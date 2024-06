Llegó el invierno

El invierno es una de las cuatro estaciones y se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas conforme nos alejamos del ecuador. Es la estación posterior al otoño y precede a la primavera.

Durante el invierno, tienen lugar los días más fríos del año, ya que la radiación solar es mínima e incide de manera menos directa. Este efecto se incrementa a medida que nos acercamos a los polos.

El invierno astronómico inicia con el «solsticio de invierno» y termina con el «equinoccio de primavera». Durante el solsticio de invierno se produce el día más corto del año, mientras en el hemisferio opuesto tiene lugar el día más largo (solsticio de verano). Esto se debe a que, en esta fecha, el eje de rotación terrestre alcanza la inclinación máxima respecto a la órbita solar (23° 27’), y mientras uno de los hemisferios recibe la máxima luminosidad, el otro recibe la mínima. Hay solo dos solsticios en el año, el primero entre el 21 y 22 de junio (comienza el invierno en el hemisferio sur) y el segundo entre el 21 y 22 de diciembre (comienza el invierno en el hemisferio norte).

¿Frío o calor? ¿Invierno o verano prefieren los salteños?

¿Frío o calor prefieren los salteños? ¿Invierno o verano? Sobre estas cuestiones, EL PUEBLO salió a las calles de la ciudad a conversar con diferentes personas elegidas al azar. Pero además, luego de la respuesta, la siguiente pregunta fue: ¿Por qué? Entonces surgieron los más diversos comentarios. Pero la vestimenta, la alimentación, los elementos de calefacción, fueron algunos de los puntos más mencionados. Esto es parte de lo recogido:

-María del Carmen, 47 años:

“Toda la vida me quedo con el frío, eso seguro, se lo contesto sin pensarlo siquiera…Con el calor pasamos mal, lo que pasa que cuando llega el invierno nos olvidamos y mucha gente se queja, ¡pero mire que se pasa mal en los veranos de Salto! En invierno uno se abriga y está pronto, pero en verano no hay de nada, uno parece que anda aplastado”.

-Lucrecia, 32 años:

“¿Solo una opción se puede elegir? (risas)…Porque te diría que de los dos me gustan algunas cosas, del verano y del invierno. Del verano me gusta la playa y la comodidad de andar con ropa más liviana, no tenés tanto problema con secar ropa…El invierno te complica en eso, que a veces no tenés ropa seca, que no siempre tenés sol…Y a la vez me gusta el invierno para estar en casa, la estufa, las comidas que parece que tenés más variedad…”.

-Francisco, 71 años:

“Depende para quién y en qué momento te agarre…A mí me encanta el frío, ¡y no dejo de levantarme a las seis o seis y media de la mañana siempre, todo el año, aunque haga frío, porque me acostumbré a eso. Pero hace unos años, cuando trabajaba, no me gustaba para nada cuando hacía tanto frío…(risas). ¡Mire que había que salir a la ruta (era camionero) en plena madrugada con heladas! Sin embargo en verano era precioso”.

-Jefersson, 19 años:

“El verano es lo mejor, las vacaciones de verano son lo mejor, salís a cualquier hora sin un drama…El invierno te da pereza salir, queda de noche re temprano…Además vos mirás por ahí y hay cantidad de gente que pasa mal en invierno, porque no tiene un lugar donde dormir o comida, en verano es menos complicado me parece”.

-Karina, 56 años:

“El invierno no tiene rival para mí. A mí me encanta la comida de olla por ejemplo, esa comida que la gente te dice que es “pesada”, y es pesada sí, por eso es para días de frío, ensopados, guisos, buseca, cazuela…Sumale a eso la estufa a leña, la bolsa de agua caliente, para mí es lo mejor, el verano nos pasamos quejando que es insoportable, que ni los ventiladores se sienten, que si usás aire acondicionado es caro…”.

-José Luis, 42 años:

“A mí me gusta la primavera y el otoño (risas)…¿Qué querés que te diga? Me gustan los intermedios, ni tanto frío ni tanto calor, voy por el camino del medio. Pero si tengo que elegir entre invierno y verano, te digo verano… Porque me parece que lo sufre menos la gente más carenciada, la que no tiene fácil acceder a una comida todos los días, o a un techo incluso, por ese motivo te digo verano, pero los extremos no son lindos…”.

-Andrea, 50 años:

“El verano, me quedo con el calor sin dudas. Sea como sea, te acostumbrás y andás, pero el invierno te lleva a estar encerrado, y cosa que no soporto es el encierro”.

“Estamos entrando en el invierno muy lentamente”

Sergio Arizcorreta, Jefe de Departamento en la DNM

Sergio Arizcorreta, Jefe de Departamento de Salto de la Dirección Nacional de Meteorología, dialogó con EL PUEBLO sobre la llegada del frío en un tiempo donde las fronteras entre una estación y otra “parecen desdibujarse”, además de darnos una idea de qué tipo de invierno nos espera. Por lo pronto, la jornada electoral de hoy al inicio estará muy fría, ventosa y con una sensación térmica muy baja, donde no se prevé precipitaciones.

– Finalmente, ¿llegó el invierno?

– Estamos entrando en el invierno muy lentamente. Si bien estos días la temperatura ha estado con mínimas entre 4 y 6 grados, recién en el día de mañana (sábado) lo que va a entrar es una alta (presión), fíjese que el promedio anual son 1014 y vamos a andar en 1029 hectopascal (hPa), y esa alta supone aire frío sin precipitación. Supone también seco, pero es un alta que viene del sur de Argentina, que básicamente como habrá visto ha producido muchas nevadas y ese tipo de cosas. Entonces, lo que se prevé es que esté realmente instalado ese sistema de alta presión que algunos le llaman tipo de ola de frío polar, pero acá lo que manda es la presión. El día sábado (ayer), va a ser una jornada soleada con una mínima de 2 grados y una máxima de 12. Iguales condiciones para el día domingo (hoy), si bien durante la mañana puede haber aquí en Salto cierta nubosidad, hacia la tarde se irá despejando con una mínima en torno a negativo un grado (un grado bajo cero) y máxima de 12. A partir del día lunes, va a seguir el frío, con mínima de un grado y ya comienzan a subir las temperaturas máximas de 16 y el día martes pasará a ser de 18. Otro dato, estará ventoso, sobre todo en la noche de hoy (viernes) porque la irrupción de ese aire frío, es decir, pasar de lo que actualmente tenemos, que es una presión de 1017 y llegar hasta los 1029 o 1030 hPa, hace que el cambio acelerado de la presión genere movimiento, y ese movimiento es el viento, que coadyuva a su vez a tener bajas sensaciones térmicas.

El promedio histórico de temperatura para Salto para el mes de junio es de 13,2 grados y para el mes de julio es de 12,6 grados. Las mínimas absolutas para el mes de junio es de negativo 5,6 (5,6 grados bajo cero), y para julio de negativo 5 grados (5 grados bajo cero). Por lo tanto, vamos a tener una semana fría, especialmente a partir de mañana sábado (ayer), sin precipitaciones. Recién se prevé que pueda ocurrir algo el día 6 (de julio), digamos alguna llovizna que no va a superar los 3 milímetros en 24 horas. Ese es más o menos el panorama que se presenta para la semana próxima a partir de este sábado que va a ingresar un sistema de alta presión, por lo que tendremos días fríos sábado, domingo, lunes y a partir del martes van a empezar a ascender muy lentamente las temperaturas, tanto la mínima como la máxima.

– En líneas generales, ¿qué invierno nos espera? ¿Seco o lluvioso? ¿Frío o con veranillos?

– Bueno, los límites de las estaciones parecen desdibujarse desde hace un tiempo. Con respecto a las precipitaciones, para el invierno la tendencia que hace Meteorología junto a la Universidad de la República para los meses de junio, julio y agosto indica que estará por debajo de lo normal, y lo mismo con las temperaturas. Cuando dije que el día domingo, que es el día de la elección, aquí no se iban a producir precipitaciones, en la zona sur del país, especialmente en la zona costera, pueden ocurrir algunas precipitaciones, generalmente la gente le dice que es frío, y algo de eso hay. Así que eso no hay que descartarlo, aunque en términos generales podemos decir que no habrá precipitaciones en Salto.

Así que, como digo, la tendencia es que tanto la precipitación como la temperatura esté levemente por debajo de lo normal, es decir que tengamos días, en este caso casi una semana, de frío intenso, luego se van a moderar las temperaturas, y episodios como esto no hay que descartarlo para los meses de julio, hacia la mitad, y la primera semana del mes de agosto.

– ¿Algún consejo o recomendación adicional para la gente ante la llegada de estos fríos intensos?

– Las recomendaciones normales son de protegerse del frío y de hidratación en términos generales. Protegerse internamente, o sea, tomar algo caliente y demás, desde adentro hacia afuera, así como el uso de las ropas adecuadas. Es más o menos lo que le puedo decir, porque esto escapa de nuestra función porque hay aspectos que tienen que ver más con la salud y son otras las personas que tienen que hablar sobre estos temas.

“Lamentablemente vemos cada vez más gente en situación de calle”

Josué Lima, Coordinador del CECOED de Salto

Josué Lima, coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Salto (CECOED) dialogó con EL PUEBLO este sábado a la mañana, luego de haber estado trabajando toda la noche con personas que se encuentran en situación de calle que han tomado la postura de no ingresar a los refugios que se han dispuesto para jornadas gélidas.

– Llegó finalmente el frío, ¿cómo se trabaja desde el CECOED con el tema refugios?

– El trabajo que venimos haciendo es el mismo que hemos venido haciendo todos estos años. Cuando se anuncian estas olas de frío, lo que hacemos es una recorrida nocturna, le hablamos a la gente de los riesgos que puede correr, que los refugios están habilitados, y que los lugares alternativos son el Batallón de Infantería N° 7 debido a la población que hay de gente en situación de calle. Van ser días de frío muy intensos, los pronósticos dan hasta 4 grados bajo cero, por lo menos durante tres días consecutivos. Quien igualmente no quiera ir al refugio lo que hacemos es, por lo menos, alcanzarle un plato de comida caliente, una manta y algo que pueda resguardarlo del frío. Hay mucha gente que se resiste a la ida al refugio. Cada temporada hacemos lo mismo, hacemos el mismo recorrido porque ya sabemos dónde suele quedarse la gente.

– ¿Cuántas personas estarían haciendo uso del refugio?

– En este momento el refugio estaría con 22 personas. Tenemos una población que supera ese número, es por eso que se usa como alternativa el Batallón N° 7 en calle Líber Seregni y Maciel, donde alojaríamos a las demás personas. Lo que hacemos con los nuevos ingresos, como cada año, es un chequeo médico anterior al ingreso, luego le ofrecemos una ducha de agua caliente, productos de higiene personal, un plato caliente como cena, un lugar confortable para descansar, y al otro día desayuno. Los refugios son nocturnos, no tenemos las 24 horas. Va a ser un invierno corto pero muy frío, por lo que alertamos a la población, a aquel vecino o vecina que vea a alguien en situación de calle, porque también es muy difícil encontrar a gente en situación de calle que tenga teléfono para que pueda llamarnos, y a alguno que no podemos identificar porque si bien casi siempre están en la misma zona, a veces se trasladan porque son solitarios, tenemos a disposición de la población un número fijo, que es el 473 27 359, y un número de WhatsApp que es el 099 38 38 07. Para nosotros es muy importante que nos puedan avisar para así ir a charlar con la persona para explicarle que lo mejor sería que esté en el refugio porque ahí nos sentimos todos seguros.

Ya llevo la cuarta temporada trabajando en esto de los refugios, para nosotros no es algo menor. Lamentablemente vemos cada vez más gente en situación de calle, hemos superado la población del año anterior, donde estamos viendo ahora a muchos jóvenes. Nuestro objetivo es trabajar aunque nos lleve tiempo, la gente ya nos conoce y nosotros ya sabemos más o menos quién va a ir y quien no al refugio, pero igual le dejamos la invitación para que cualquier cosa se arrimen o que hagan llamar al 911 ante cualquier caso de posible hipotermia o que se sientan mal.

– ¿Cuál sería la hora de ingreso y de egreso del refugio?

– La hora de ingreso es a partir de las 18 en adelante y la hora de salida es de las 9 a las 10 de la mañana. Si en esa ola de frío también está con lluvia, la gente podrá permanecer todo el día como una excepción respecto al clima. Recordemos que la gente vive de lo que gana en la calle cuidando autos, o que andan en la vuelta como vemos todos los días. Casi siempre se juntan las personas que están en situación de calle y arman una especie de pequeñas comunidades, pero hay personas que prefieren aislarse, que buscan un techito o algo para resguardarse.

– Entonces, en total, entre las personas que van al refugio y las que deciden quedarse en la calle, ¿de cuántas personas estamos hablando que el CECOED atiende igualmente?

– Y estaremos hablando de unas 44 personas en situación de calle, más o menos.

– ¿Qué ocurre en el caso de mujeres y niños en situación de calle?

– Cuando hay mujeres y niños, ahí tenemos una comunicación directa con el INAU. Cuando son solo mujeres, que el año pasado encontramos solo a una, ahí se hace cargo directamente la Intendencia dando alojamiento los días que dure la ola de frío, eso ya está hablado con el Intendente, donde hay una Resolución que establece que en determinado momento quedo como presidente del Comité de Emergencia donde puedo tomar algunas decisiones, como la que tomé el año pasado de alquilar un lugar para que esa persona se pudiera quedar esos días.

Así como venimos mejorando el tema de las inundaciones, tendríamos que ir mejorando en el sentido que no tendría que ser solo un refugio masculino sino que debería haber también uno femenino. De todas maneras, son cosas para ir mejorando. Recordemos también que vivimos en un departamento muy complejo, con mucha desocupación, lo que termina influyendo a que hoy haya gente en la calle. Trabajamos en esto hace mucho tiempo y créame que las noches en las que salimos lo hacemos con el sentido de ponernos en el lugar del otro. Anoche (viernes) fue una noche muy fría, estaba pronosticado para el domingo pero anoche anduvimos cerca del cero grado de sensación térmica, así que tuvimos que estar toda la noche dando una mano a las personas más vulnerables por estar en situación de calle.

NUTRICIÓN

La Lic. Carla Piastri explica cómo vivir el invierno de manera más natural

Lic. Carla Piastri

“La disminución de la temperatura en invierno, hace que el cuerpo humano deba trabajar más para mantener su temperatura corporal en 37° C, elevando el metabolismo (termogénesis). De esta manera, el requerimiento calórico aumenta levemente pudiendo incidir en el apetito”, comenzó expresando Carla Piastri, Licenciada en Nutrición, al ser consultada por EL PUEBLO para este informe.

Dijo seguidamente que estudios actuales demuestran que se aumenta la termogénesis como consecuencia de varios factores, y explicó cada uno de ellos, explicación que puede sintetizarse así:

“Exposición a temperaturas bajas: aumentan la grasa parda, encargada de transformarse rápidamente en energía generando calor. Alimentación: aproximadamente el 10 % de lo que comemos es utilizado para aumentar o mantener la temperatura corporal. En algunos estudios, ha quedado en evidencia que la alimentación rica en grasas, es más adecuada para este fin, también colaborando en el tejido adiposo pardo. Masa muscular: la ganancia o mantenimiento de masa muscular tiene una demanda calórica importante, estimulando así la termogénesis en reposo (otro punto para el entrenamiento y aumento de masa muscular). Alimentos termogénicos: presentan ciertos compuestos químicos orgánicos que contribuyen en esta reacción”.

Habló luego la profesional de algunos alimentos termogénicos en particular:

“Canela: cumarina, favorece circulación sanguínea (1/4 cucharadita al día será suficiente). Jengibre: gingerol, vasodilatador. Pimienta negra: piperina, estimulantes del sistema nervioso que regulan termogénesis. Pimientos picantes: capsaicina, estimulantes del sistema nervioso que regulan termogénesis. Cacao o chocolate negro (con alto porcentaje de cacao): teobromina. Aceite de coco: aporta grasas de cadena media, las cuales son utilizadas como energía rápidamente”.

Entonces, ¿en algún caso es importante aumentar la cantidad de alimentos a consumir?

Ante esta interrogante respondió Carla: “Sí en personas con bajo peso, ya que su reserva grasa es muy baja y probablemente no presenten suficiente masa muscular. En personas inmunodeprimidas, equilibrando su requerimiento metabólico aumentado. En niños de peso normal o bajo, ya que la proporción de grasa parda es mayor en la infancia que la grasa blanca, por lo que tienden a utilizarla más rápidamente como forma de energía, disminuyendo su “protección térmica”. En adultos mayores, ya que muchísimas veces sufren sarcopenia (disminución excesiva de masa muscular) y sus ingestas se ven afectadas por cambios hormonales y de hábitos, disminuyendo mucho sus ingestas calóricas. En personas que no cuenten con vivienda, ya que estarán expuestos a las bajas temperaturas, con ropa inadecuada, probablemente malnutrición y, por lo tanto, baja proporción de masa grasa y muscular. Para el resto de la población, mantener las guías básicas de alimentación, hará que tu nutrición sea la adecuada para sobrellevar las temperaturas más bajas, pudiendo jugar con los alimentos antes nombrados y la temperatura de las comidas”.

Algunas recomendaciones

“Consumir vegetales cocidos, pero no olvidar los crudos. Realizar vegetales salteados, hervidos, al horno, asados, sopas, tortillas, soufflé. Si eliges consumir carnes, elige preferentemente carnes blancas: pollo, pescado, cerdo. Una o dos veces a la semana carnes rojas. Suma guisados a diario. ¡Sí, claro que puedes comer guisados! Lo importante es cómo está compuesto el mismo”. Y en este punto explicó: “Con carnes; vegetales todos (cuidar excesos de papa y boniato); cereales: arroz (integral), quinoa, trigo sarraceno, trigo burgol, fideos (evitar excesos); legumbres (lentejas, garbanzos, porotos)…Recuerda que si no tienes costumbre de consumirlos, debes empezar de a poco. Puedes realizar carnes estofadas con los vegetales y cocinar aparte las legumbres con el objetivo de no sumar grandes cantidades. Legumbres secas: siempre, siempre, siempre debes hidratarlas previamente. De esta manera lograrás eliminar antinutrientes y las tolerarás mejor. Es un alimento que presenta gran cantidad de proteínas, por lo que pueden ser un gran sustituto de carnes en las proporciones correctas. Por esta razón, un guisado de legumbres, vegetales, especias termogénicas y espolvoreada con semillas trituradas, puede ser un gran aliado del invierno, sin sumar carnes (quien es vegetariano debería consulta a su nutricionista)…Elegir vegetales de estación es fundamental. La naturaleza nos regala los vegetales y frutas para cubrir las necesidades del momento. Por esta razón, los que encontrarás en esta época, son los que presentan mayor cantidad de antioxidantes que reforzarán tu sistema inmunológico ( en verano nos regala frutas y verduras con muchísima proporción de agua). Suma grasas de buena calidad a tus comidas: té o café con aceite de coco y canela, un puñado de nueces y cacao nibs como colación; puedes probar con caldos de hueso, tan usados últimamente para sumar colágeno y grasas. Evita grasas de mala calidad: hidrogenadas (margarinas y ultraprocesados) y aceite de semillas. Realiza infusiones con termogénicos: té de Canela Ceilán y jengibre (puedes dejarlo a temperatura ambiente y tomarlo como agua saborizada), chocolatada especiada (cacao, semillas, especias y ciruelas pasas), caldos de vegetales con cúrcuma y pimienta negra, bombones de aceite de coco y cacao con canela y cardamomo”.

El Refugio en Salto “funciona a su máxima capacidad”, dijo Juan A. Machiavello, Director Departamental del MIDES

Esc. Juan Andrés Machiavello.

También hay personas argentinas, venezolanas y colombianas

“A 40 días de apertura de Refugio en Salto se ha constatado el tránsito de más de 35 personas a pernoctar en el mismo”, comenzó diciendo el actual Director Departamental del MIDES Salto, Esc. Juan Andrés Machiavello. EL PUEBLO conversó con él, ya que el tema de las personas en situación de calle, las que muchas veces duermen a la intemperie pese a las bajísimas temperaturas, y puntualmente la ayuda que brinda el MIDES mediante el refugio, son todas constantes en los inviernos desde hace ya varios años.

Sobre ese refugio, que funciona en el Cerro, concretamente en calle Bolivia al 800 (planta alta del Hogar Municipal de Ancianos), dijo el jerarca que “actualmente ingresan diariamente entre veintiuna (21) y veintitrés (23) personas, por lo cual el refugio funciona a su máxima capacidad”.

Dijo asimismo que “de los usuarios del refugio, más del 60% son permanentes, es decir se presentan en forma diaria a pernoctar desde la fecha de apertura”. Consultado puntualmente acerca de las características de esta población, dijo que “corresponde a hombres mayores en situación de calle crónica, algunos en consumo problemático de sustancias, procesados con restricción de acercamiento por violencia doméstica y/o egresados de INR (Instituto Nacional de Rehabilitación – Cárcel), que no tienen familia en el departamento”.

Por otra parte informó que “además hay un importante número de personas que están en tránsito, extranjeros que ingresan al país hacia otro destino y permanecen un par de noches en el refugio. Al momento se ha dado ingreso a ocho (8) extranjeros de nacionalidad Argentina, Colombiana y Venezolana”.

¿Qué brinda el Refugio?

Ante esta pregunta informó Machiavello: “el refugio brinda en forma cotidiana el acceso a un plato caliente en la cena y el desayuno, la posibilidad de un baño caliente, el kit de higiene y ropa de cama confortable. Se realiza además al ingreso el chequeo médico y de ser necesario para algunos usuarios se les habilita el acceso a algún otro médico especialista, según la dolencia, así como al espacio odontológico que está brindando MIDES”.

Asimismo agregó que “durante junio se comenzó a realizar los talleres y espacios de consulta con técnicos de los diversos programas que tiene MIDES, ya tuvimos la oportunidad de intercambio con Enlace Educativo (programa de MIDES), que impulsa la continuidad educativa para población vulnerable.

También en el Batallón

“En el momento también se habilitaron diez (10) cupos en el Batallón Ituzaingó -prosiguió Machiavello- para mitigar los efectos climáticos que ponen en riesgo la vida de personas que permanecen en situación de calle. En ese sentido el ingreso diario en ese espacio ronda en tres (3) o cuatro (4) usuarios”. Aclaró en este punto que “todos lo ingresos deben ser autorizados por MIDES y es necesario presentar la habilitación médica correspondiente”, y añadió que “en el mismo compromiso se encuentra CECOED, que es quien realiza los recorridos para la captación de personas en situación de calle y pone en marcha operativos nocturnos especiales ante los anuncios de ola polar. Este compromiso institucional es relevante porque indica que socialmente se está tomando conciencia de que la vulnerabilidad social crónica en la ciudad de Salto existe y es por ello importante y pertinente el despliegue de las políticas públicas para atender la situaciones de calle. En ese sentido la Dirección de MIDES Salto lo impulsa como uno de los objetivos prioritarios”.

Cabe agregar que el trabajo en el refugio se extenderá hasta avanzado el mes de octubre.

Diócesis de Salto

Padre José García y la ayuda a los más necesitados: “no podemos solucionar y resolver todas las necesidades, tampoco podemos ser indiferentes”

Padre José García Gerolami

Llegan los fríos intensos y desde ámbitos religiosos también surge la ayuda en cuanto a donación de ropa y ayuda alimenticia. Es por ello que EL PUEBLO tomó contacto con la Pastoral Social de la Diócesis de Salto (Grupo Obra de María), y habló al respecto con el Padre José García Gerolami. Lo que sigue es una síntesis del diálogo mantenido:

-¿Cuál es el servicio de alimentación que brindan actualmente?

Existen dos tipo de servicio en de alimentación a las personas en situaciones vulnerabilidad social. Uno consiste en colaborar semanalmente con alimentos a ollas y merenderos populares de algunos barrios y asentamientos de nuestra ciudad: en la actualidad se apoya en La Esperanza (2), Quiroga, Don Atilio, Yacques, Ceibal sur, Coovita, Parque. Estos se consiguen de diferentes maneras: donaciones de empresas que producen y/o elaboran, de personas particulares, del Banco de alimentos de Montevideo. También donaciones en efectivo con las que luego se compra al por mayor acá en Salto. Por otro lado, entrega de canastas a familias que se viene acompañando desde hace mucho tiempo y que conocemos muy bien su situación crítica. Para estos dos servicios hay un equipo de gente que recorre semanalmente esos barrios y familias para la entrega de los alimentos y otro equipo que complementa el trabajo preparando las entregas, sobre todo de las canastas. Además hay otro servicio que es la entrega de viandas en la puerta de Casa Diocesana los días sábados, de 11 a 12. Este servicio surgió como complemento del servicio de la Iglesia Misión Vida, que entrega almuerzo de lunes a viernes en su local. Este servicio lo lleva adelante el Equipo de Viandas que tiene dos grupos de personas, uno que aporta las viandas ya preparadas a las que se suman varios kilos de fruta y de galleta, entre otras cosas. Otro grupo es el que se encarga de la preparación inmediata (por ejemplo calentarlas), entregarlas a cada persona y llevar un registro de entrega. En estos momentos las personas que levantan su alimento los sábados son aproximadamente unas 90. Este servicio además ha sido una continuación de lo que en su momento fue la Heladera Solidaria (que ofrecía cena de lunes a viernes) y después la Merienda Solidaria que se servía en la misma casa diocesana, también de lunes a viernes. La entrega de viandas comenzó como una respuesta al surgimiento de la pandemia en 2020 y se realiza desde mayo a agosto- setiembre aproximadamente.

-Aprovecho a preguntarle por la entrega de ropa, ¿cómo está eso?

El de Ropería es otro servicio que se mantiene casi todo el año; recibe y entrega ropa y abrigo. Este es un tercer equipo que recibe las donaciones, las clasifican y recepcionan los pedidos una vez al mes, un día miércoles y se entrega el pedido a la semana siguiente, salvo extrema necesidad. Para esto se reciben donaciones de ropa, calzado, también colchones, mantas, sábanas, muebles, etc. Las donaciones provienen de personas, familias, instituciones, etc. Para el invierno se lanza la campaña “Abriguemos al invierno, el frío es ya” con la que se recoge mantas, frazadas y dinero en efectivo. Con este se compran rollos de polar con los que luego se confeccionan las mantas. Este año, por ejemplo, se han comprado cinco rollos estimando que pueden salir entre 25 y 30 mantas por cada uno. Todas las entregas se realizan siempre dejando el debido registro a quienes se les hace entrega de lo que solicitan. También se distribuye la ropa a capillas de los barrios, a zona de campaña del departamento coordinando con otras instituciones y al Instituto nacional de Rehabilitación, entre otros.

-¿Qué mensaje nos dejaría a partir de ver gente que no tiene en su hogar un plato de comida?

En primer lugar, reconocer que en nuestra ciudad hay muchas personas y familias viviendo en situación crítica respeto de sus necesidades básicas. Los motivos, sin dudas, son múltiples pero la realidad golpea a la puerta cada día. Ante esto no podemos solucionar y resolver todas las necesidades, tampoco podemos ser indiferentes, al menos, en la medida que se puede, buscamos la forma de paliar la situación de cada uno. En este sentido también aparece con mucha frecuencia la problemática de la vivienda y la precariedad con la que viven muchas personas, ya sea en los asentamientos como a orillas del río. En este sentido el grupo muchas veces se moviliza para conseguir lo necesario para, al menos, reacondicionar o levantar alguna habitación más en su vivienda. Por último agradecer tanto a las personas que conforman los equipos de trabajo y que realizan su tarea con un perfil muy bajo pero siempre con mucha fidelidad y generosidad. También a todos los que colaboran en forma permanente o puntual y lo hacen aportando dinero en efectivo o materialmente en alimentos, ropa, calzado, muebles, aberturas, etc.

Creo que ante esta realidad que tenemos muy cerca nuestro, nadie puede ser indiferente sino que por el contrario es un desafío que nos interpela a salir de nosotros mismos y a no justificarnos para quedarnos en nuestra zona de confort. Salto sabe ser solidario con quienes lo necesitan. Por otro lado para nosotros cristianos esta es una tarea ineludible: no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama al hermano a quien se ve (Carta de Juan) y a quienes el mismo Jesús en el Evangelio nos advirtió que cada vez que hacemos algo a un hermano necesitado se lo hacemos a Él mismo y por el contrario cuando nos negamos se lo hacemos también a Él. (cfr. Mateo 25). En definitiva no podemos vivir nuestra fe plenamente si no nos involucramos con la suerte de nuestros hermanos empobrecidos, sea por la causa que sea. En definitiva, este es el objetivo de la Pastoral Social de la Iglesia que anima y sostiene todas estas iniciativas que buscan dar una respuesta de compromiso y solidaridad con los más necesitados.