peñarol.

Además, se establecieron los precios de las localidades para el duelo. El sorteo realizado por la Mesa Ejecutiva lo ganaron los tricolores, que serán locales a efectos administrativos y ocuparán el vestuario y banco de suplentes cercano a la tribuna Ámsterdam.

Ninguno de los equipos presentó una solicitud para modificar lo que está establecido en caso de empate, por lo que si se igualan habrá un alargue con dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán el título mediante tiros penales.

Las entradas comenzaron a venderse este miércoles a las 16 horas con exclusividad para socios, y el jueves se extenderá a todo público con los siguientes precios:

Tribuna Precio Socios Precio Generales Amsterdam $220 $400 Colombes $220 $400 Olímpica $600 $900 América $850 $1150

Liga Uruguaya de Básquetbol

Dos partidos pendientes de la Liga Uruguaya de Básquetbol se disputaron y por primera vez desde que empezó la temporada se puede leer la tabla de posiciones con la misma cantidad de encuentros disputados por todos los clubes.

Por la fecha 11, Malvín se impuso a Urunday Universitario 97-89 como local, dentro de un trámite parejo que lo tuvo siempre arriba con ventajas cortas. Por la 13ª etapa, Biguá derrotó a Welcome 87-82 a domicilio y sufriendo hasta el final.

En la tabla: