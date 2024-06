“Los minutos que sean,… pero aprovecharlos”

Cuando el partido se volvió cuesta arriba. Cuando Uruguay de Bella Unión supo de aceleraciones. Cuando se atrevió y propuso.

Después de todo, a Uruguay tampoco le faltaron argumentos, desde una actitud futbolísticamente sin ceguera.

Vio el horizonte.

Y fue a buscar.

En ese segundo tiempo en que Alejandro Torrens decidió el ingreso de NICOLÁS ARBIZA. Llegaría su primer gol. Después el segundo. Y al cabo, el Nacional que encontró la receta justa. A la medida de la circunstancia.

Ese tiempo que el “Nico” no archiva.

***************

“No digo lo que no es. Si uno entra en determinado momento y pasa a ser jugador de mitad de cancha hacia arriba, el arco no está lejos y buscar la definición es lo que uno pretende. Cuando pasan cosas como estas, uno siente que los minutos sean pocos o muchos, pero hay que aprovecharlos. Se bien lo que tiene Nacional en los metros finales, y la clase de jugadores que no faltan. No es fácil ganarse un lugar en el equipo, cuando la calidad existe”.

Las dos resoluciones de Nicolás Arbiza. En cada caso, los ojos al cielo y el tributo para Bruno Moreira Cáceres, “Cochón” para los amigos de Bella Unión; “Picante”, en la ocurrente denominación en Bella Vista de Paysandú.

En los dos goles, más que nunca, el pensamiento desembocó en el amigo malogrado.

La sensibilidad humana no pide para entrar y también juega desde ese latir que no se oculta….

“Con él fuimos amigos. Compartimos el año en San Eugenio de Salto, cuando Lisandro Rossi me habló y vine. Nos dolió lo que pasó. Y uno no olvida. Fueron mis primeros goles después de una muerte tan injusta. Por eso, los dos goles fueron para él”.

La tarde luminosa del Nacional clasificado, más ese desnivel de Nicolás ingresando desde el banco, “porque de algo tampoco tengo dudas: que más que equipo, hay plantel para la respuesta. Hace años que Nacional no es Campeón Salteño, pero lo de buscar el ascenso a la “A” a nivel de OFI, también es un fin en sí mismo. A ese fin es el que vamos”.

*************

….y entonces Nicolás Arbiza volvió a ser.

El mismo que llegó al Universitario de Ramón Walter Rivas en el 2014, “porque Ramón me pidió y compartí un tiempo que no olvido. Pero ahora es Nacional y este compromiso. Sabemos cual es y sabemos lo que es posible”.