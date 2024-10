“Llamado Ancestral-Una historia de familia”, nuevo libro del periodista Ricardo Cattani Barcia

Ricardo Cattani Barcia es un destacado periodista sanducero, con 40 años de trayectoria en diferentes medios (escritos, radiales y televisivos), pero además con fuertes vínculos con Salto: tanto por actividades laborales como por lazos familiares. De su autoría, suele recordarse, por ejemplo, los libros “La ventana interior” o “El otro vecino”, páginas en las que, como sugieren los títulos, busca hacer visibles historias “pequeñas”, de esos héroes anónimos que habitan nuestro país sin demasiada visibilidad. También otros más recientes, que refieren a sus antepasados y que, de alguna forma, han dado origen al libro que ahora ha salido a luz :“Llamado Ancestral-Una historia de familia”, donde sus ancestros se ubican en el centro del relato. Este ya fue presentado en Paysandú y se prevé que tenga su presentación en Salto el mes próximo.

En diálogo con EL PUEBLO contó el autor que el nuevo libro “es el resultado de publicaciones anteriores que he venido haciendo, en referencia al armado del árbol genealógico de familia. Es decir, ya publiqué un libro sobre mi tatarabuelo paterno (“Giacomo : retorno sin regreso : una historia, dos banderas”) y uno sobre mi bisabuelo materno (“Giovanni, el zapatero de Basilicata”), uno nacido en el norte de Italia y el otro en la región meridional. Paralelamente a esas búsquedas he investigado sobre mi línea gallega, española, y sobre mi línea portuguesa que descubrí hace poco”. Asimismo, dijo en otra parte del diálogo que “este nuevo libro intenta aportar una serie de elementos para que otros que están armando su árbol genealógico, puedan tener más o menos una ruta de búsqueda. Hay veces que uno quiere empezar, pero no sabe cómo, no sabe dónde consultar, a qué lugares ir, dónde hacer las preguntas, me refiero a dependencias públicas y no públicas donde hay información sobre nosotros”. Pretende, dijo, “aportar elementos técnicos de búsqueda sustentado en un relato doméstico, porque está basado en mis experiencias personales de búsqueda, búsquedas documentales y viajes a los pueblitos de mis antepasados”.

El libro tuvo su lanzamiento oficial en setiembre, en el Espacio Cultural Arteatro de la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza de Paysandú; en tanto ahora prepara su presentación en la ciudad de Salto. Ya se puede adelantar que el evento se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre en la Casa Diocesana (25 de Agosto esquina Artigas), a la hora 20:00.

- espacio publicitario -

Se trata de una actividad en la que el documentalista y escritor aguarda con gran expectativa y ansiedad, pues en dicha oportunidad y aprovechando el referido evento, celebrará un gran encuentro de familia, teniendo en cuenta que los Cattani y los Panizza -italianos de origen- se instalaron en Salto por el lejano año de 1868, en la zona de colonia Corralitos, ubicada hacia el suroeste del original Salto Oriental.

Los cuatro capítulos que incluye el libro, orientan con datos referenciales precisos de búsqueda, mapas de territorio, cuadros genealógicos, esquemas, arcos de tiempo, ilustraciones y registros fotográficos; complementando así el gran caudal de información que el referido material contiene, resultado de los años de investigación y viajes a los pueblos, aldeas y villas que Cattani Barcia ha visitado, tanto en Uruguay, como así también en Italia, España y Portugal.

Los siguientes pasajes han sido extraídos del portal Uruguay Documental, del que cattani forma parte, y que se dedica a publicar contenidos fotográficos, cortos documentales, artículos periodísticos y audiovisuales, en los que se intenta reforzar la identidad local de las pequeñas comunidades:

Verdadero sentimiento de pertenencia

Asomado a un mundo ajeno, el periodista y escritor Ricardo Cattani Barcia, siente caminar por lugares que le resultan familiares. Como si alguna vez hubiese vivido allí.

Volver a recorrer las angostas callejuelas de aldeas olvidadas; las que en un lejano tiempo y en escenarios naturales, sus antepasados fueron protagonistas.

Conversar sin tiempo en un café de una gran ciudad, o conocer un barrio, que aún respira un tiempo que ya no está y en el cual los vecinos intentan mantener viva la memoria individual y colectiva de los entornos, revelan en Cattani Barcia un estado de fuertes emociones, que lo sacuden y lo enfrentan a un pasado tan lejano, que tiene que hacer un enorme esfuerzo para descubrirlo y entenderlo.

Durante su más reciente viaje a España, el autor de “Llamado Ancestral” – una historia de familia; cierra un nuevo proceso de búsqueda de sus ancestros, a través de un dedicado y cuidadoso viaje mental y físico, que le ha permitido conocer un poco más sobre sus orígenes y entender así, que al igual que cualquiera otra persona, somos ciudadanos del mundo.

Conocer ese pasado, más que descubrir lugares en los que alguna vez vivieron nuestros antepasados ancestrales, es entender a nuestros presentes, a nuestras propias vidas.

El documentalista e investigador, de este modo cierra un nuevo proceso de búsquedas, reflexionando que el camino es largo y sinuoso, con el enorme desafío de seguir estimulando el ferviente deseo de continuar con las búsquedas ancestrales.

Una búsqueda constante

El periodista y escritor Ricardo Cattani Barcia, integrante del equipo de producción de contenidos de Uruguay Documental, continúa con sus dedicadas búsquedas, intentando colocar las piezas que aún faltan en la construcción del monumental rompecabezas de su árbol genealógico de familia.

Se trata de una búsqueda extraordinaria, cargada de afectos y fuertes emociones. Un recorrido que sacude los sentimientos y revela un particular estado de ánimo.

Cattani Barcia, explora esos lugares que siguen aportando esa información que ayuda a continuar con el armado del árbol genealógico de familia.

Un recorrido de fuertes transmisiones ancestrales, que permiten entender parte del mapa existencial de cada uno de los clanes de familia, que fueron moldeando un determinado modelo de supervivencia.

El investigador y documentalista convive entre documentos que van revelando parte de un monumental universo de hombres y mujeres, quienes transmitieron un notable legado de aprendizajes y saberes, que el escritor fue incorporando a sus conocimientos sobre los estudios ancestrales que lleva a cabo.

Durante sus viajes, búsquedas documentales y dedicadas investigaciones, el productor y divulgador, va acumulando pequeños trozos de historias, que le ayudan a crear la imagen completa de una figura que todavía está lejos de ver finalizada.