Llevar la política en la sangre , afrontar los desafíos con valor y la elección con alegría

Estas tres salteñas han transcurrido gran parte de su vida en el mundo político. Desde jóvenes incluso ocupando cargos de responsabilidad.

A pesar de las vicisitudes que han vivido y seguramente seguirán viviendo en su vida personal o de dirigencia o militancia, resuelven seguir adelante. Las impulsa la vocación de servicio , las impulsa el querer hacer, el querer dar respuestas.

Cecilia Eguiluz, fue Secretaria General de la Intendencia, fue Diputada y Senadora y hoy se postula nuevamente como candidata de Cabildo Abierto desde la agrupación Exodo; Lucía Minutti fue la primera directora de Juventud en la Intendencia de Salto , integra el equipo de dirección del Hospital de Salto y es actual candidata a diputada por el Partido Nacional en Espacio 40; María Eugenia Almirón ha sido asesora de intendencias de la región , integrante del directorio de la CARU y candidata a diputada por la lista 71 del Partido Nacional.

Así se manifestaban al emitir sus votos por las elecciones internas.

Cecilia Eguiluz, soy muy competitiva y quiero ganar

“Yo tengo una agrupación que es nueva dentro de Cabildo Abierto, que es Éxodo, y por lo tanto para nosotros es nuestro primer desafío electoral. Así que había mucha ansiedad en el grupo, tenemos un grupo maravilloso de gente trabajando en todos lados, realmente es conmovedor ver el esfuerzo que estamos haciendo y que una agrupación chica pueda tener estructura en todos lados, la verdad que fue muy importante.Y eso se debe al valor humano que tenemos. Así que yo estoy feliz de haber emprendido este camino, que me costó mucho tomar la decisión, y a mucha de nuestra gente también, porque me acompañan de otras lídes, y hoy estar todos juntos trabajando en esto, la verdad que estamos contentos. Por eso cuando me preguntás por el sentimiento,que nunca nadie me pregunta eso, te digo, es de mucha felicidad y de orgullo, porque estoy viendo crecer a un montón de gente al lado nuestro. Yo tengo 50 años, pero tengo muchos años en la actividad política, casi lo mismo que de edad, pero siento que estoy abriéndole la puerta a un montón de gente que es mucho más joven, y otra que no es más joven, pero es nueva en la actividad política y eso es lo que se necesita, gente nueva.”

Cómo llegaste a este lugar?

“Llegué después de haber hecho como una especie de proceso de sanación, porque la verdad que mis últimos años en la actividad política habían sido súper duros, y en el 2017 se retira Pedro Bordaberry,que era con quien yo trabajaba en forma directa, y ahí me quedé como sin liderazgo, y bueno, me retiré y realmente no participé en la elección anterior, solamente vine a votar. Cuando decido retomar, lo hago porque encuentro liderazgo en Manini, que hoy es candidato a presidente, pero además decido retomar porque la verdad que Salto necesita de mucha gente más trabajando.Está muy mal, Salto tiene muchas dificultades. Hoy en día, sobre todo el tema de los jóvenes y del tema de las drogas y el desempleo, a nosotros, en el grupo que tenemos, es lo que más nos preocupa y creemos que ha habido una pérdida de valores, que bueno, si uno solamente se queda en su casa quejándose, hoy yo me podía haber quedado, como todo el mundo se pudo haber quedado al lado de la estufa, pero bueno, decidimos con un grupo de compañeros salir de vuelta así que lo que me trajo es el voluntarismo que hay que tener para trabajar en la actividad política, y por eso no estoy en ningún cargo, no estoy en nada y sin embargo estamos trabajando de la misma manera que siempre y con la misma fuerza que siempre.”

“Yo esta elección la quiero ganar, porque yo siempre quiero ganar,soy una persona competitiva, y nosotros dentro de Cabildo Abierto tenemos muchas opciones, pero por supuesto que yo quiero ganar.Entonces, si me decís qué es lo que querés obtener de hoy, es eso. Esta es la primera etapa, es como una eliminatoria. Los que quedamos, seguimos jugando.

Lucía Minutti, sí ,quiero ser diputada

“Para mí es una jornada de fiesta. Hace 3 días atrás se conmemoraron años del golpe de Estado entonces, más que nunca nosotros los uruguayos, es la manera de decir nunca más, nunca más autoritarismo, y nunca más es votando,es yendo a participar en lo que son las elecciones, no importa si son internas,si son obligatorias o no obligatorias. Es la manera que los uruguayos nos dimos a partir de esos tiempos muy feos que vivimos, la posibilidad de laudar diferencias, que las personas se expresen y digan quiénes son los que quieren que estén en determinado partido político, en determinado gobierno. En este caso es partido político o elecciones internas. Hicimos una campaña intensa que todos los logros son logros de todos los militantes, que cada uno desde su lugar colabora y contribuye en esto.Así que yo quiero hacer un reconocimiento a todos los militantes de todos los partidos políticos, en especial del mío y en especial a los de mi agrupación, a todos, a todos.

¿Cómo impactan los resultados en la forma de seguir trabajando?

En mi caso, o sea, más allá de cómo nos vaya, nosotros seguimos adelante, creemos que el rumbo que este gobierno tomó es el rumbo correcto, que hay que profundizar todas esas transformaciones y bueno, nosotros vamos a seguir y nuestra idea es pelear por la diputación en Salto, porque aparte les voy a decir algo. Yo pertenezco al Partido Nacional, por lo tanto acá tengo más elecciones perdidas en mi vida que ganadas y siempre seguí adelante. No quiere decir que uno no decaiga un poco, pero en realidad retoma y continúa, porque cuando a uno le gusta la política, cree en la buena política, sigue para adelante. Yo espero que la gente diga, vamos a darle la oportunidad a esta señora que hace muchísimos años que trabaja, que pelea por las cuestiones de Salto y dentro del Partido Nacional, sí, me encantaría ser diputada por nuestro departamento. El sector es fuerte, el sector se ha fortalecido, va a tener una gran votación a nivel país. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy conformes, muy cómodos en el sector en que estamos, muy cómodos en el Partido Nacional y en el sector en donde estamos y vamos a pelear por eso.”

María Eugenia Almirón ,la importancia de la participación

“Con una alegría, como siempre, después de tantos años de militancia, estas instancias de las elecciones internas son importantísimas para nosotros, los blancos, que tenemos que decidir quién nos va a representar como candidato o candidata del Partido Nacional para las próximas elecciones de octubre. Así que muy contenta, es una jornada cívica muy buena y, bueno, contenta y ahora viniendo a ejercer mi derecho al voto. Y las internas es un buen mecanismo porque la ciudadanía de los partidos políticos, cada uno de los votantes de los partidos, tiene que tener la libertad de elegir a quién quiere que lo represente. Y, a pesar de que no son obligatorias para nosotros, los nacionalistas, entendemos que hay un deber moral más importante que la obligatoriedad, que es la de participar y ejercer libremente el derecho de elegir.”

“Lamentablemente somos solamente el 22% de listas que encabezan mujeres. Y, bueno, ese es el gran desafío que después de tantos años de militar sobre la participación política, también entendemos que falta mucho por hacer.”

“Yo creo que la interna del Partido Nacional ha sido una interna calma, ha sido una interna sin agresiones, una interna netamente democrática y de preferencias, que eso es lo bueno. Los blancos hemos aprendido eso durante muchos años, que tuvimos dificultades en las elecciones internas y entendimos que esta es la manera de presentarnos como partido, como un partido unido, no solamente en las frases sino en el ejercicio directo de la acción política Y esa es la forma de presentarnos como opción fuerte para gobernar este país.”

Qué aprendizaje dejó la campaña?

“Dentro de la interna lo importante es la participación y que sigamos manifestándonos de esta forma, con tranquilidad, en paz y en el ejercicio efectivo de la democracia. Así que más de eso, lo importante es la participación y las fortalezas que desde el partido político podamos tener a futuro. Para mí fue una campaña bastante atípica en función de unos problemas personales que tuve. El valor del compañerismo, el valor del compromiso de los compañeros de la agrupación, que tuvieron empatía y compromiso con la causa y que uno pudo delegar con tranquilidad en todos este trabajo que en principio como uno es la cara visible de una agrupación siempre ha estado, pero bueno, ahora he tenido, por suerte, compañeros que se han puesto la camiseta y que me han cubierto en los momentos que yo no pude estar.”