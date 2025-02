Los DT del mañana

Llegará ese tiempo de la imperdible ocasión.

En la edición de la víspera en EL PUEBLO, se presentó la información relativa a los cursos que se vienen, tanto a nivel de las Licencias C como B. El contacto que supone el Profesor Sergio Rechac a los efectos de toda la coordinación previa y, sobre todo, saber en qué medida es posible el registro de quienes pretenden sumarse al ciclo, cuyo inicio está previsto para el mes de marzo. La ocasión es imperdible, sobre todo porque las exigencias no faltan. No disponer de la Licencia correspondiente es anular la posibilidad de dirigir.

Además, está previsto que en abril comiencen los cursos de Licencia A y Licencia PRO, permitiendo así una capacitación integral y continua dentro del ámbito del fútbol.

Defensor y Plaza, los que mandan

La segunda fecha del Torneo Apertura se cerró con el 1-1 entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central, resultado que dejó a los carboneros en el pelotón de terceros con cuatro puntos y que le significó al Bolso sumar su primera unidad. Los líderes del certamen, con puntaje ideal y sin goles en contra, son Plaza Colonia y Defensor Sporting. El equipo patablanca venció a Wanderers 2-0 como local y el violeta se impuso a River Plate 1-0 a domicilio.

Cerro Largo goleó a Progreso 4-1 en Melo y llegó a cuatro unidades al igual que Liverpool, que derrotó a Miramar Misiones 2-1 en Belvedere. En la misma línea quedó Cerro tras ganarle a Racing 1-0 en el Parque Roberto, y City Torque, que igualó 0-0 con Boston River. Juventud y Danubio terminaron 2-2 en Las Piedras, en choque de equipos que quedaron con dos puntos. Los pedrenses están últimos en una tabla de promedios con muchos involucrados en la pelea por la permanencia.

La que viene

El próximo viernes, para el inicio de la tercera fecha en el Campeonato Apertura, Cerro y Wanderers serán locales. Mientras, Peñarol jugará el sábado y Nacional el domingo.

Viernes 14

Partido Estadio Hora Cerro–Plaza Colonia Estadio Luis Tróccoli 19 horas Wanderers–Liverpool Parque Viera 21:15 horas

Sábado 15

Partido Estadio Hora Danubio–Cerro Largo Estadio Mincheff de Lazaroff 17 horas Peñarol–Boston River Estadio Campeón del Siglo 19:30 horas Defensor Sporting–Racing Estadio Luis Franzini 21:45 horas

Domingo 16

Partido Estadio Hora City Torque–River Plate Estadio Centenario 9:45 horas Progreso–Nacional Parque Abraham Paladino (condicional) 17 horas Miramar Misiones–Juventud Parque Palermo 19:30 horas

Sergio Ramos, el de Monterrey…

“No vengo a pasear a México. Soy una persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas”, aseveró el jugador de 38 años en una rueda de prensa previa a su presentación con los Rayados de Monterrey.

Ramos, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010 y de Europa en 2008 y 2012, y cuatro veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, señaló: “El palmarés está ahí, pero yo vengo a aportar mi mejor versión. Mi gesto de venir desde tan lejos habla de mi compromiso y mi ambición. Quiero seguir ganando”.

Ramos dijo que ha tenido numerosas ofertas en los últimos ocho meses y que sólo la del Monterrey lo convenció porque le ofrece el equilibrio que necesita a estas alturas de su carrera.