Los cuatro para la escena

El Tanque y Libertad: ¡eso que llaman partido clave!

Porque más allá de los restantes partidos que se juegan en el marco de la tercera fecha de la segunda rueda en la «A», un partido es esencial. Y capaz de resonar en función del resultado. Porque El Tanque está a mínimo puntaje de salvarse y quedarse en la «A» y si ello ocurre, inevitablemente se van Saladero y Salto Nuevo. Pero no hay que descartar a Libertad que tiene puntaje a favor para una búsqueda: la de ser uno de los mejores seis y quedarse con una casilla de cara a la liguilla final por el título. ¡Por eso, es un partido clave a todas luces!

Quemando las naves

- espacio publicitario -

No se trata de bajarle el perfil a los otros partidos, porque el Ferro del «Pato» Avellanal necesita de un urgente mejoramiento y asegurar el pasaje a la liguilla, mientras Jorge Noboa en Arsenal, sabe bien que la goleada frente a Gladiador resultó un tonificante a la medida. Universitario llega al complejo rojo, con la etiqueta de favorito, mientras Nacional asistente con chance superior frente a Saladero. Son los últimos nueve puntos. Al fin y al cabo, las razones no faltan. Desde la ilusión a las dudas y ese El Tanque-Libertad que impacta….de par en par.

Para Universitario, la ambición que lo seduce: resolver el Acumulado hoy y afrontar las dos fechas restantes, sin sofocón alguno. Una manera de manejar el plantel, racionalmente y llegar a la liguillas, con la más encendida potencialidad. Los 30 puntos rojos en la tabla. Allá arriba, bien en la cima…la cima es roja.

A LA CANCHA

Domingo 3 de noviembre. Tercera fecha de la segunda rueda. Divisional «A».

DICKINSON 18 hrs. El Tanque – Libertad. Árbitros: Robert Aguirre, Nicolás Castaño, Alexander Moreno.

20:15 hrs. Arsenal – F. Carril. Árbitros: Ruben Ferreira, César Loetti, Jonathan Guglielmone.

Parciales de Libertad y Arsenal ingresan a la tribuna España, de El Tanque y F. Carril a la Irazoqui.

UNIVERSITARIO 18 hrs. Universitario – Gladiador. Árbitros: Robert Ledesma, Ricardo González, Jhon Asencio.

20:15 hrs. Saladero – Nacional. Árbitros: Sebastián Hernández, Fernando López, Johan Ghelfi.

Parciales de Universitario y Saladero ingresan al sector oeste, de Gladiador y Nacional al sector norte.

Entre lo deportivo y lo económico.

¿Quién es el DT de la selección?

-Los neutrales son los que eligen. De años a esta parte, esa es la vía de resolución. La manera de determinar quién es el Director Técnico de la selección, con la mira puesta en la edición 2025 del Campeonato del Interior, con paso previo de los certámenes regionales. En el caso de Salto, como uno más en la Confederación del Litoral Norte.

En el 2024 con la orientación técnica de Franco Junior Aliberti, Salto accedió a esa conquista. Aliberti no se prolongará por razones personales, por lo que la interrogante se adhiere al tiempo que fluye, mientras cinco nombres se potencian:

Ramón Romero

Alejandro Irigoyen

Martín Barreto

Emilio Silva

Rony Guzmán Costa

En los casos de Héctor Alejandro Torrens (Nacional) y Luis Alberto Avellanal (Ferro Carril), todo apunta a que pueden convertirse en opción de continuidad en sus respectivos equipos, y teniendo en cuenta el compromiso del 2025, con sumas en el Campeonato del Interior. De todas maneras, no se trata de descartar nombres, porque desde los propios neutrales NO existe definición, mientras se va midiendo no sólo la cuestión deportiva en cada caso, sino también lo económico. Para los neutrales, lo deportivo y lo económico se dan la mano. Surge una asociación fácilmente admisible.

La semana que va naciendo puede esclarecer el futuro. Después de todo, el Campeonato del Interior, no está tan lejos en el tiempo. Es solo cosa de apelar al almanaque.