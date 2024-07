Los hunde la complejidad económica: la Divisional “C” sin Florida y Paso del Bote

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El vacío directriz no es un tema menor a nivel de algunos clubes de la Liga Salteña de Fútbol. Ninguna de las tres divisionales se salva. Cada vez son menos “los hombres de buena voluntad”, que se imponen el objetivo de “dar una mano mientras se pueda”

Ahora la situación está planteada en dos direcciones concretas: las de Florida y Paso del Bote. Horas atrás, el encuentro se produjo en la Liga entre neutrales y representante de Florida, a los efectos de acordarse los pasos inmediatos. La complejidad económica es cosa real y en el caso de Florida, poco menos que imposible contemplar el presupuesto. La realidad no reconoce otras interpretaciones.

La novedad (si de alguna manera se la puede denominar), es que Paso del Bote también apunta a permanecer este año al margen de la Divisional y a nivel de los neutrales ya se tiene conocimiento de la postura “paseña”: solicitar para no jugar en esta temporada 2024, sin que ello implique su desafiliación de la Liga Salteña.

LA ASAMBLEA PARA RESOLVER

De acuerdo al propio apunte del presidente de la Divisional “C”, Deolindo Miquelarena a EL PUEBLO, será una asamblea extraordinaria la que fije posición respecto a las solicitudes de Florida y Paso del Bote: la de no jugar en este temporada 2024, sin que ello implique perder su afiliación a la Liga Salteña. En el caso de Florida, el presidente de la “C”, no escatimó aporte informativo, “teniendo en cuenta que no tiene deudas y está al día”.

Habrá que aguardar aspectos puntuales en torno a Paso del Bote, que prácticamente NO tiene Comisión Directiva integrada.