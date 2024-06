Los DT de la “B”: ¿una trilogía para no discutir?

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, una manera de apuntar a los 11 mejores de la Divisional B, al término de la octava fecha. Implica decir: consumido el 50% del Torneo Acumulado, cuyo ganador avanzará a la “A”

11 titulares de ese equipo ideal y 11 jugadores de alternativa.

A su vez, una cuestión no es menos secundaria; se trata de los Directores Técnicos más salientes. Una manera de establecer el podio, cada uno de ellos como parte o consecuencia de su propia realidad. Cabe preguntarse si es una tricología para discutir, o simplemente para avalar,

De nombres, pero también de argumentos.

MAICON RODRÍGUEZ-

(Club Atlético Hindú)

Cuando se inició el torneo de la Divisional B, opiniones que confluyeron en una misma dirección: la chance que era posible de acreditarle a Hindú, a partir de una inteligente mezcla de juveniles y maduros. En este último caso, surgen los nombres de Cristian “Chavo” Rodríguez, Pablo Malinovski, Gastón Elgarte y Martín Suárez. Es concreto que a Maicon no le faltó certeza de conducción y su equipo fue describiendo una gráfica ascendente, hasta llegar a la punta y consolidarse. No podía faltar su nombre a la hora del juicio.

GUSTAVO PIEGAS-

(Dublín Central F.C)

Ganó en la primera fecha 4 a 2 a Tigre y días después, el primer coletazo adverso. Tigre reclamó los puntos y se los ganó. Llegaría el momento de una situación similar y a Dublín le volvieron a restar puntos. A pesar de esos pesares, Gustavo Piegas no bajó el efecto de su propuesta. Aguantó la estocada y de última, el vencer para evolucionar en la tabla. Dublín suma 10 puntos, 5 menos que el tercero (Chaná). El bravo combate de Gustavo Piegas desde el mando técnico, bien que admite esta valoración. Constante y creíble.

MARTÍN BARRETO

(Institución Atlética Sud América).

El DT de la IASA se afilia al fútbol “bien jugado”, pero no exento de pragmatismo. Barreto sabe lo que es la B y el imperativo de victoria, para que la escala se transforme en consecuencia. Sud América es puntero y buenamente es producto de una línea argumental que los jugadores parecen interpretar, aunque al equipo no le ha faltado intermitencia natural. El DT, le ha sacado jugo a Facundo Trinidad como razón clave, pero además el equipo luce equilibrado. Suele no desacomodarse. La prédica de Barreto, tiene demasiado que ver. Por eso, con justicia: uno de los mejores tres. Inapelablemente.