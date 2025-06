«Lo físico ayuda y en Nacional siempre es posible la respuesta»: «Machu»…¡mirá lo que sos!

- espacio publicitario -

-Suma cuatro goles en la Copa de OFI. Es el máximo goleador de un Nacional goleador. No por nada aquellos nueve a Estudiantil de Paysandú, que hoy influyen a cabalidad cuando se define el rol final de Nacional y Universitario en la tabla en la serie «A» de la Copa del Interior. Quién es primero y quién es segundo. Pero con MATÍAS MORALES, la realidad es concreta. Sabe de generosidad. Es abarcadora. El «Machu» decide en los metros finales. Responde desde el instinto de un ejecutor y en cada pique, en cada llegada, en cada estallido, dejará la huella de lo que implica su poder. Hay que verlo, para saber lo que es, en este Nacional del «Ale» Torrens. Hay que verlo, para saber lo que representa, cuando Nacional se hace protagonista de ataque. Hay que verlo, para comprobar el desarrollo de su potencia lanzada a plenitud letal. El «Machu» de Nacional, es este tiempo. El nuevo año con la tricolor al pecho. Con Morales no hay comedia. Es su realismo que decide. Ahí llega. Ahí va. Ese es.

ESTANDO AQUÍ….

«Hay un aspecto que no dejo de señalar. Estar radicado en Salto, juega a favor de un mejor entrenamiento. No es lo mismo entrenar solo en Paysandú, que aquí con los compañeros. Quiérase o no el compromiso se hace más ineludible. Uno siente que en la semana también tiene que responder, porque es el técnico que mira, el «profe» que determina y los compañeros que son parte de uno. No hay dudas que lo físico ayuda y en Nacional siempre es posible la respuesta».-Cuando en ese primer tiempo ante Universitario, del remate de Aranda, a las manos de Fleitas para rechazar y la aparición de Matías Morales. Frentazo del «Machu». Sin apelaciones. La verdad es una: el delantero que «huele a pelota en el área». Es el instinto descrito líneas arriba, por eso Morales y por eso Nacional. «Somos un plantel largo, es cosa concreta. Lo bueno es que existe honestidad para ganarse el puesto. Y digo esto porque lo que importa siempre es el equipo. El técnico no deja de repetirlo y nosotros estamos convencidos en la misma dirección. Ganarle a Universitario fue un paso importante, pero no deja de ser un paso más. Si cada paso es un avance hacia lo que pretendemos, es lo mejor que nos puede pasar. No queremos otra cosa. Queremos eso»

-Los cuatro goles de Matías. La incurable vocación por el gol. Antes en Paysandú. Ahora más que nunca también aquí. El aquí de Nacional. El aquí de Morales. El del área. El del gol. Solo es cuestión de calibrar….¡lo qué es!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«El hambre de gloria»

-La noche de Salto Nuevo, cuando la Comisión Directiva impulsó la primera secuencia en el ciclo que vendrá: la presentación en sociedad de los planteles Sub 15, Sub 18 y mayores, sumándose el muestrario de camisetas en cada caso. El lunes próximo será el inicio formal de la pretemporada, con el Profesor Fabián Paiva en el mando técnico. Mientras el presidente FEDERICO SUÁREZ, no se guardó el pensamiento que pretende abrir surco al futuro que llegará, «porque tendremos que descubrir el hambre de gloria a nivel de todos quienes somos parte del club. La mentalidad tiene que influir. Serán dos meses de preparación. Hay que llegar en condiciones y esas condiciones tienen relación con el compromiso de cada uno de los que tendremos que ser parte. No hay que ocultarse: hay que mostrar la mejor cara por el Salto Nuevo que nos reclama»

La pegada de Javier Quintero, un as de espada por el medio

–El año 2024, olvidable para JAVIER QUINTERO. El volante riverense debió permanecer al margen como consecuencia de la lesión primero y el post-operatorio después. Pero en este 2025, a manera de bien entendida revancha después de tantos meses al margen del fútbol. Su gradual inserción en la mecánica de los entrenamientos, y este fluir en qué Quintero vuelve a ganarse una plaza en la estructura titular del equipo en manos de Emilio Silva y Luis Alberto Avellanal. En la fecha que pasó, exquisitez de tiro libre frente a Arsenal, para el registro del único gol de Ferro Carril. Sagacidad en la pegada. Arte pleno y gol consumado.

En el 2023 cuando Ferro Carril fue Campeón Salteño, Javier Quintero fue nominado como EL MEJOR JUGADOR DEL AÑO. Es reconocer la legitimación de sus propiedades. Sin traiciones.Alimenta con su talento, la credibilidad general de Ferro Carril.

¿Vuelve a ser de los futbolistas más aptos del medio?: vuelve a serlo.