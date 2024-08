Los Juegos Olímpicos son como Piringo, se casan los domingos

Los ecos de los Juegos Olímpicos de París 2024 se van apagando, al tiempo que el fuego de las polémicas se van encendiendo en el viejo club de Bochas “El Arrime”, clásico rival de “Ahí va la bocha señores”.

La mayoría de los parroquianos, acodado al viejo mostrador de la cantina del club, defendía a capa y espada la digna participación de los uruguayos en la justa deportiva mundial, y una minoría, un tanto alentada por el jugo de parra, sostenía que estábamos muy lejos de las medallas, el podium, y las fotos que recorren el mundo,con laureles y mieles de las victorias….

Algo despatarrado y con un te con hielo triple sobre la rústica y despintada mesa metalizada de Urreta, Florencio Zanelli, estanciero obligado, ya que heredó un campo de su abuelo y otro de su padre, unas veinte mil cuadras,por el camino Tiscornia que sale a la Ruta 26, cerquita de Paso del Parque. Tiscornia le decían al camino, unos pocos, los que vieron caer aquel ciclista una mañana, más de diez veces, en una Doble Paso del Parque del Daymán a comienzos de este nuevo siglo.

Zanelli, dijo algo angustiado, en un tono de reproche, “hace cuatro Olimpíadas que vengo proponiendo lo mismo y no me dan la que pica”. -Tomó un trago largo y agregó. – Ustedes saben muy bien que hablé con políticos de todos los pelos,con intendentes, con Alcaldes, con ediles,Concejales, diputados, senadores y hasta con el mismisimo Presidente en ejercicio, ¿se acuerdan aquel domingo en que quedó como Presidente de la República, toda una tarde, Alberto Couriel?, bueno yo lo llamé y le hice mi planteo, que le gustó, lo sé porque me lo dijo,”mañana veo, si estoy acá, se lo paso a los de Deportes y también a los de Viviendas….Y no estuvo, se fue el mismo domingo de la Presidencia, y yo me quedé rumiando como un toro solitario en la pradera. Pero mi propuesta es válida, sigue de pie y se confirma con los resultados de nuestros atletas en París 2024.

– Mirá Florencio, yo casi no miré Los Juegos, por el trabajo, leí los resultados y no me gustaron para nada. Ya de pique cuando en la Inauguración vi en medio del río venir a uno de los jinetes del apocalipsis, me santigüe y le dije a la vieja, “si de tardecita vas a la misa, pedile un poquito de agua bendita al cura pa pasarle al televisor, a ver si le pasa algo todavía, y ya de paso limpiamos la casa.- Dijo Don Alberico, a lo que saltó Paul, el arquitecto, siempre atento para enmendar errores y/o datos falsos y le puso los puntos sobre las ies y otras letras…

– “El antiguo pueblo celta de los parisii denominó el río como “Sequana”, el nombre de su diosa del agua. De la palabra Sequana se fue modelando con el tiempo el nombre del río Sena. En la Inauguración de los Juegos Olímpicos la diosa Sequana cabalgó sobre el río una vez más, como símbolo de la permanencia, sin importar el paso del tiempo…No era ningún jinete bíblico.

– Bien lo tuyo, arquitecto!!, exclamó el Tony, en un tono elogioso, como rindiéndose a la sabiduría de ese hombre tan compañero del club y de tantos conocimientos. El nombrado se escondió detrás de un trago de agua mineral, como para pasar desapercibido, pero otro misil cayó a su lado y tuvo que responder…

– Si, pero también se metieron con los cristianos al remedar La Última Cena, hubo un lío bárbaro, y eso, no me lo podés negar arquitecto…

– Es larga la explicación, pero, te digo que no se trata de La Última Cena…

– A, no? y porque se alborotaron las iglesias y los cristianos de París, eh?

– Hace más de 400 años,en Holanda (hoy Países Bajos), en pleno período Barroco, Van Bijlert pintó “El festín de los dioses”, una escena de la mitología griega que representa a los dioses del Olimpo sentados a la mesa, con Apolo en el medio, y delante de la mesa, tirado, seguramente borracho, Dionisio, el dios de la uva, el vino, y la borrachera de los festejos. Saltó el escándalo por una confusión, en base a “un golpe de vista”. No se trata de La Última Cena de Jesucristo, no está Jesús ni hay ningún apóstol. La obra de Leonardo Da Vinci no es la única pintura de la historia del arte que representa personajes en una mesa larga. Lo representado en los Juegos Olímpicos 2024 refieren a los dioses del Olímpo, a eso hizo referencia, nada tiene que ver con el cristianismo”, dijo Paúl el Arquitecto, y sentenció, “que esta indignación en falso sirva de ahora en adelante para recordar a Van Biljert….”.

Esta vez el Tony no dijo nada, fue, le palmeó los hombros, le besó una mejilla, y mirando a todos señaló:”Si yo fuera dirigente, lo nombro socio honorario y secretario vitalicio de Cultura del club… El tony se da vuelta, lo mira al arquitecto y larga su contundente frase…

– Bien poquito sabés!!!!

.- Esta bien, yo no pongo en tela de juicio el argumento del arquitecto, pero voy a lo otro, todo lindo, palpitante la presencia uruguaya, pero, para nosotros, los familiares, los amigos, los que amamos el deporte, por amor nomás, ni olor a medallas, nos sacaban de los Juegos de buenas a primeras, así no se puede ir..

-Todo es cuestión de medida, el judoca nuestro nomás, el primer rival que le cae en el sorteo es un japonés, los inventores del Judo, juntá los monitos y venite, qué chance vas a tener..?.”.

– Si, pero el ciclista?, a los 55 llegó, los otros ya iban por la segunda botella de champagne y el tipo que recien cruza la meta- Seis horas sentado frente al televisor, cambié de yerba dos veces al mate, y el tipo refugiado en el pelotón, que para ubicarlo me limpiaba los lente a cada rato. Yo no le exijo que gane, pero que por lo menos ande ahí. Como pasa desde siempre en la Vuelta del Uruguay o en Rutas de América, viste que largan las etapas y un cardumen de ciclistas se luce, se escapan, los agarran, salen de nuevo, o se juntan con otros y los relatores se desviven, los resaltan, los elogian, los bautizan, y poco más que los proponen para canonizarlos por un rato, y cuando llega el final de la competencia ni figuran, pero fueron nombrados, los seguidores de sus pueblos quedan muy contentos, y hasta les hacen caravana si terminan la carrera, pero al ciclista nuestro no,nunca salió del último pelotón…

– Pero le ganó a 45 corredores, valorá eso, valorá el sacrificio del muchacho…

– En eso tenés razón, pero, una escapadita, por lo menos…

– Yo me extasié con los campos, los viñedos…

– Y yo con lo limpita y sanas que están las rutas y calles..

– Yo…bueno…decí que no soy político, porque si no para curar para siempre el deporte uruguayo, hago plazas de Deportes, pistas de atletismo, velódromos, en los 19 departamentos, competencias todo el año, que vuelvan los Juegos Estudiantiles, que las Intendencias bequen deportistas y que organicen competencia, ya te digo todo el año, y campeonatos nacionales…

– O peñaroles, ahí estoy con vos, pero, no hay plata, no se puede hacer eso, y las únicas medallas que podemos aspirar son si las compramos en las joyerías…

-Yo que sé, Cuba tiene menos plata que nosotros y es el país latinoamericanos que más medallas ganó- Tiene un luchador que ganó el oro en cinco olimpíadas seguidas, Mijain López, tuvo a Teofilo Stevenson el mejor boxeador olímpico de la historia, a Juantorena que ganó oro en 400 y 800 metros en una misma olímpiadas, a Sotomayor el mejor saltador olímpico de la historia y nosotros solo oro en el fútbol, la de plata de Wynant y el bronce de Cuerito Rodriguez, no seas malo….

– Y bueno, qué proponés entonces?

– Que le prestemos de una vez y para siempre, atención al deporte de verdad, no sólo para ganar medallas sino para que la juventud, y con el tiempo, la gente toda, sea más sana…

– Yo les propongo escuchar al loco Zanelli una vez más,como en olimpiadas anteriores, o cambiaste de idea Zane?

– Para nada. Gracias por lo de loco. Todos saben que tengo 20 mil cuadras de campos, que vivo bien, que no tengo problemas, y que nunca quise gastar plata en la política, mejor dicho, en los políticos, aunque los busqué, los llamé y les propuse mi loca idea…

– Plantéala de nuevo, hace 4 años que no la escucho y se me borró un poco…

-Mi propuesta es de crear una Villa Olímpica en mis campos, con todo, pistas, estadios, todo, todo, como dan mis campos a ambos lados del camino, quedarías una ciudad, con escuela y liceo, con todos los servicios….

– Cómo la poblás?

– Quienes vivirían?

– Becás atletas o…?

– Muy simple traigo a vivir familias extranjeras, jóvenes, con muchos hijos, por ejemplos 10 familias etiopies, 10 familias de Kenia, y ahí de ahí tengo a los mejores maratonistas, traigo jamaiquinos, los reyes de la velocidad, traigo chinos y japoneses, para las luchas, traigo norteamericanos para el básquetbol…

– Cómo los mantenés, porque no son solo los deportistas, están los padres y hermanos…?

– En esa Villa Olímpica creamos trabajo para los padres, que el Estado me ayude con los profe y con los servicios, becamos a los atletas, que a su vez tienen que estudiar, en fin…

– Es muy complicado.

– Si, las autoridades aparecen en la inauguración y después nunca más, salvo que gane alguno…

– Y las becas y demás quedarán archivada en los cajones y vos vas a tener que vender parte de tu campo para cumplir con promesas de otros…

– Si mejor lo dejamos así…

– A lo mejor en Los Ángeles 2028 alguien te escucha…

– Vos decís?

CAMACA.